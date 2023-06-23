https://sputnik-abkhazia.ru/20230623/vospominaniya-iz-pisem-pokaz-filma-ekateriny-bebia-sostoyalsya-v-sukhume-1046510458.html

Воспоминания из писем: показ фильма Екатерины Бебиа состоялся в Сухуме

Воспоминания из писем: показ фильма Екатерины Бебиа состоялся в Сухуме

Фильм снят при содействии Всемирного абхазо-абазинского конгресса, режиссер – Виола Кокоскир, оператор – Мизан Ломия. 23.06.2023, Sputnik Абхазия

2023-06-23T16:33+0300

2023-06-23T16:33+0300

2023-06-23T16:50+0300

в абхазии

абхазия

новости

овна

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/03/12/1032043506_0:106:1400:894_1920x0_80_0_0_2bb05394ba8f314fb08928c2095a9638.jpg

СУХУМ, 23 июн – Sputnik, Асмат Цвижба. Показ фильма журналиста Екатерины Бебиа "Зыҧсы ҭоу ашəҟəқəа рышьҭрала" ("По следам живых писем" – прим.) состоялся в Музее Боевой Славы имени Владислава Ардзинба в Сухуме в пятницу, 23 июня. Одно из писем, которые были озвучены в фильме, написала журналист Анжела Кучуберия. "Я убита горем, боюсь сойти с ума. Я так скучаю по Сухуму, думаю, если бы хоть раз удалось на него снова посмотреть, тогда и смерть не страшна", – пишет девушка. Анжела вспоминает, что в этом письме отражены все чувства, которые она испытала после неудачного мартовского наступления, в котором погибли десятки абхазских бойцов. По ее словам, она очень надеялась, что в марте война подойдет к концу. Редактор музыкальных передач Абхазского радио Элеонора Барциц поблагодарила всех, кто принимал участие в создании фильма, и отметила, что эти кадры и воспоминания вернули ее к событиям 30-летней давности. "Помню, как мы 30 лет назад сидели и ждали тебя, Екатерина, и других наших коллег с фронта, переживали каждый ваш выезд и читали эти письма, которые приходили к нам в редакцию. Эти письма навеки останутся в истории, в них хранится трагедия нашего народа", – сказала она.Главный редактор Абхазского радио Адгур Гунба отметил, что история радио богата, но особое место в ней занимают годы ОВНА. "К юбилею радио мы запустили проект "Письма с фронта", из архива радио и вашего личного архива Екатерина Георгиевна. Ваш вклад в реализацию проекта неоценим. Я уверен, что писем намного больше, вы сумели сохранить их. В фильме отражена вся история, которую пережил наш народ, вы сумели отразить ее в своей работе", – сказал Гунба.В съемках фильма приняли участие как сами авторы писем, так и их родственники, члены семьи, а также студенты АГУ, которым преподает Екатерина Бебиа. Будущие журналисты попробовали себя и в качестве операторов.Фильм состоит из трех частей, общий хронометраж картины – один час. Съемки фильма планируется продолжить, следующую часть будет снимать режиссер Даут Логуа, оператором станет Беслан Джинджолия. Кроме того, в планах у автора выпустить книгу, объединяющую письма времен Отечественной войны.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230620/meropriyatiya-posvyaschennye-uchastnitsam-ovna-proshli-v-gudaute-1046431498.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230328/zhurnalist-ekaterina-bebia-prezentovala-knigi-o-zhertvakh-politicheskikh-repressiy-1044903594.html

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, новости, овна