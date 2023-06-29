https://sputnik-abkhazia.ru/20230629/na-zaschite-prav-trudyaschikhsya-kak-rabotaet-federatsiya-profsoyuzov-abkhazii-1046613707.html

На защите прав трудящихся: как работает Федерация профсоюзов Абхазии

На защите прав трудящихся: как работает Федерация профсоюзов Абхазии

О том, чем занимаются профсоюзы в Абхазии и как они защищают интересы трудящихся, в эфире радио Sputnik рассказал заместитель председателя Федерации профсоюзов... 29.06.2023, Sputnik Абхазия

2023-06-29T11:30+0300

2023-06-29T11:30+0300

2023-06-29T12:18+0300

в абхазии

абхазия

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Чаще всего в Федерацию профсоюзов Абхазии граждане республики обращаются с жалобами на незаконное увольнение, нарушение процедуры увольнения и отсутствие оснований на лишение работы.SputnikОтчисления и помощьПо словам первого заместителя председателя Федерации профсоюзов Темура Делба, обращения с жалобами от трудящихся поступают нечасто, но иногда встречаются. В основном люди жалуются на безосновательное увольнение.Участие в объединении профсоюзов – дело добровольное. Каждый, кто решил войти в эту организацию, отчисляет в ее бюджет 1% от уже выданной заработной платы. К этим деньгам государство не имеет никакого отношения.Делба объяснил, что накапливающиеся средства расходуются на поддержку отдельных трудящихся, которые находится в сложных жизненных обстоятельствах. Помощь может быть разной, а решение по этому поводу принимает профсоюзный комитет.Объем оказываемой помощи напрямую зависит от размера зарплаты сотрудника, которому необходима поддержка, в том числе медицинское лечение на территории страны и за ее пределами.В половине бюджетных организаций республики не созданы профсоюзы, так как в свое время они были расформированы. По мнению Делба, причин для этого не было.По последним данным, в профсоюзы страны входит более 20 тысяч человек из 41 тысячи работающих граждан, согласно официальной статистике. Наблюдается динамика по снижению количества членов организации, так как в прошлом эта цифра достигала 25 тысяч человек.Между государством и Федерацией профсоюзов должны быть заключены коллективные договоры, которые регламентировали бы деятельность организации и госучреждений, уверен Делба."У нас такого соглашения на сегодняшний день нет. Есть только закон, который регулирует деятельность профсоюзов в Абхазии. Мне кажется, если бы было соглашение, подписанное председателем Федерации профсоюзов и премьер-министром, это способствовало бы тому, что количество членов профсоюзов было бы больше и в организациях, особенно в бюджетной сфере, профсоюзные комитеты создавались бы", – рассказал Делба.Прошлое и настоящееДействующий закон Абхазии о профсоюзах наделяет трудящихся рычагами влияния на работодателя, отметил Делба. Закон также позволяет членам профсоюзов участвовать в выборах в органы государственной власти, дает право контролировать расходование внебюджетных средств."Много рычагов предусмотрено. Другое дело – реализация этих пунктов. Есть закон о труде. То есть труженики Абхазии защищены. Но возникает вопрос о своевременности принятия решений и о том, насколько правильно на местах оформляются приказы об увольнении, приеме на работу, отпуске и так далее", – сказал Делба.В прошлом профсоюзы Абхазии обладали значительным имуществом в виде санаториев и домов отдыхов – всего около 40 объектов. Делба с сожалением отметил, что в наши дни ничего подобного нет.При наличии объектов санаторно-курортного значения, уверен Делба, можно было бы заняться оздоровлением трудящихся Абхазии и их детей. Ведутся переговоры с государством по этому поводу, но пока безрезультатно.Эта статья расходов организации, согласно закону, осуществлялась бы совместно с Фондом социального страхования республики, как было с 1998 по 2016 годы. Фонд соцстрахования брал на себя 70% затрат, а профсоюз – 30%.Сейчас между структурами нет никакого взаимодействия. Как объяснил Делба, 27 апреля 2020 года был подписан Указ "О структуре Кабинета министров", по которому Фонд соцстрахования стал частью Министерства соцобеспечения и демографической политики."То есть, фонд с тех пор подчиняется не Кабинету министров, как ранее, а непосредственно министерству. Соответственно, сотрудничество с профсоюзами никак не предусмотрено", – объяснил он.По имеющейся у Делба информации, в 2023 году Фондом соцстрахования предусмотрено 11 миллионов рублей на оздоровление детей и 18 миллионов рублей на санаторно-курортное лечение. Кто и как именно будет реализовывать эту задачу, ему неизвестно.Отсутствие контактов с Фондом соцстрахования негативно влияет на развитие профсоюзов в стране, подытожил Делба.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230627/delba-o-rabote-profsoyuzov-abkhazii-nedostatochno-sil-dlya-podderzhaniya-interesov-trudyaschikhsya-1046569076.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230615/putevka-v-sanatoriy-kto-v-abkhazii-mozhet-rasschityvat-besplatnyy-otdykh-1046347716.html

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