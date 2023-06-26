https://sputnik-abkhazia.ru/20230626/itogi-mvms-2023-rossiyskiy-opk-sokhranyaet-tekhnologicheskoe-liderstvo-1046570450.html

Итоги МВМС-2023: российский ОПК сохраняет технологическое лидерство

Итоги МВМС-2023: российский ОПК сохраняет технологическое лидерство

Международный военно-морской салон в Кронштадте показал, что российский оборонно-промышленный комплекс вполне адаптировался к условиям многолетнего... 26.06.2023, Sputnik Абхазия

2023-06-26T20:50+0300

2023-06-26T20:50+0300

2023-06-26T20:50+0300

россия

армия

аналитика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/06/1a/1046570280_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7b8a52fe2c520b320dbc8b2af21ad3b6.jpg

Александр Хроленко, военный обозревательXI-й Международный военно-морской салон (МВМС-2023) состоялся 21 – 25 июня в Кронштадте, на площадке конгрессно-выставочного центра "Остров Фортов" и в Средней гавани. Участвовали более 250 ведущих российских и зарубежных компаний, среди которых всемирно известные концерны "Алмаз – Антей", "Ростех", "Росатом", корпорация "Тактическое ракетное вооружение", "Ярославский судостроительный завод", BrahMos Aerospace. Салон объединил представителей ВМФ России и государственных структур, ведущих экспертов, руководителей крупнейших предприятий и компаний из разных стран. МВМС-2023 посетили 11 иностранных делегаций – из Алжира, Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Зимбабве, Мьянмы, Вьетнама, Эритреи, Индии, Намибии и Марокко.Приветствуя участников, российский президент Владимир Путин отметил, что Международный военно-морской салон в течение многих лет удерживает высокую планку, сохраняет достойный уровень представительства. Действительно, на стендах МВМС-2023 можно было увидеть выдающиеся достижения в сфере кораблестроения, вооружений, систем боевого управления, флотской навигации и связи, корабельных энергетических установок, морской авиации, новых и перспективных технологий. В Средней гавани Кронштадта были представлены новейшие боевые корабли ВМФ России. Деловая программа МВМС-2023 вместила четыре научно-технические конференции, четыре технических сессии, 12 круглых столов, множество презентаций.В Средней гавани Кронштадта внушительно сияла "черная жемчужина" ВМФ России – новейшая субмарина "Уфа" проекта 636, предназначенная для уничтожения надводных кораблей, субмарин и наземных объектов противника в любой точке планеты могущественными торпедами и крылатыми ракетами – дальностью до 2600 км в неядерном оснащении.На полях МВМС-2023 главнокомандующий ВМФ России Николай Евменов 22 июня рассказал об успешном завершении испытаний ударного комплекса фрегата "Адмирал Головко (третий борт проекта 22350). Вскоре корабль войдет в состав Северного флота. Далее ВМФ будет ежегодно получать по одному-два новых корабля дальней морской зоны. Эту информацию подтвердил заместитель гендиректора "Объединенной судостроительной корпорации" (ОСК) Владимир Королев.Штормовой погоде вопрекиОсобое внимание специалистов на выставке в Кронштадте привлекла новая высокоточная противокорабельная ракета повышенной дальности (более 280 км) "воздух-поверхность" Х-59МК, созданная КБ "Радуга". Невидимая для ПВО противника ракета способна вывести из строя крейсер, эсминец или особо прочные железобетонные конструкции толщиной до трех метров (на суше).Оригинальна и эффективна новая турельная установка "Комар", предназначенная для обнаружения и уничтожения на удалении до 6 км воздушных, морских и береговых целей зенитными ракетами "Игла-С" и управляемыми ракетами "Атака". В списке целей – все типы летательных аппаратов, небольшие корабли, ДОТы и ДЗОТы на побережье. Оптико-электронная система "Комара" способна увидеть самолеты типа F-16 и F-18 на расстоянии 20 км.Гораздо дальше – на расстояние до 750 км – способен заглянуть новый береговой комплекс разведки "Монолит-Б", представленный на МВМС-2023 "Корпорацией морского приборостроения". Количество сопровождаемых надводных и воздушных целей активной РЛС – до 30, пассивной РЛС – до 50. "Монолит-Б" одновременно выдает целеуказания по 10 целям.Новый береговой ракетный комплекс "Рубеж-МЭ" на шасси КамАЗа способен в автоматическом режиме обнаруживать на удалении до 450 км и поражать на рубеже до 260 км одиночные и групповые надводные цели, а также объекты противника на суше. На борту – четыре противокорабельные ракеты Х-35УЭ. Боевой расчет – всего два человека. "Рубеж-МЭ" может эффективно работать в одиночку или интегрироваться с другими ракетными комплексами.Надводный безэкипажный катер с боевым модулем был представлен в модификации гидрографического робототехнического комплекса, управляемого оператором дистанционно на удалении до 40 миль (ретрансляция через БПЛА или спутник увеличивает дистанцию). Созданный Кингисеппским машиностроительным заводом и Санкт-Петербургским политехом надводный дрон способен нести БПЛА и подводные беспилотники патрулировать акваторию, укреплять оборону береговых баз ВМФ, вести разведку в дальней морской зоне, включая Арктику. Разрабатываются ударные модификации. Масса полезной нагрузки – до 400 кг. Автономность до 60 часов. Комплектующие материалы и электроника – российские.Представленный на МВМС-2023 новый многоцелевой БПЛА вертолетного типа БВС ВТ-440 производится серийно предприятием "Радар ММС". Автопилот и запас топлива на борту обеспечивают оперативный радиус действия 300 км (или 600 км в один конец). Максимальная полезная нагрузка – 100 кг. Крейсерсаая скорость – 120 км/час. Беспилотник предназначен для патрулирования, поисково-спасательных операций, контртеррористических мероприятий, разведки ледовой обстановки (в Арктике) и доставки грузов в отдаленные районы.Новую универсальную малогабаритную торпеду показал в Кронштадте концерн "Гидроприбор". Умная торпеда калибра 220 мм создана для поражения надводных кораблей и субмарин, подходит всем носителям, включая самолеты, вертолеты и автономные морские дроны. Отличается от стандартных торпед длиной – всего 2 метра. Дальность хода – до 7 км, скорость – 27 узлов, глубина применения — до 450 метров. Масса боевой части – 35 кг. Системы автоуправления, самонаведения, телеуправления, и неконтактного подрыва боевого заряда позволяют эффективно применять торпеду в любых районах Мирового океана.Особое внимание специалистов на МВМС-2023 привлек также инновационный проект неатомной малой подводной лодки П-750Б "Сервал" Санкт-Петербургского морского бюро машиностроения. Длина субмарины – 65,5 м, ширина – 7 м. Водоизмещение – 1450 тонн. Скорость подводного хода – 18 узлов. Автономность – до 30 суток (без всплытия). Предельная глубина погружения – 300 м. Дальность плавания – до 4300 миль. Экипаж – 20 человек (не считая группы боевых пловцов – до 16 человек). Еще интереснее боевая нагрузка. Кроме стандартного набора ракет торпед и мин калибра 533 мм, "Сервал" несет на борту сверхмалую подводную лодку "Тритон-2" дальностью до 60 миль – для скрытной высадки на берег противника разведывательно-диверсионных групп (боевых пловцов).Даже небольшой обзор представленных на МВМС-2023 высокотехнологичных изделий позволяет понять, насколько ответственно Россия подошла к выбору собственного пути развития и возвращения утраченных компетенций, к защите своих 38 тысяч километров морских границ и национальных интересов в Мировом океане.Генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов на полях МВМС-2023 заметил: "Действовать надо, исходя из видения событий с горизонтом 2040 – 2050-х годов. Пора думать над новыми мощностями верфей и машиностроительных заводов, их загрузкой на десятилетия вперед… А вот о санкциях уже можно забыть".Собственно, этот исторический фарватер определен Морской доктриной России образца 2022 года: "Современная Российская Федерация не может существовать без сильного флота. Крупнейшие в мире территория и протяженность морских границ, огромные запасы… ресурсов, качество и количество народонаселения РФ объективно предопределяют ее существование и развитие в 21 веке как великой континентальной и морской державы".Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram

https://sputnik-abkhazia.ru/20230531/rossiyskie-voyska-unichtozhili-posledniy-voennyy-korabl-vms-ukrainy-1046095629.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230616/svo-modernizatsiya-rastuschie-vozmozhnosti-urana-korda-i-vs-rossii-1046365250.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230615/masshtabnye-manevry-vvs-nato-air-defender--signal-rossii-1046346424.html

россия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Александр Хроленко https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102233/20/1022332024_25:0:172:147_100x100_80_0_0_885639a20a70a4034a2d118f33e55a49.jpg

Александр Хроленко https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102233/20/1022332024_25:0:172:147_100x100_80_0_0_885639a20a70a4034a2d118f33e55a49.jpg

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Александр Хроленко https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102233/20/1022332024_25:0:172:147_100x100_80_0_0_885639a20a70a4034a2d118f33e55a49.jpg

россия, армия, аналитика