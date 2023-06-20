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Пассажиропоток на абхазо-российской границе вырос по сравнению с прошлым годом
Пассажиропоток на абхазо-российской границе вырос по сравнению с прошлым годом
Заместители министра туризма Астамур Барциц и Дмитрий Зантария провели выездное совещание с начальником таможенного поста "Псоу" Алясом Хишба и главой КПП... 20.06.2023, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 20 июн - Sputnik. Пешеходный поток на КПП Псоу увеличился на 17% по сравнению с прошлым годом, транспортный - на 12%, сообщил начальник поста Вадим Папцава. Об этом сообщает пресс-служба Министерства туризма Абхазии. По словам Папцава, в сутки границу проходят до 28 тысяч человек и пять тысяч автомобилей. Для досмотра работают две кабинки - две на ввоз и две на вывоз. В случае скопления очередей, открываются дополнительные кабинки. Вадим Папцава уточнил, что основная проблема КПП - это штат сотрудников, которых не хватает в пиковые часы - рано утром, когда большая часть автобусов одновременно привозит туристов на экскурсии. Сейчас в сутки на посту работает от 25 до 28 человек.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230513/na-pike-vozmozhnostey-kak-rabotaet-rossiysko-abkhazskaya-granitsa-1045790269.html
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Пассажиропоток на абхазо-российской границе вырос по сравнению с прошлым годом
Заместители министра туризма Астамур Барциц и Дмитрий Зантария провели выездное совещание с начальником таможенного поста "Псоу" Алясом Хишба и главой КПП Вадимом Папцава.
СУХУМ, 20 июн - Sputnik. Пешеходный поток на КПП Псоу увеличился на 17% по сравнению с прошлым годом, транспортный - на 12%, сообщил начальник поста Вадим Папцава. Об этом сообщает пресс-служба Министерства туризма Абхазии.
"В прошлом году бывали такие нагрузки, когда на пике в сутки проходило до 66 тысяч человек и до 12 тысяч транспортных средств. Пункты пропуска работают круглосуточно. Бывают пробки, очереди, люди подолгу стоят. В пиковые дни пересечение границы раньше занимало более двух часов, а сейчас – до 40 минут", – рассказал он.
По словам Папцава, в сутки границу проходят до 28 тысяч человек и пять тысяч автомобилей. Для досмотра работают две кабинки - две на ввоз и две на вывоз. В случае скопления очередей, открываются дополнительные кабинки.
Вадим Папцава уточнил, что основная проблема КПП - это штат сотрудников, которых не хватает в пиковые часы - рано утром, когда большая часть автобусов одновременно привозит туристов на экскурсии. Сейчас в сутки на посту работает от 25 до 28 человек.