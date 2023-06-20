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Работникам культуры Абхазии присвоены почетные звания
Работникам культуры Абхазии присвоены почетные звания
Соответствующие указы о присвоении подписал президент Абхазии Аслан Бжания. 20.06.2023, Sputnik Абхазия
2023-06-20T15:40+0300
2023-06-20T15:40+0300
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СУХУМ, 20 июн - Sputnik. Работникам культуры Абхазии присвоены почетные звания, сообщает пресс-служба Минкульта.Такое же звание было присвоено худруку Галского районного дома культуры, детского ансамбля "Самурзакан" и ансамбля песни и танца "Гал" Михаилу Джумутия за заслуги в области национального искусства Абхазии, вклад в развитие творческого потенциала подрастающего поколения.Директору Эшерского музея Боевой Славы Марине Тванба было присвоено почетное звание "Заслуженный работник культуры Республики Абхазия" за вклад в развитие музейного дела и многолетнюю плодотворную работу.Кроме того, звание "Заслуженный работник культуры Республики Абхазия" за многолетнюю работу, популяризацию и развитие музыкального искусства было присвоено звукорежиссеру Госфилармонии Ревазу Нармания.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230619/aslan-bzhaniya-nagradil-abkhazskikh-vrachey-ordenami-akhdz-apsha-iii-stepeni-1046409973.html
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абхазия, министерство культуры абхазии, культура
абхазия, министерство культуры абхазии, культура
Работникам культуры Абхазии присвоены почетные звания
15:40 20.06.2023 (обновлено: 15:47 20.06.2023)
Соответствующие указы о присвоении подписал президент Абхазии Аслан Бжания.
СУХУМ, 20 июн - Sputnik.
Работникам культуры Абхазии присвоены почетные звания, сообщает
пресс-служба Минкульта.
За вклад в развитие музыкального искусства и высокое исполнительское мастерство солистке Госфилармонии имени Раждена Гумба Кристине Эшба было присвоено звание "Заслуженный артист Республики Абхазия".
Такое же звание было присвоено худруку Галского районного дома культуры, детского ансамбля "Самурзакан" и ансамбля песни и танца "Гал" Михаилу Джумутия за заслуги в области национального искусства Абхазии, вклад в развитие творческого потенциала подрастающего поколения.
Директору Эшерского музея Боевой Славы Марине Тванба было присвоено почетное звание "Заслуженный работник культуры Республики Абхазия" за вклад в развитие музейного дела и многолетнюю плодотворную работу.
Кроме того, звание "Заслуженный работник культуры Республики Абхазия" за многолетнюю работу, популяризацию и развитие музыкального искусства было присвоено звукорежиссеру Госфилармонии Ревазу Нармания.