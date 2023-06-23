https://sputnik-abkhazia.ru/20230623/tonkaya-rabota-yuvelir-iz-kryma-naladil-proizvodstvo-bronestekol-dlya-svo-1046509395.html

Тонкая работа: ювелир из Крыма наладил производство бронестекол для СВО

Тонкая работа: ювелир из Крыма наладил производство бронестекол для СВО

Он отказался от золота и драгоценностей ради главной ценности – спасения человеческих жизней. Виктор открыл в Крыму опытное производство пулестойких стекол... 23.06.2023, Sputnik Абхазия

2023-06-23T16:25+0300

2023-06-23T16:25+0300

2023-06-23T16:25+0300

военная спецоперация рф в донбассе

россия

крым

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/06/17/1046509563_0:176:3015:1871_1920x0_80_0_0_4eb6939bd092a5487b3693cf7b45ffa2.jpg

Корреспондент РИА Новости Крым Элеонора Павловская побывала на предприятии и узнала, что побудило успешного в прошлом ювелира и победителя республиканских конкурсов декоративно-прикладного искусства отложить в сторону давчики и канатки и переквалифицироваться в инженера-изобретателя."Осколки. Наши парни больше всего страдают от них на передовой: почти 80 процентов ранений – осколочные. Пулестойкие стекла могут защитить и от пуль, но главное – от осколков", – говорит Виктор.Авторская технологияПо словам инженера, доработанная им заливная технология позволяет решить несколько наиболее актуальных вопросов: время производства, скорость доставки и установки. Все это имеет решающее значение для военных, которые ежедневно рискуют жизнью на передовой.Разработчик пояснил, что сейчас применяют цельные бронестекла, он же предлагает устанавливать состоящие из двух половинок. В кабину ставят металлический каркас с болтовыми креплениями, и в случае повреждения достаточно открутить их и заменить блок. Сейчас для замены каждого такого стекла машины отгоняют в тыл, установка занимает около семи часов силами группы из шести человек. В конструкторской версии замена может быть произведена, в том числе, недалеко от передовой. Еще один аспект – сравнительно небольшой вес изделия."Наши пулестойкие стекла намного легче, чем стоящие сейчас "на вооружении" – всего 70, против классических 130 килограммов. Конструкция на болтах – быстросборная – поэтому на замену поврежденного стекла в военном "КамАЗе" уйдет всего час, да и выполнить его сможет один боец", – пояснил собеседник. Кроме того, предлагаемая конструкция может быть установлена на слегка деформированные машины, у которых "повело" кабины, и стандартные стекла установить очень сложно, добавил он.При всей легкости опытные образцы обладают завидными защитными свойствами – останавливают пистолетные и автоматные пули, да и более крупный калибр. Успешно выдержали испытание бронебойно-зажигательными патронами из снайперской винтовки Драгунова (СВД) с 10 метров, то есть в упор.Таких показателей изобретателю удалось достичь при помощи разработанной им специальной технологии: листы стекла соединяют полимерными вставками и "запекают" в специальной печи. После этого готовое изделие покрывают слоем гидроизоляции и противоосколочной пленкой толщиной 300 микрон. Итоговая толщина изделия может варьироваться в зависимости от конкретных нужд.Рембазы и ветераныНе смотря на все плюсы изобретения, Виктору очень тяжело добиться, чтобы его бронестекла начали устанавливать на военные автомобили. Бюрократические препоны, сетует он."Мы не преследуем коммерческой цели, а хотим оказать помощь нашим военным. Для сравнения – лобовое стекло на грузовик с завода стоит около 300 тысяч рублей, производство занимает два месяца. Наши в разы дешевле и, при наличии сырья и компонентов, могут быть произведены в считанные дни. Более того, мы готовы обучить персонал ремонтных бригад, чтобы они сами собирали и устанавливали их", – продолжает Виктор.Он также выразил надежду, что его изобретение позволит дать работу ветеранам, которые в силу тяжести ранений не могут вернуться на передовую, но стремятся остаться в строю и помогать однополчанам."Очень бы хотелось получить разрешение организовать производство в одной из ремонтных баз в Крыму. Это позволит сократить логистику – сроки получения заявок, производства, установки и возвращения восстановленных машин в строй. Очень надеюсь, что нас услышат", – резюмировал Виктор. И добавил, что сейчас необходимо сделать все, чтобы сохранить главную ценность – жизни и здоровье наших бойцов.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230622/sbor-gumpomoschi-dlya-zhiteley-belgorodskoy-i-khersonskoy-oblastey-nachali-v-abkhazii-1046481562.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230621/polskiy-ofitser-rasskazal-chto-ukrainskie-voennye-khalatno-otnosyatsya-k-tekhnike-1046463755.html

россия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

россия, крым