https://sputnik-abkhazia.ru/20230628/svo-kontrnastuplenie-vsu-razocharovalo-zapad-no-khudshee-vperedi-1046585925.html
СВО: "контрнаступление" ВСУ разочаровало Запад, но худшее впереди
СВО: "контрнаступление" ВСУ разочаровало Запад, но худшее впереди
Откровенно провальное "контрнаступление" ВСУ киевский режим еще пытается представить началом "многодоменной операции" или "разведкой боем". 28.06.2023, Sputnik Абхазия
2023-06-28T09:50+0300
2023-06-28T09:50+0300
2023-06-28T09:50+0300
военная спецоперация рф в донбассе
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Александр Хроленко, военный обозревательНо западным хозяевам уже совершенно ясно: украинские марионетки не способны выполнить поставленную задачу, достичь "победы над Россией на поле боя". Худшее впереди – близится очередной, позорный военно-политический провал США и НАТО.Оперативная обстановка в зоне СВО остается сложной. С помощью стран Запада Киев накопил достаточное количество сил и средств для активных действий на разных участках фронта. И все же количество бригад ВСУ не соответствует качеству подготовки, боевое превосходство российских войск безусловно. В ходе трех недель украинского "контрнаступления" прорыва не произошло, зато безвозвратные потери ВСУ достигли 14 тысяч человек. Запад разочарован, в особенности производители сожженных танков Leopard 2A6.На Запорожском направлении продолжают гореть американские БМП Bradley и другая натовская бронетехника. Уничтожен арсенал поставленных Британией ракет большой дальности Storm Shadow, а также украинские центры радиоэлектронной разведки на аэродромах Канатово и Днепропетровск. ВКС России 26 июня нанесли массированный ракетный удар по позициям, тренировочным базам и арсеналам противника в Полтавской, Херсонской, Черкасской, Киевской и Одесской областях.На Южно-Донецком направлении в районе Времевского выступа противник атаковал четыре раза Ровнополь. Временное и незначительное смещение фронта здесь привело к тому, что подразделения ВСУ в деревне Ровнополь 25 июня получили сокрушительный удар артиллерии и танковых частей ВС РФ.Под Артемовском ВСУ теряют сотни бойцов в день. Российская оборона непоколебима, украинская тактика флангового охвата "бахмутской фортеции" становится все более карикатурной.После сокрушительных ударов российскими фугасными авиабомбами ФАБ-1000 украинские войска отступают под Купянском Харьковской области. Ранее Киев сетовал, что на позиции ВСУ ежедневно прилетает до 50 "умных" полутонных ФАБ-500, которые массово уничтожают, и деморализуют выживший личный состав.История повторяетсяВашингтон еще хлопочет о восстановлении боеспособности украинских подразделений, пытается компенсировать "плохое состояние орудий" и дефицит артиллерийских боеприпасов ВСУ. Очередной, 12-й пакет военной помощи США киевскому режиму составил 500 млн долларов – это 25 БТР Stryker и 30 БМП Bradley, взамен ранее уничтоженных. И все же Запад осознает необратимость вялотекущей катастрофы ВСУ, которая может продолжаться неделями и месяцами, но не приведет к преодолению российских оборонительных рубежей, даже за счет уничтожения всей украинской армии и натовской боевой техники. Прокси-войной с Россией странам НАТО не удается "переписать нарратив о слабости США".ФРГ исключает свое широкое участие в "коалиции истребителей". Австралия передумала отправлять ВСУ свои бронемашины Hawkei. Издание American Thinker подчеркивает, что армия и руководство РФ сильнее западных, и отражает растущие антиукраинские настроения американцев: "Мы все больше узнаем об истинных причинах вооруженного конфликта на Украине, и они изобличают провальные и достойные презрения действия руководства западных стран… Это абсолютно ненужный конфликт американского государства, которому присущ устаревший менталитет холодной войны. А выгоды от этого кризиса получает один только военно-промышленный комплекс".С другой стороны, Пентагон и НАТО за предыдущие 70 лет не одержали ни одной военной победы в прямых и прокси-конфликтах – даже с менее могущественными странами (Вьетнам, Афганистан, Ирак). Натовские инструкторы могут хорошо обучить ВСУ только стремительной "эвакуации" (вспоминаем Сайгон и Кабул).Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram
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аналитика, украина, россия
аналитика, украина, россия
СВО: "контрнаступление" ВСУ разочаровало Запад, но худшее впереди
Александр Хроленко
Военный обозреватель
Откровенно провальное "контрнаступление" ВСУ киевский режим еще пытается представить началом "многодоменной операции" или "разведкой боем".
Александр Хроленко, военный обозреватель
Но западным хозяевам уже совершенно ясно: украинские марионетки не способны выполнить поставленную задачу, достичь "победы над Россией на поле боя". Худшее впереди – близится очередной, позорный военно-политический провал США и НАТО.
Оперативная обстановка в зоне СВО остается сложной. С помощью стран Запада Киев накопил достаточное количество сил и средств для активных действий на разных участках фронта. И все же количество бригад ВСУ не соответствует качеству подготовки, боевое превосходство российских войск безусловно. В ходе трех недель украинского "контрнаступления" прорыва не произошло, зато безвозвратные потери ВСУ достигли 14 тысяч человек. Запад разочарован, в особенности производители сожженных танков Leopard 2A6.
На Запорожском направлении продолжают гореть американские БМП Bradley и другая натовская бронетехника. Уничтожен арсенал поставленных Британией ракет большой дальности Storm Shadow, а также украинские центры радиоэлектронной разведки на аэродромах Канатово и Днепропетровск. ВКС России 26 июня нанесли массированный ракетный удар по позициям, тренировочным базам и арсеналам противника в Полтавской, Херсонской, Черкасской, Киевской и Одесской областях.
Пытаясь осуществить идею-фикс киевского режима о блокаде российского сухопутного коридора в Крым, украинские войска "аномально" активизировались на левом берегу Днепра. Однако залпы российских "Солнцепеков" испепеляют все попытки подразделений ВСУ форсировать водную преграду, и закрепиться на плацдарме у Антоновского моста, севернее Херсона.
На Южно-Донецком направлении в районе Времевского выступа противник атаковал четыре раза Ровнополь. Временное и незначительное смещение фронта здесь привело к тому, что подразделения ВСУ в деревне Ровнополь 25 июня получили сокрушительный удар артиллерии и танковых частей ВС РФ.
Под Артемовском ВСУ теряют сотни бойцов в день. Российская оборона непоколебима, украинская тактика флангового охвата "бахмутской фортеции" становится все более карикатурной.
После сокрушительных ударов российскими фугасными авиабомбами ФАБ-1000 украинские войска отступают под Купянском Харьковской области. Ранее Киев сетовал, что на позиции ВСУ ежедневно прилетает до 50 "умных" полутонных ФАБ-500, которые массово уничтожают, и деморализуют выживший личный состав.
История повторяется
Вашингтон еще хлопочет о восстановлении боеспособности украинских подразделений, пытается компенсировать "плохое состояние орудий" и дефицит артиллерийских боеприпасов ВСУ. Очередной, 12-й пакет военной помощи США киевскому режиму составил 500 млн долларов – это 25 БТР Stryker и 30 БМП Bradley, взамен ранее уничтоженных. И все же Запад осознает необратимость вялотекущей катастрофы ВСУ, которая может продолжаться неделями и месяцами, но не приведет к преодолению российских оборонительных рубежей, даже за счет уничтожения всей украинской армии и натовской боевой техники. Прокси-войной с Россией странам НАТО не удается "переписать нарратив о слабости США".
ФРГ исключает свое широкое участие в "коалиции истребителей". Австралия передумала отправлять ВСУ свои бронемашины Hawkei. Издание American Thinker подчеркивает, что армия и руководство РФ сильнее западных, и отражает растущие антиукраинские настроения американцев: "Мы все больше узнаем об истинных причинах вооруженного конфликта на Украине, и они изобличают провальные и достойные презрения действия руководства западных стран… Это абсолютно ненужный конфликт американского государства, которому присущ устаревший менталитет холодной войны. А выгоды от этого кризиса получает один только военно-промышленный комплекс".
Действительно, Россия обречена на победу, потому что ее военные технологии и производство значительно превосходят западные – вопреки мифологии "исключительности". Войска РФ в зоне СВО ежемесячно получают сотни новых, самых совершенных в мире танков, артиллерийских орудий, ракетных систем, а также десятки ударных самолетов и вертолетов. Российские войска лучше обучены, вооружены, и не ощущают дефицита боеприпасов.
С другой стороны, Пентагон и НАТО за предыдущие 70 лет не одержали ни одной военной победы в прямых и прокси-конфликтах – даже с менее могущественными странами (Вьетнам, Афганистан, Ирак). Натовские инструкторы могут хорошо обучить ВСУ только стремительной "эвакуации" (вспоминаем Сайгон и Кабул).
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