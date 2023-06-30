https://sputnik-abkhazia.ru/20230630/lokalnaya-problema-ekolog-obyasnil-kak-v-akvatorii-abkhazii-okazalis-mertvye-zhivotnye-1046657729.html

Локальная проблема: эколог объяснил, как в акватории Абхазии оказались мертвые животные

Локальная проблема: эколог объяснил, как в акватории Абхазии оказались мертвые животные

В конце прошлой недели в акватории Сухума были замечены туши мертвых поросят и теленка. Инцидент вызвал массу вопросов у жителей и гостей Абхазии. 30.06.2023, Sputnik Абхазия

2023-06-30T20:12+0300

2023-06-30T20:12+0300

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Как животные могли попасть в море, опасно ли сейчас купаться, и имеет ли отношение к происшествию разрушение Каховской ГЭС, читайте в материале Sputnik.Сария Кварацхелия, SputnikНесчастный случайТуши пяти поросят и теленка выбросило на берег в Сухуме на прошлой неделе. Коммунальные службы города оперативно утилизировали мертвых животных.Ранее главный санитарный врач Абхазии Алла Беляева рассказала Абхазскому телевидению, что животные пробыли в воде не более суток, не успели разложиться и потому опасность распространения инфекций минимальна.“Все знают, что этот месяц у нас был очень дождливый, были локальные наводнения, сходы селей. Поэтому животные, которые перемещались свободно, вполне могли попасть под такой розлив, и утонуть”, - пояснила тогда Беляева.Однако многих этот ответ не удовлетворил. Некоторые связали инцидент с тушами мертвых животных в море с разрушением Каховской ГЭС.Каховская ГЭС ни при чемОднако, по мнению директора Института экологии Романа Дбар, это исключено. По его мнению, животные могли утонуть во время паводков, которые наблюдались в Абхазии на прошлой неделе или же их туши кто-то выбросил в реку, откуда их унесло в море.“Что касается того, откуда они появились, то, скорее всего, это радиус ближайших ста километров. То есть, речь идет о небольших расстояниях, откуда они могли попасть. Что касается событий, произошедших на Каховском водохранилище, то оно точно к этому никакого отношения не имеет, потому что на такие расстояния эти животные никак не могли попасть. И по характеру течения, и по расстоянию это невозможно”, - уверен эколог.По словам Романа Дбар, опасные процессы в акватории Черного моря Абхазии из-за разрушения Каховской ГЭС маловероятны - устье Днепра находится далеко, к тому же, от республики оно закрыто Крымским полуостровом.“Скорее, это проблема Одессы и близрасположенных территории. И прежде, чем эти воды попадут в основной объем Черного моря, они сначала попадают в циклоническое западное течение, которое закручивает их у западного побережья. И только затем какая-то часть из них оказывается вовлеченной в течение, которое движется вдоль турецкого побережья. Это тысяча километров. Поэтому представить, что какие-то загрязнения этого района могут добраться до Абхазии, сложно, это очень маловероятное событие”, - отметил Дбар.К тому же, по словам Дбар, более 25% речного стока попадает в Черное море с территории Абхазии. И состояние морской воды в акватории республики зависит именно от этих рек.В целом состояние Черного моря эколог оценивает положительно.“И то, что в Черное море попадает достаточно большой объем чистой пресной воды, является очень важным показателем, вызывающим оптимизм. И на перспективу - пока у нас чистые реки, мы можем надеяться на то, что воды Черного моря в пределах нашей акватории будут оставаться благополучными”, - подчеркнул он.А что касается инцидента с тушами мертвых животных, то опасность, если даже она и была, то уже миновала, считает Дбар. По его словам, воды моря уносятся главным черноморским течением, которое перемещается со скоростью пять-шесть километров в час. И потому купания в акватории Абхазии безопасно.

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