https://sputnik-abkhazia.ru/20230620/predstavitelstvo-rossiyskogo-istoricheskogo-obschestva-otkroetsya-v-abkhazii-1046435627.html
Представительство Российского исторического общества откроется в Абхазии
Представительство Российского исторического общества откроется в Абхазии
Представительство в Абхазии станет первым представительством РИО за рубежом. 20.06.2023, Sputnik Абхазия
2023-06-20T21:44+0300
2023-06-20T21:44+0300
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СУХУМ, 20 июн - Sputnik. В Абхазии откроется представительство Российского исторического общества (РИО), сообщает Медиацентр МИД республики. Руководителем абхазского представительства станет советник министра культуры республики, научный сотрудник Абхазского института гуманитарных исследований имени Дмитрия Гулия Милана Бжания.Общее собрание Российского исторического общества прошло в Москве 20 июня. В числе прочего, на нем было принято решение об открытии абхазского отделения, а также новых региональных отделений в Воронежской, Курской и Томской областях. Кроме того, по словам председателя правления Общества Руслана Гагкуева, прорабатывается и заявка на открытие представительства РИО в Южной Осетии.Российское историческое общество было основано в 1866 году в Санкт-Петербурге, после революции 1917 года его деятельность была запрещена. Общество возродилось в 2012 году, с тех пор его председателем остается директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230310/kruglyy-stol-ko-dnyu-arkhivov-rossii-proshel-v-sukhume-1044539962.html
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абхазия, новости, россия
Представительство Российского исторического общества откроется в Абхазии
Представительство в Абхазии станет первым представительством РИО за рубежом.
СУХУМ, 20 июн - Sputnik.
В Абхазии откроется представительство Российского исторического общества (РИО), сообщает
Медиацентр МИД республики.
Руководителем абхазского представительства станет советник министра культуры республики, научный сотрудник Абхазского института гуманитарных исследований имени Дмитрия Гулия Милана Бжания.
Общее собрание Российского исторического общества прошло в Москве 20 июня. В числе прочего, на нем было принято решение об открытии абхазского отделения, а также новых региональных отделений в Воронежской, Курской и Томской областях. Кроме того, по словам председателя правления Общества Руслана Гагкуева, прорабатывается и заявка на открытие представительства РИО в Южной Осетии.
Российское историческое общество было основано в 1866 году в Санкт-Петербурге, после революции 1917 года его деятельность была запрещена. Общество возродилось в 2012 году, с тех пор его председателем остается директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.