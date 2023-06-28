https://sputnik-abkhazia.ru/20230628/svo-kontrnastuplenie-vsu-razocharovalo-zapad-no-khudshee-vperedi-1046585925.html

СВО: "контрнаступление" ВСУ разочаровало Запад, но худшее впереди

СВО: "контрнаступление" ВСУ разочаровало Запад, но худшее впереди

Откровенно провальное "контрнаступление" ВСУ киевский режим еще пытается представить началом "многодоменной операции" или "разведкой боем". 28.06.2023, Sputnik Абхазия

2023-06-28T09:50+0300

2023-06-28T09:50+0300

2023-06-28T09:50+0300

военная спецоперация рф в донбассе

аналитика

украина

россия

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Александр Хроленко, военный обозревательНо западным хозяевам уже совершенно ясно: украинские марионетки не способны выполнить поставленную задачу, достичь "победы над Россией на поле боя". Худшее впереди – близится очередной, позорный военно-политический провал США и НАТО.Оперативная обстановка в зоне СВО остается сложной. С помощью стран Запада Киев накопил достаточное количество сил и средств для активных действий на разных участках фронта. И все же количество бригад ВСУ не соответствует качеству подготовки, боевое превосходство российских войск безусловно. В ходе трех недель украинского "контрнаступления" прорыва не произошло, зато безвозвратные потери ВСУ достигли 14 тысяч человек. Запад разочарован, в особенности производители сожженных танков Leopard 2A6.На Запорожском направлении продолжают гореть американские БМП Bradley и другая натовская бронетехника. Уничтожен арсенал поставленных Британией ракет большой дальности Storm Shadow, а также украинские центры радиоэлектронной разведки на аэродромах Канатово и Днепропетровск. ВКС России 26 июня нанесли массированный ракетный удар по позициям, тренировочным базам и арсеналам противника в Полтавской, Херсонской, Черкасской, Киевской и Одесской областях.На Южно-Донецком направлении в районе Времевского выступа противник атаковал четыре раза Ровнополь. Временное и незначительное смещение фронта здесь привело к тому, что подразделения ВСУ в деревне Ровнополь 25 июня получили сокрушительный удар артиллерии и танковых частей ВС РФ.Под Артемовском ВСУ теряют сотни бойцов в день. Российская оборона непоколебима, украинская тактика флангового охвата "бахмутской фортеции" становится все более карикатурной.После сокрушительных ударов российскими фугасными авиабомбами ФАБ-1000 украинские войска отступают под Купянском Харьковской области. Ранее Киев сетовал, что на позиции ВСУ ежедневно прилетает до 50 "умных" полутонных ФАБ-500, которые массово уничтожают, и деморализуют выживший личный состав.История повторяетсяВашингтон еще хлопочет о восстановлении боеспособности украинских подразделений, пытается компенсировать "плохое состояние орудий" и дефицит артиллерийских боеприпасов ВСУ. Очередной, 12-й пакет военной помощи США киевскому режиму составил 500 млн долларов – это 25 БТР Stryker и 30 БМП Bradley, взамен ранее уничтоженных. И все же Запад осознает необратимость вялотекущей катастрофы ВСУ, которая может продолжаться неделями и месяцами, но не приведет к преодолению российских оборонительных рубежей, даже за счет уничтожения всей украинской армии и натовской боевой техники. Прокси-войной с Россией странам НАТО не удается "переписать нарратив о слабости США".ФРГ исключает свое широкое участие в "коалиции истребителей". Австралия передумала отправлять ВСУ свои бронемашины Hawkei. Издание American Thinker подчеркивает, что армия и руководство РФ сильнее западных, и отражает растущие антиукраинские настроения американцев: "Мы все больше узнаем об истинных причинах вооруженного конфликта на Украине, и они изобличают провальные и достойные презрения действия руководства западных стран… Это абсолютно ненужный конфликт американского государства, которому присущ устаревший менталитет холодной войны. А выгоды от этого кризиса получает один только военно-промышленный комплекс".С другой стороны, Пентагон и НАТО за предыдущие 70 лет не одержали ни одной военной победы в прямых и прокси-конфликтах – даже с менее могущественными странами (Вьетнам, Афганистан, Ирак). Натовские инструкторы могут хорошо обучить ВСУ только стремительной "эвакуации" (вспоминаем Сайгон и Кабул).Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram

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аналитика, украина, россия