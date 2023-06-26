https://sputnik-abkhazia.ru/20230626/velikaya-otechestvennaya-i-bitva-za-kavkaz-v-sukhume-sostoyalas-nauchnaya-konferentsiya-1046562360.html

Великая Отечественная и битва за Кавказ: в Сухуме состоялась научная конференция

Великая Отечественная и битва за Кавказ: в Сухуме состоялась научная конференция

Международная научно-практическая конференция "Подвиг братских народов в борьбе с фашизмом", посвященная 82-й годовщине начала Великой Отечественной войны и... 26.06.2023, Sputnik Абхазия

2023-06-26T16:01+0300

2023-06-26T16:01+0300

2023-06-26T16:37+0300

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россотрудничество в абхазии

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Абхазские и российские ученые приняли участие в научно-практической конференции, проходившей в Музее Боевой Славы имени Владислава Ардзинба.Бадрак Авидзба, SputnikПамять о герояхРуководитель представительства Россотрудничества в Абхазии Дмитрий Федотов подчеркнул, что начало Великой Отечественной войны стало огромным испытанием для многих народов.Федотов добавил, что десятки тысяч людей занимались строительством оборонительных рубежей, многие уходили на фронт и бились с отборными частями противника на горных перевалах Главного Кавказского хребта."Народ Абхазии, несмотря на чрезвычайно сложные условия, когда враг подступал к границе республики по Клухорскому, Марухскому и Санчарскому перевалам, самоотверженно встретил на вершине гор нацистское зло. Долгие 14 месяцев шли жестокие бои на Кавказе, и страшные цифры потерь, миллионы отданных жизней и сломанных судеб. Это очень дорогая цена, которую заплатили за победу на этом стратегически важном рубеже", – заметил Федотов.Руководитель представительства Россотрудничества выразил уверенность в том, что память о ключевых исторических событиях и гордость за героев будут передаваться от поколения к поколению.Доктор исторических наук Аслан Авидзба рассказал о том, как современное поколение в Абхазии и Грузии воспринимает Великую Отечественную войну.По его словам, эти страны в числе которых и Грузия, противопоставляют себя России."В рамках названной идеологии в Грузии при президентстве Саакашвили настаивали на том, что грузины участвовали не в Великой Отечественной войне советского народа, а во Второй мировой войне человечества против нацизма. Тогда же поставили вопрос о переносе празднования Дня Победы с 9 на 8 мая, и этот процесс не мог обойтись без знаковых событий", – продолжил Авидзба.Политическая власть Грузии в конце 2009 года решила снести Мемориал славы в городе Кутаиси. В этом был геополитический контекст, уверен историк."За день до сноса мемориала в Кутаиси Грузия в числе 54 стран воздержалась при голосовании резолюции ООН, которая называлась "Недопустимость определенных видов практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации и ксенофобии и связанной с ними нетерпимости", – сказал он.В рамках нового цивилизационного выбора Грузии Парламент республики, в частности, принял закон о советской оккупации, также был открыт мемориал, посвященный грузинским юнкерам, погибшим с частями Красной Армии.Накануне 65-летия Победы в Великой Отечественной войне грузинские власти заявили о том, что их официальные лица не поедут в страну, которая оккупирует грузинские территории, отметил Аслан Авидзба.Великая Отечественная в абхазской наукеКандидат исторических наук Сослан Салакая в своем докладе рассказал о том, как тема Великой Отечественной войны нашла отражение в абхазской науке. Ее исследование в республике началось достаточно поздно, заметил ученый."Первые работы, которые были посвящены Великой Отечественной войне, принадлежали ученому Абшилава о трудящихся Очамчырского района, и монография Черкезия о трудящихся Абхазии в годы Великой Отечественной войны. Впоследствии эта тема была продолжена и развита в трудах того же Абшилава, работы вышли в 1960 и 1962 годах. В 70-е годы он издал книгу "Промышленность Абхазии в годы Великой Отечественной войны". У него есть небольшой очерк "Сыны Абхазии и Герои Советского Союза", – сказал историк.В конце 80-х годов вышла книга "Схватка с Эдельвейсом" Александра Тария. Среди фундаментальных изданий, посвященных Великой Отечественной войне – книга Валико Пачулия "Абхазия в Великой Отечественной войне", заметил Сослан Салакая.Доктор социологических наук, профессор Южного федерального университета Максим Васьков выступил с докладом "Стезей дедов-героев. Воины-абхазы в борьбе против украинского неонацизма".Кроме того, абхазы воюют на Донбассе с представителями грузинского "мхедриони", которые применяли фашистские методы в войне против Абхазии, добавил ученый из России.Конференция была проведена Музеем Боевой Славы имени Владислава Ардзинба при поддержке представительства Россотрудничества в Абхазии.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230622/abkhaziya-v-velikoy-otechestvennoy-voyne-1046475979.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220726/istorik-o-bitve-za-kavkaz-gitler-khotel-chtoby-neft-perestala-postupat-na-fronty-1040513772.html

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абхазия, вов, история, музей боевой славы, россотрудничество в абхазии