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Российские войска нанесли удар по местам хранения ракетного вооружения ВСУ
Российские войска нанесли удар по местам хранения ракетного вооружения ВСУ
Групповой удар был нанесен высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования 23.06.2023, Sputnik Абхазия
2023-06-23T17:00+0300
2023-06-23T17:00+0300
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СУХУМ, 23 июн – Sputnik. Российские войска нанесли высокоточный удар по местам хранения ракетного вооружения ВСУ, в том числе поставленного другими странами. Об этом сообщает Министерство обороны России.Ведомство сообщает, что наиболее активные попытки наступления ВСУ предпринимали на Южно-Донецком, Запорожском и Донецком направлениях.На Южно-Донецком направлении на Времевском выступе были отражены три атаки сводных украинских подразделений, на Положском тактическом направлении и в районе Марфополя пресечена деятельность двух диверсионных групп. За сутки ВСУ потеряли более 130 человек, пять танков, три боевые машины пехоты, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, две гаубицы Д-20, самоходную артиллерийскую установку "Krab" польского производства.На Донецком направлении отражено четыре атаки противника, уничтожено более 90 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три пикапа, гаубицы Д-20 и "Мста-Б", склад боеприпасов 118-й бригады территориальной обороны.На Купянском направлении в течение суток уничтожено до 30 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, самоходная артиллерийская установка "Krab", пресечена деятельность двух диверсионно-разведывательных групп.На Красно-Лиманском направлении за сутки пресечена деятельность двух диверсионных групп, уничтожено до 90 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины, два пикапа, две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", гаубицы Д-20 и Д-30.На Херсонском направлении в течение суток уничтожено более 40 украинских военнослужащих, четыре автомобиля, артиллерийская система М777 производства США.Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией России нанесено поражение 93 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 102 районах.Средства ПВО России перехватили четыре тактические ракеты "Точка-У", пятнадцать реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и управляемых авиационных бомб JDAM производства США, уничтожили 11 украинских беспилотников.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230623/tonkaya-rabota-yuvelir-iz-kryma-naladil-proizvodstvo-bronestekol-dlya-svo-1046509395.html
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новости, россия, украина, донбасс
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Российские войска нанесли удар по местам хранения ракетного вооружения ВСУ
Групповой удар был нанесен высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования
СУХУМ, 23 июн – Sputnik
. Российские войска нанесли высокоточный удар по местам хранения ракетного вооружения ВСУ, в том числе поставленного другими странами. Об этом сообщает
Министерство обороны России.
"Сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по местам хранения ракетного вооружения ВСУ, в том числе иностранного производства. Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены", – говорится в сообщении.
Ведомство сообщает, что наиболее активные попытки наступления ВСУ предпринимали на Южно-Донецком, Запорожском и Донецком направлениях.
На Южно-Донецком направлении на Времевском выступе были отражены три атаки сводных украинских подразделений, на Положском тактическом направлении и в районе Марфополя пресечена деятельность двух диверсионных групп.
За сутки ВСУ потеряли более 130 человек, пять танков, три боевые машины пехоты, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, две гаубицы Д-20, самоходную артиллерийскую установку "Krab" польского производства.
На Донецком направлении отражено четыре атаки противника, уничтожено более 90 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три пикапа, гаубицы Д-20 и "Мста-Б", склад боеприпасов 118-й бригады территориальной обороны.
На Купянском направлении в течение суток уничтожено до 30 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, самоходная артиллерийская установка "Krab", пресечена деятельность двух диверсионно-разведывательных групп.
На Красно-Лиманском направлении за сутки пресечена деятельность двух диверсионных групп, уничтожено до 90 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины, два пикапа, две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", гаубицы Д-20 и Д-30.
На Херсонском направлении в течение суток уничтожено более 40 украинских военнослужащих, четыре автомобиля, артиллерийская система М777 производства США.
Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией России нанесено поражение 93 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 102 районах.
Средства ПВО России перехватили четыре тактические ракеты "Точка-У", пятнадцать реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и управляемых авиационных бомб JDAM производства США, уничтожили 11 украинских беспилотников.