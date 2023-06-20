https://sputnik-abkhazia.ru/20230620/passazhiropotok-na-abkhazo-rossiyskoy-granitse-vyros-po-sravneniyu-s-proshlym-godom-1046434980.html

Пассажиропоток на абхазо-российской границе вырос по сравнению с прошлым годом

Пассажиропоток на абхазо-российской границе вырос по сравнению с прошлым годом

Заместители министра туризма Астамур Барциц и Дмитрий Зантария провели выездное совещание с начальником таможенного поста "Псоу" Алясом Хишба и главой КПП... 20.06.2023, Sputnik Абхазия

2023-06-20T20:47+0300

2023-06-20T20:47+0300

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СУХУМ, 20 июн - Sputnik. Пешеходный поток на КПП Псоу увеличился на 17% по сравнению с прошлым годом, транспортный - на 12%, сообщил начальник поста Вадим Папцава. Об этом сообщает пресс-служба Министерства туризма Абхазии. По словам Папцава, в сутки границу проходят до 28 тысяч человек и пять тысяч автомобилей. Для досмотра работают две кабинки - две на ввоз и две на вывоз. В случае скопления очередей, открываются дополнительные кабинки. Вадим Папцава уточнил, что основная проблема КПП - это штат сотрудников, которых не хватает в пиковые часы - рано утром, когда большая часть автобусов одновременно привозит туристов на экскурсии. Сейчас в сутки на посту работает от 25 до 28 человек.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230513/na-pike-vozmozhnostey-kak-rabotaet-rossiysko-abkhazskaya-granitsa-1045790269.html

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