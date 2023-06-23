https://sputnik-abkhazia.ru/20230623/proverka-na-smelost-smotrovuyu-bashnyu-grand-tower-otkryli-v-novom-afone-1046513966.html

Проверка на смелость: смотровую башню "Grand Tower" открыли в Новом Афоне

Проверка на смелость: смотровую башню "Grand Tower" открыли в Новом Афоне

Строительство смотровой башни в Новом Афоне длилось около полутора лет. 23.06.2023, Sputnik Абхазия

2023-06-23T20:43+0300

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НОВЫЙ АФОН, 23 июн – Sputnik, Бадри Есиава. Торжественное открытие смотровой башни "Grand Tower" прошло в Новом Афоне в пятницу, 23 июня, передает корреспондент Sputnik.В церемонии открытия принял участие глава Нового Афона Темур Отырба. Перерезать красную ленточку доверили сыну одного из владельцев объекта, Саида Званбая, – Александру.Высота башни - 27 метров. Подняться на нее можно по лестнице или на лифте. Верхний ярус украшен абхазским флагом и флагами государств, признавших суверенитет республики. В день открытия на верхнем ярусе звучала живая музыка.Башня расположена рядом с Новоафонской пещерой. С самой верхней точки открывается вид на гору Афон, вход в новоафонскую пещеру, монастырь, море и холмы. Для тех, кто любит острые ощущение, при возведении предусмотрели пять балконов со стеклянным полом.Туристка из Ростовской области Виктория призналась, что боится высоты, но все же решила перебороть страх и своими глазами увидеть Новый Афон с такого ракурса."Я не знаю, как там в Китае, но у вас "класс", - поделилась впечатлениями Виктория, стоя на балконе с прозрачным полом.По словам гендиректора компании "Лифт-Сервис" Демура Кишмария, на строительство башни понадобилось около 50 тонн металла. Она рассчитана на единовременное пребывание на ней ста человек. За количеством посетителей будут следить директор и сотрудники объекта.Появление смотровой башни в Новом Афоне стало неожиданностью для супругов Елены и Александра из Удмуртии."Мы отдыхали в прошлом году, и ее еще не было. Сегодня мы гуляли и случайно увидели, что будет открытие. Решили посетить. Здесь хороший обзор – видно море, достопримечательности. Вообще, очень комфортно. Радует, что с каждым приездом в Абхазии появляется что-то новое, все меняется к лучшему", - отметила Елена.Ее супруг Александр рассказал, что во время подъема на вершину башни немного захватывает дух, но потом к высоте начинаешь привыкать.Глава администрации Нового Афоне Темур Отырба уверен, что появление подобных объектов непременно скажется на увеличение потока туристов."Такого рода объекты, в принципе, необходимы по всей территории республики для улучшения сервиса, для разнообразия досуга наших гостей", - подчеркнул Отырба.Автор проекта смотровой башни в Новом Афоне - архитектор Сократ Воуба, выполнили заказ местные специалисты.

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