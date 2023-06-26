https://sputnik-abkhazia.ru/20230626/velikaya-otechestvennaya-i-bitva-za-kavkaz-v-sukhume-sostoyalas-nauchnaya-konferentsiya-1046562360.html
Великая Отечественная и битва за Кавказ: в Сухуме состоялась научная конференция
Великая Отечественная и битва за Кавказ: в Сухуме состоялась научная конференция
Международная научно-практическая конференция "Подвиг братских народов в борьбе с фашизмом", посвященная 82-й годовщине начала Великой Отечественной войны и... 26.06.2023, Sputnik Абхазия
2023-06-26T16:01+0300
2023-06-26T16:01+0300
2023-06-26T16:37+0300
в абхазии
абхазия
вов
история
музей боевой славы
россотрудничество в абхазии
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Абхазские и российские ученые приняли участие в научно-практической конференции, проходившей в Музее Боевой Славы имени Владислава Ардзинба.Бадрак Авидзба, SputnikПамять о герояхРуководитель представительства Россотрудничества в Абхазии Дмитрий Федотов подчеркнул, что начало Великой Отечественной войны стало огромным испытанием для многих народов.Федотов добавил, что десятки тысяч людей занимались строительством оборонительных рубежей, многие уходили на фронт и бились с отборными частями противника на горных перевалах Главного Кавказского хребта."Народ Абхазии, несмотря на чрезвычайно сложные условия, когда враг подступал к границе республики по Клухорскому, Марухскому и Санчарскому перевалам, самоотверженно встретил на вершине гор нацистское зло. Долгие 14 месяцев шли жестокие бои на Кавказе, и страшные цифры потерь, миллионы отданных жизней и сломанных судеб. Это очень дорогая цена, которую заплатили за победу на этом стратегически важном рубеже", – заметил Федотов.Руководитель представительства Россотрудничества выразил уверенность в том, что память о ключевых исторических событиях и гордость за героев будут передаваться от поколения к поколению.Доктор исторических наук Аслан Авидзба рассказал о том, как современное поколение в Абхазии и Грузии воспринимает Великую Отечественную войну.По его словам, эти страны в числе которых и Грузия, противопоставляют себя России."В рамках названной идеологии в Грузии при президентстве Саакашвили настаивали на том, что грузины участвовали не в Великой Отечественной войне советского народа, а во Второй мировой войне человечества против нацизма. Тогда же поставили вопрос о переносе празднования Дня Победы с 9 на 8 мая, и этот процесс не мог обойтись без знаковых событий", – продолжил Авидзба.Политическая власть Грузии в конце 2009 года решила снести Мемориал славы в городе Кутаиси. В этом был геополитический контекст, уверен историк."За день до сноса мемориала в Кутаиси Грузия в числе 54 стран воздержалась при голосовании резолюции ООН, которая называлась "Недопустимость определенных видов практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации и ксенофобии и связанной с ними нетерпимости", – сказал он.В рамках нового цивилизационного выбора Грузии Парламент республики, в частности, принял закон о советской оккупации, также был открыт мемориал, посвященный грузинским юнкерам, погибшим с частями Красной Армии.Накануне 65-летия Победы в Великой Отечественной войне грузинские власти заявили о том, что их официальные лица не поедут в страну, которая оккупирует грузинские территории, отметил Аслан Авидзба.Великая Отечественная в абхазской наукеКандидат исторических наук Сослан Салакая в своем докладе рассказал о том, как тема Великой Отечественной войны нашла отражение в абхазской науке. Ее исследование в республике началось достаточно поздно, заметил ученый."Первые работы, которые были посвящены Великой Отечественной войне, принадлежали ученому Абшилава о трудящихся Очамчырского района, и монография Черкезия о трудящихся Абхазии в годы Великой Отечественной войны. Впоследствии эта тема была продолжена и развита в трудах того же Абшилава, работы вышли в 1960 и 1962 годах. В 70-е годы он издал книгу "Промышленность Абхазии в годы Великой Отечественной войны". У него есть небольшой очерк "Сыны Абхазии и Герои Советского Союза", – сказал историк.В конце 80-х годов вышла книга "Схватка с Эдельвейсом" Александра Тария. Среди фундаментальных изданий, посвященных Великой Отечественной войне – книга Валико Пачулия "Абхазия в Великой Отечественной войне", заметил Сослан Салакая.Доктор социологических наук, профессор Южного федерального университета Максим Васьков выступил с докладом "Стезей дедов-героев. Воины-абхазы в борьбе против украинского неонацизма".Кроме того, абхазы воюют на Донбассе с представителями грузинского "мхедриони", которые применяли фашистские методы в войне против Абхазии, добавил ученый из России.Конференция была проведена Музеем Боевой Славы имени Владислава Ардзинба при поддержке представительства Россотрудничества в Абхазии.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230622/abkhaziya-v-velikoy-otechestvennoy-voyne-1046475979.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20220726/istorik-o-bitve-za-kavkaz-gitler-khotel-chtoby-neft-perestala-postupat-na-fronty-1040513772.html
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абхазия, вов, история, музей боевой славы, россотрудничество в абхазии
абхазия, вов, история, музей боевой славы, россотрудничество в абхазии
Великая Отечественная и битва за Кавказ: в Сухуме состоялась научная конференция
16:01 26.06.2023 (обновлено: 16:37 26.06.2023)
Международная научно-практическая конференция "Подвиг братских народов в борьбе с фашизмом", посвященная 82-й годовщине начала Великой Отечественной войны и 80-летию победы в битве за Кавказ, состоялась в Сухуме.
Абхазские и российские ученые приняли участие в научно-практической конференции, проходившей в Музее Боевой Славы имени Владислава Ардзинба.
Память о героях
Руководитель представительства Россотрудничества в Абхазии Дмитрий Федотов подчеркнул, что начало Великой Отечественной войны стало огромным испытанием для многих народов.
"В этот день мы вспоминаем родных и близких, чьи судьбы опалила Великая Отечественная война. Летом 1942 года вся Абхазия жила суровой прифронтовой жизнью, жители республики в едином боевом строю отстаивали каждую пядь родной земли, преграждая гитлеровцам путь к Закавказью", – подчеркнул он.
Федотов добавил, что десятки тысяч людей занимались строительством оборонительных рубежей, многие уходили на фронт и бились с отборными частями противника на горных перевалах Главного Кавказского хребта.
"Народ Абхазии, несмотря на чрезвычайно сложные условия, когда враг подступал к границе республики по Клухорскому, Марухскому и Санчарскому перевалам, самоотверженно встретил на вершине гор нацистское зло. Долгие 14 месяцев шли жестокие бои на Кавказе, и страшные цифры потерь, миллионы отданных жизней и сломанных судеб. Это очень дорогая цена, которую заплатили за победу на этом стратегически важном рубеже", – заметил Федотов.
Руководитель представительства Россотрудничества выразил уверенность в том, что память о ключевых исторических событиях и гордость за героев будут передаваться от поколения к поколению.
Доктор исторических наук Аслан Авидзба рассказал о том, как современное поколение в Абхазии и Грузии воспринимает Великую Отечественную войну.
"Мы живем во времена, когда история перестала быть наукой о прошлом, история – наука о современности и о будущем. Сегодня формируется историческая политика, которая становится частью государственной идеологии. Современные элиты многих постсоветских стран провозгласили путь своего развития, предусматривающее отмежевание от бывшего советского и российского прошлого", – говорит ученый.
По его словам, эти страны в числе которых и Грузия, противопоставляют себя России.
"В рамках названной идеологии в Грузии при президентстве Саакашвили настаивали на том, что грузины участвовали не в Великой Отечественной войне советского народа, а во Второй мировой войне человечества против нацизма. Тогда же поставили вопрос о переносе празднования Дня Победы с 9 на 8 мая, и этот процесс не мог обойтись без знаковых событий", – продолжил Авидзба.
Политическая власть Грузии в конце 2009 года решила снести Мемориал славы в городе Кутаиси. В этом был геополитический контекст, уверен историк.
"За день до сноса мемориала в Кутаиси Грузия в числе 54 стран воздержалась при голосовании резолюции ООН, которая называлась "Недопустимость определенных видов практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации и ксенофобии и связанной с ними нетерпимости", – сказал он.
В рамках нового цивилизационного выбора Грузии Парламент республики, в частности, принял закон о советской оккупации, также был открыт мемориал, посвященный грузинским юнкерам, погибшим с частями Красной Армии.
Накануне 65-летия Победы в Великой Отечественной войне грузинские власти заявили о том, что их официальные лица не поедут в страну, которая оккупирует грузинские территории, отметил Аслан Авидзба.
Великая Отечественная в абхазской науке
Кандидат исторических наук Сослан Салакая в своем докладе рассказал о том, как тема Великой Отечественной войны нашла отражение в абхазской науке. Ее исследование в республике началось достаточно поздно, заметил ученый.
"Первые работы, которые были посвящены Великой Отечественной войне, принадлежали ученому Абшилава о трудящихся Очамчырского района, и монография Черкезия о трудящихся Абхазии в годы Великой Отечественной войны. Впоследствии эта тема была продолжена и развита в трудах того же Абшилава, работы вышли в 1960 и 1962 годах. В 70-е годы он издал книгу "Промышленность Абхазии в годы Великой Отечественной войны". У него есть небольшой очерк "Сыны Абхазии и Герои Советского Союза", – сказал историк.
В конце 80-х годов вышла книга "Схватка с Эдельвейсом" Александра Тария. Среди фундаментальных изданий, посвященных Великой Отечественной войне – книга Валико Пачулия "Абхазия в Великой Отечественной войне", заметил Сослан Салакая.
Доктор социологических наук, профессор Южного федерального университета Максим Васьков выступил с докладом "Стезей дедов-героев. Воины-абхазы в борьбе против украинского неонацизма".
"История имеет определенный циклический характер, спустя много лет после Великой Отечественной войны уроженцы Абхазии снова сражаются против нацизма уже на земле русского Донбасса. Сражаясь на Донбассе воины-абхазы встретились со своими старыми оппонентами – украинскими неонацистами, которые пришли на абхазскую землю во время Отечественной войны народа Абхазии, которые отметились в самых мерзких военных преступлениях", – подчеркнул Васьков.
Кроме того, абхазы воюют на Донбассе с представителями грузинского "мхедриони", которые применяли фашистские методы в войне против Абхазии, добавил ученый из России.
Конференция была проведена Музеем Боевой Славы имени Владислава Ардзинба при поддержке представительства Россотрудничества в Абхазии.