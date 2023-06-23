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Сотрудничество в основе: как в Абхазии и Южной Осетии защищают права детей

Сотрудничество в основе: как в Абхазии и Южной Осетии защищают права детей

Представители Абхазии и Южной Осетии обсудили тему защиты прав детей во время видеомоста на базе Sputnik в пятницу 23 июня. 23.06.2023, Sputnik Абхазия

2023-06-23T17:37+0300

2023-06-23T17:37+0300

2023-06-23T17:37+0300

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О том, как Аппараты Уполномоченного по правам ребенка взаимодействуют с государственными службами, какие проблемы наиболее актуальны и как их решают, читайте в материале Sputnik.SputnikСотрудничество начинается с договораВидеомост, посвященный теме защиты прав детей в Абхазии и Южной Осетии, начался с предложения детского омбудсмена в Абхазии Мактины Джинджолия подписать меморандум о взаимодействии и сотрудничестве между двумя республиками.Ее югоосетинская коллега Аэлита Джиоева идею поддержала. По ее словам, меморандум - это договор о намерениях, и югоосетинская сторона понимает важность этого документа.Актуальные проблемыВ рамках видеомоста стороны подробно обсудили случаи нарушения прав детей в обеих республиках, поделились практическим опытом в вопросах опеки и попечительства над детьми, оказания помощи социально-неблагополучным семьям, а также профилактики преступности среди несовершеннолетних.Омбудсмен Мактина Джинджолия рассказала о том, как Аппарат Уполномоченного по правам ребенка взаимодействует с государственными органами республики.“Мы взаимодействуем с подразделением Министерства внутренних дел по делам несовершеннолетних, практически на ежедневной связи. Они проводят огромную работу в частности, по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних. Когда речь идет о безопасности для жизни и здоровья детей, мы сотрудничаем с представителями Службы социальной поддержки детей и семей, органами опеки и попечительства, прокуратурой. Мы совместно решаем, как лучше действовать в интересах ребенка”, - пояснила Джинджолия.По ее словам, в республике есть системные проблемы. Например, это касается содержания несовершеннолетних под стражей - в Абхазии нет отдельных камер для подростков, и их держат с взрослыми преступниками. Также в психиатрической больнице Абхазии нет детского отделения. Еще одна острая проблема - отсутствие кризисного центра в Абхазии. Мактина Джинджолия подчеркнула, что сейчас ведется работа над проектом по развитию института патронатных семей.Детский омбудсмен Южной Осетии Аэлита Джиоева, в частности, отметила, что в республике с прошлого года действует закон "Об опеке и попечительстве", который помогает регламентировать работу в сфере прав защиты детей. В то же время в Абхазии таких законов нет, главным правовым документом в этой сфере является Семейный кодекс республики.Работа с незащищенными семьямиАбхазская сторона рассказала и об опыте работы Службы социальной поддержки детей и семей. По словам начальника службы Ольги Мороз, эффективная деятельность ведомства уже заметна.“Наши отделения есть во всех районах Абхазии. Каждое наше отделение оснащено автомобилем. Мы работаем по сигналам, сигналы получаем от соседей, родственников. Выезжая на место наши сотрудники видят ситуацию, оценивают и анализируют”, - отметила Мороз и добавила, что специалисты помогают семьям преодолеть жизненные сложности.На сегодняшний день на учете Службы социальной поддержки детей и семей более 580 семей.Представитель Минздрава Абхазии Саида Делба также рассказала о работе медиков с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Сейчас на учете в ведомства 883 ребенка. Но проблема в том, что социально незащищенные семьи не обращаются к врачу. Поэтому медики вместе со специалистами Соцслужбы выезжают на места и ставят детей с инвалидностью на учет.По итогам видеомоста, стороны выразили стремление создать рабочую группу, в рамках которой будет происходить дальнейшее двустороннее сотрудничество по тем или иным вопросам.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230607/priezd-rossiyskikh-psikhiatrov-v-abkhaziyu-obsudili-maktina-dzhindzholiya-i-eduard-butba-1046212260.html

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