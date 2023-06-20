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Шойгу заявил, что Киев планирует нанести ракетный удар по территории России
Шойгу заявил, что Киев планирует нанести ракетный удар по территории России
Украинские атаки на объекты, находящиеся вне зоны спецоперации, повлекут за собой незамедлительную реакцию со стороны России. 20.06.2023, Sputnik Абхазия
2023-06-20T14:11+0300
2023-06-20T14:11+0300
2023-06-20T14:57+0300
военная спецоперация рф в донбассе
министерство обороны рф
новости
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СУХУМ, 20 июн – Sputnik. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что ВСУ планируют нанести ракетные удары по территории России, включая Крым. Об этом сообщает Министерство обороны России.Он добавил, что применение этих ракет вне зоны спецоперации будет означать полноценное втягивание в конфликт Соединенных Штатов Америки и Великобритании, и повлечет "незамедлительные удары по центрам принятия решений на территории Украины".По словам Шойгу, с 4 июня ВСУ предприняли уже 263 атаки на российские позиции на Донецком, Южно-Донецком и Запорожском направлениях, и все они были отбиты.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230619/rossiyskie-voyska-unichtozhili-mesta-khraneniya-voennoy-tekhniki-vsu-1046416759.html
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министерство обороны рф, новости
министерство обороны рф, новости
Шойгу заявил, что Киев планирует нанести ракетный удар по территории России
14:11 20.06.2023 (обновлено: 14:57 20.06.2023)
Украинские атаки на объекты, находящиеся вне зоны спецоперации, повлекут за собой незамедлительную реакцию со стороны России.
СУХУМ, 20 июн – Sputnik
. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что ВСУ планируют нанести ракетные удары по территории России, включая Крым. Об этом сообщает
Министерство обороны России.
"По нашим данным, руководство вооруженных сил Украины планирует нанести удары по территории Российской Федерации, включая Крым, ракетами HIMARS и Storm Shadow", – заявил министр.
Он добавил, что применение этих ракет вне зоны спецоперации будет означать полноценное втягивание в конфликт Соединенных Штатов Америки и Великобритании, и повлечет "незамедлительные удары по центрам принятия решений на территории Украины".
По словам Шойгу, с 4 июня ВСУ предприняли уже 263 атаки на российские позиции на Донецком, Южно-Донецком и Запорожском направлениях, и все они были отбиты.