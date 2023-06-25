https://sputnik-abkhazia.ru/20230625/abukhba-rasskazala-o-vazhnosti-neonatalnogo-skrininga-novorozhdennykh-1046525051.html

Абухба рассказала о важности неонатального скрининга новорожденных

Абухба рассказала о важности неонатального скрининга новорожденных

Главврач детской поликлиники Сухума Ада Абухба приняла участие в Международном конгрессе по педиатрии "Здоровые дети – будущее страны" в Санкт-Петербурге. 25.06.2023, Sputnik Абхазия

2023-06-25T09:00+0300

2023-06-25T09:00+0300

2023-06-25T09:00+0300

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СУХУМ, 25 июн - Sputnik. Неонатальный скрининг новорожденных крайне необходим, заявила в эфире радио Sputnik главврач детской поликлиники Сухума Ада Абухба.Этот медицинский вопрос был одной из обсуждаемых тем на конгрессе по педиатрии "Здоровые дети – будущее страны", который проходил в Санкт-Петербурге. Участники конгресса также затронули проблему бесплодия.Как отметила Абухба, главная причина, из-за которой возникает бесплодие – это эндометриоз. Заболевание, чаще всего, вызывают инфекции, в том числе, вирусные. В северной столице России открыли центр охраны репродуктивного здоровья, где помогают людям с этими и другими проблемами со здоровьем.Большое внимание участники форума уделили вопросам вакцинации детей, сказала Абухба."Конечно, это все актуально. Особенно сейчас, когда после пандемии процент вакцинированных детей резко упал. У нас и коклюш появился. К счастью, единичный случай, но все-таки он есть. Есть вспышки кори в соседних странах. Если родители волнуются, то перед вакцинацией ребенку можно провести обследование – общий анализ крови, мочи, довакцинальные тесты", - уточнила главврач.Постковидные осложнения у детей также стали предметом для обсуждения на конгрессе. По словам Абухба, в начале пандемии считалось, что детям не страшен коронавирус, но исследования показали, что это не так.В основном осложнения после коронавируса приводят к заболеваниям сердечно-сосудистой системы у детей и к неврологическим проблемам.Международный конгресс по педиатрии "Здоровые дети – будущее страны" проходил в Санкт-Петербурге с 15 по 17 июня. Это профессиональное событие ежегодно собирает более 2500 участников из 15 стран и более 80 городов России.Участники форума обсуждают вопросы в областях педиатрии, неонатологии, детской хирургии, организации здравоохранения и медицинского образования, выступают с докладами, разбирают конкретных клинические примеры и новые методики лечения.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230607/trekh-mladentsev-vesom-menee-kilogramma-vykhodili-v-sukhumskom-roddome-1046219855.html

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