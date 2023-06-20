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Прогноз погоды в Абхазии на среду 21 июня
Прогноз погоды в Абхазии на среду 21 июня
Территория черноморского побережья Абхазии окажется под влиянием передней части южного циклона. 20.06.2023, Sputnik Абхазия
2023-06-20T16:46+0300
2023-06-20T16:46+0300
2023-06-20T17:09+0300
в абхазии
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СУХУМ, 20 июн – Sputnik. В среду, 21 июня, в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, временами дождь разной интенсивности, гроза.Атмосферное давление пониженное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами до 9 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +14°С до +19°С, днем от +20°С до +25°С.Температура морской воды +23°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.
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абхазия, погода в абхазии
абхазия, погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на среду 21 июня
16:46 20.06.2023 (обновлено: 17:09 20.06.2023)
Территория черноморского побережья Абхазии окажется под влиянием передней части южного циклона.
СУХУМ, 20 июн – Sputnik. В среду, 21 июня, в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, временами дождь разной интенсивности, гроза.
Атмосферное давление пониженное.
Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами до 9 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +14°С до +19°С, днем от +20°С до +25°С.
Температура морской воды +23°С.
Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.
Относительная влажность воздуха 70-90%.