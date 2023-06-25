https://sputnik-abkhazia.ru/20230625/luchshe-chem-sochi-rossiyskiy-arkhitektor-otsenil-sukhum-1046531667.html

Лучше, чем Сочи: российский архитектор оценил Сухум

Лучше, чем Сочи: российский архитектор оценил Сухум

Преподаватель Московского архитектурного института (МАРХИ) Глеб Соболев посетил Абхазию и встретился с учениками Республиканского дома детского творчества... 25.06.2023, Sputnik Абхазия

2023-06-25T13:28+0300

2023-06-25T13:28+0300

2023-06-25T13:28+0300

в абхазии

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архитектура

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СУХУМ, 25 июн – Sputnik. Абхазия на фоне Сочи выглядит более спокойной и культурной, сказал в эфире радио Sputnik Преподаватель Московского архитектурного института Глеб Соболев.Он добавил, что ему было приятно видеть, как удалось сохранить в Абхазии здания 1970-1980 годов. Во время посещения Пицунды, архитектора поразили величественные сосны. Соболев также обратил внимание, что на улицах городов республики довольно чисто и нет скопления мусора.Немного огорчило российского специалиста увиденное в старой части Сухума, где проводится ремонт колоннады."Колоннада меня потрясла при том, что она очень камерная. С нее сейчас сняты старые слои краски и стала видна патина времени. Я вижу, что ее сейчас зашпаклевывают и она превратится в "новодел". Жалко видеть, что эта патина исторического времена превращается в муляж", - сказал Соболев.Последний раз Глеб Соболев посещал Абхазию, когда ему было девять лет. Он смутно помнит то время, но в воспоминаниях сохранились плоды местного инжира и вид самих деревьев. От очередного приезда, по словам архитектора, у него остались только положительные впечатления.Российский архитектор также прочитал лекцию "Слова и дома", посвященную связи языка, архитектуры и пространственного мышления, ученикам Республиканского дома детского творчества "Айнар". Во время этой встречи он подчеркнул важность сохранения не только абхазского языка, но и местной архитектуры.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230613/chast-sukhumskoy-naberezhnoy-otremontiruyut-ko-dnyu-goroda-1046313268.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230620/administratsiya-protiv-gorsobraniya-sukhumskiy-sud-rassmatrivaet-gradostroitelnyy-spor-1046436319.html

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