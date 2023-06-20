https://sputnik-abkhazia.ru/20230620/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-sredu-21-iyunya-1046431244.html

Прогноз погоды в Абхазии на среду 21 июня

Прогноз погоды в Абхазии на среду 21 июня

Территория черноморского побережья Абхазии окажется под влиянием передней части южного циклона. 20.06.2023, Sputnik Абхазия

2023-06-20T16:46+0300

2023-06-20T16:46+0300

2023-06-20T17:09+0300

в абхазии

абхазия

погода в абхазии

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СУХУМ, 20 июн – Sputnik. В среду, 21 июня, в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, временами дождь разной интенсивности, гроза.Атмосферное давление пониженное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами до 9 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +14°С до +19°С, днем от +20°С до +25°С.Температура морской воды +23°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.

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абхазия, погода в абхазии