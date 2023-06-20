https://sputnik-abkhazia.ru/20230620/shoygu-zayavil-chto-kiev-planiruet-nanesti-raketnyy-udar-po-territorii-rossii-1046426515.html

Шойгу заявил, что Киев планирует нанести ракетный удар по территории России

Шойгу заявил, что Киев планирует нанести ракетный удар по территории России

Украинские атаки на объекты, находящиеся вне зоны спецоперации, повлекут за собой незамедлительную реакцию со стороны России. 20.06.2023, Sputnik Абхазия

2023-06-20T14:11+0300

2023-06-20T14:11+0300

2023-06-20T14:57+0300

военная спецоперация рф в донбассе

министерство обороны рф

новости

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СУХУМ, 20 июн – Sputnik. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что ВСУ планируют нанести ракетные удары по территории России, включая Крым. Об этом сообщает Министерство обороны России.Он добавил, что применение этих ракет вне зоны спецоперации будет означать полноценное втягивание в конфликт Соединенных Штатов Америки и Великобритании, и повлечет "незамедлительные удары по центрам принятия решений на территории Украины".По словам Шойгу, с 4 июня ВСУ предприняли уже 263 атаки на российские позиции на Донецком, Южно-Донецком и Запорожском направлениях, и все они были отбиты.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230619/rossiyskie-voyska-unichtozhili-mesta-khraneniya-voennoy-tekhniki-vsu-1046416759.html

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