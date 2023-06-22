https://sputnik-abkhazia.ru/20230622/verkhovnyy-sud-ne-udovletvoril-khodataystvo-ob-otvode-sudey-po-delu-o-troynom-ubiystve-1046495619.html

Верховный суд не удовлетворил ходатайство об отводе судей по делу о тройном убийстве

Верховный суд не удовлетворил ходатайство об отводе судей по делу о тройном убийстве

Рассмотрение дела о тройном убийстве на набережной Махаджиров в Сухуме, которое произошло в ноябре 2019 года, продолжилось в здании СГБ Абхазии 22 июня. 22.06.2023, Sputnik Абхазия

2023-06-22T19:30+0300

2023-06-22T19:30+0300

2023-06-22T19:30+0300

в абхазии

дело о тройном убийстве на набережной сухума

абхазия

верховный суд абхазии

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В убийстве криминальных авторитетов Астамура Шамба, Алхаса Авидзба и официантки ресторана "Сан-Ремо" Доминики Акиртава, а также в покушении на убийство Рустама Шамба и Шамиля Авидзба обвиняются Эрик Чкадуа, Беслан Бганба, Аслан Блабба и братья Дато и Демур Ахалая.Всем им вменено совершение умышленного убийства общеопасным способом. Подсудимые в том числе обвиняются в незаконном обороте огнестрельного оружия и умышленном уничтожении чужого имущества.Эрик Чкадуа обвиняется еще и в хищении транспортных средств – автомобилей марки Mercedes-Benz и Lexus GX.Sputnik, Асмат Цвижба.Решение Верховного судаАдвокаты защиты по делу о тройном убийстве на набережной Махаджиров в Сухуме на заседании 20 июня заявили отвод всему составу судебной коллегии, рассматривающей дело.По словам адвоката Игоря Скнарина, есть основания полагать, что суд косвенно заинтересован в исходе дела. Для установления истины по делу суд обязан всесторонне и объективно устанавливать обстоятельства, имеющие значение для беспристрастного рассмотрения дела и вынесения законного решения, заявил он.По мнению адвокатов, необъективность суда заключается в том, что заявленные ходатайства со стороны защиты суд необоснованно не удовлетворяет, ссылаясь на то, что при вынесении приговора будет дана юридическая оценка по заявленным ходатайствам.Миканба посчитал, что у Верховного суда нет оснований предполагать, что состав суда косвенно заинтересован в исходе дела, как об этом заявляют адвокаты подсудимых.Ходатайство защитыНа заседании 22 июня адвокат Сергей Чакрян также огласил ходатайство о вызове на судебное заседание специалиста по сотовой связи сотовых операторов Абхазии для того, чтобы он расшифровал данные биллинга телефонов подсудимых.Судьи напомнили, что сторона защиты вправе самостоятельно пригласить специалиста на судебное заседание, но он должен допрашиваться после оглашения данного им заранее заключения. С такой позицией согласилась и сторона обвинения.Адвокат Чакрян отметил, что никаких заключений от специалистов у стороны защиты нет. Аслан Блабба поддержал ходатайство адвоката Чакрян.Совещаясь на месте, суд принял решение ходатайство не удовлетворять.Более ходатайств у стороны защиты не было. Заместитель Генпрокурора Абхазии Руслан Тыркба в очередной раз обратил внимание, что судебное следствие по делу длится уже два года, а предварительное следствие длится с 2019 года. По его мнению, для всех сторон рассмотрение этого громкого дела должно быть в приоритете. Он обратился к суду с просьбой назначать судебные заседания не один, а два раза в неделю.Адвокат Автандил Чкадуа отметил, что приоритета никакого нет. По его словам, каждый суд и каждое судебное заседание "необходимое".Судья Мая Квициния обратилась к участникам процесса с просьбой рассмотреть возможность проводить заседания дважды в неделю.Следующее судебное заседание состоится 27 июня.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230620/neobektivnost-sudey-zaschita-zayavila-otvod-sudu-po-delu-o-troynom-ubiystve-v-sukhume-1046423083.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230613/povtornoy-ekspertize-ne-byt-sud-prodolzhil-rassmatrivat-delo-o-troynom-ubiystve-1046317157.html

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дело о тройном убийстве на набережной сухума, абхазия, верховный суд абхазии