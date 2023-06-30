https://sputnik-abkhazia.ru/20230630/novoe-vodozabornoe-sooruzhenie-postroili-v-ochamchyrskom-rayone-1046651816.html

Новое водозаборное сооружение построили в Очамчырском районе

Новое водозаборное сооружение построили в Очамчырском районе

Объект был построен в рамках российской Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Абхазии. 30.06.2023, Sputnik Абхазия

2023-06-30T18:45+0300

2023-06-30T18:45+0300

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СУХУМ, 30 июн - Sputnik, Сария Кварацхелия. Новое водозаборное сооружение построили в селе Мыку Очамчырского района."На сегодняшний момент Очамчыра получает воду из старой галереи. У нас два накопительных бассейна в городе. Один действующий, другой необходимо восстановить. Вот из действующего бассейна мы подаем воду в город по графику, потому что дебита воды не хватает", – пояснил Джопуа.В 2016 году в Инвестпрограмму заложили строительство нового водозаборного сооружения. Тогда же проложили новую магистраль от села Мыку до Очамчыры. В 2020 году начали возводить сам резервуар. Работы были завершены в феврале 2023 года. По словам представителя компании-подрядчика Дазмира Хмаил, сметная стоимость объекта составила 52 миллиона рублей."Нами были построены два резервуара вместимостью 10 тысяч кубов, также установлено 12 промышленных скважин. Каждая скважина вырабатывает 30 кубов воды в час. В общем, 360 кубов в час. Скважины заполняют наш резервуар, а из нашего резервуара уже самотеком вода поступает в город Очамчыра", – пояснил Хмаил.Воду качают при помощи насосов на глубине 37-40 метров. По словам подрядчика, качество воды исследовали лабораторным путем, она пригодна для питья.Сейчас объект готов к эксплуатации, однако для того, чтобы его запустить, необходимо восстановить второй накопительный резервуар для воды в самом городе Очамчыра. Эти работы планируют завершить до конца 2023 года.После ввода нового водозаборного сооружения жители города Очамчыра, а также сел Араду, Мыку и Меркулы будут получать воду бесперебойно.

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https://sputnik-abkhazia.ru/20230621/rekonstruktsiya-mosta-cherez-reku-zhoekvara-zavershitsya-k-seredine-iyulya-1046436952.html

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