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Работникам культуры Абхазии присвоены почетные звания

Работникам культуры Абхазии присвоены почетные звания

Соответствующие указы о присвоении подписал президент Абхазии Аслан Бжания. 20.06.2023, Sputnik Абхазия

2023-06-20T15:40+0300

2023-06-20T15:40+0300

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СУХУМ, 20 июн - Sputnik. Работникам культуры Абхазии присвоены почетные звания, сообщает пресс-служба Минкульта.Такое же звание было присвоено худруку Галского районного дома культуры, детского ансамбля "Самурзакан" и ансамбля песни и танца "Гал" Михаилу Джумутия за заслуги в области национального искусства Абхазии, вклад в развитие творческого потенциала подрастающего поколения.Директору Эшерского музея Боевой Славы Марине Тванба было присвоено почетное звание "Заслуженный работник культуры Республики Абхазия" за вклад в развитие музейного дела и многолетнюю плодотворную работу.Кроме того, звание "Заслуженный работник культуры Республики Абхазия" за многолетнюю работу, популяризацию и развитие музыкального искусства было присвоено звукорежиссеру Госфилармонии Ревазу Нармания.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230619/aslan-bzhaniya-nagradil-abkhazskikh-vrachey-ordenami-akhdz-apsha-iii-stepeni-1046409973.html

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