https://sputnik-abkhazia.ru/20230630/novoe-vodozabornoe-sooruzhenie-postroili-v-ochamchyrskom-rayone-1046651816.html
Новое водозаборное сооружение построили в Очамчырском районе
Новое водозаборное сооружение построили в Очамчырском районе
Объект был построен в рамках российской Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Абхазии. 30.06.2023, Sputnik Абхазия
2023-06-30T18:45+0300
2023-06-30T18:45+0300
2023-06-30T19:20+0300
в абхазии
абхазия
новости
очамчыра
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/06/1e/1046640276_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_20a360f31d9267cb1eb6807e499ea227.png
СУХУМ, 30 июн - Sputnik, Сария Кварацхелия. Новое водозаборное сооружение построили в селе Мыку Очамчырского района."На сегодняшний момент Очамчыра получает воду из старой галереи. У нас два накопительных бассейна в городе. Один действующий, другой необходимо восстановить. Вот из действующего бассейна мы подаем воду в город по графику, потому что дебита воды не хватает", – пояснил Джопуа.В 2016 году в Инвестпрограмму заложили строительство нового водозаборного сооружения. Тогда же проложили новую магистраль от села Мыку до Очамчыры. В 2020 году начали возводить сам резервуар. Работы были завершены в феврале 2023 года. По словам представителя компании-подрядчика Дазмира Хмаил, сметная стоимость объекта составила 52 миллиона рублей."Нами были построены два резервуара вместимостью 10 тысяч кубов, также установлено 12 промышленных скважин. Каждая скважина вырабатывает 30 кубов воды в час. В общем, 360 кубов в час. Скважины заполняют наш резервуар, а из нашего резервуара уже самотеком вода поступает в город Очамчыра", – пояснил Хмаил.Воду качают при помощи насосов на глубине 37-40 метров. По словам подрядчика, качество воды исследовали лабораторным путем, она пригодна для питья.Сейчас объект готов к эксплуатации, однако для того, чтобы его запустить, необходимо восстановить второй накопительный резервуар для воды в самом городе Очамчыра. Эти работы планируют завершить до конца 2023 года.После ввода нового водозаборного сооружения жители города Очамчыра, а также сел Араду, Мыку и Меркулы будут получать воду бесперебойно.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230627/obnovlennyy-tsentralnyy-park-poyavitsya-v-gale-k-seredine-iyulya-1046571021.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20230621/rekonstruktsiya-mosta-cherez-reku-zhoekvara-zavershitsya-k-seredine-iyulya-1046436952.html
абхазия
очамчыра
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/06/1e/1046640276_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_b6a1d58476f27907a68eb2e91426bfd8.png
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
абхазия, новости, очамчыра
абхазия, новости, очамчыра
Новое водозаборное сооружение построили в Очамчырском районе
18:45 30.06.2023 (обновлено: 19:20 30.06.2023)
Объект был построен в рамках российской Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Абхазии.
СУХУМ, 30 июн - Sputnik, Сария Кварацхелия. Новое водозаборное сооружение построили в селе Мыку Очамчырского района.
Из-за отсутствия необходимого дебита (объема воды, который поступает из скважины стабильно - прим.), жители Очамчыры получали воду по графику. По словам начальника "Водоканала" Авдения Джопуа, город питался от водосборной галереи, построенной в 60-х годах.
"На сегодняшний момент Очамчыра получает воду из старой галереи. У нас два накопительных бассейна в городе. Один действующий, другой необходимо восстановить. Вот из действующего бассейна мы подаем воду в город по графику, потому что дебита воды не хватает", – пояснил Джопуа.
В 2016 году в Инвестпрограмму заложили строительство нового водозаборного сооружения. Тогда же проложили новую магистраль от села Мыку до Очамчыры. В 2020 году начали возводить сам резервуар. Работы были завершены в феврале 2023 года. По словам представителя компании-подрядчика Дазмира Хмаил, сметная стоимость объекта составила 52 миллиона рублей.
"Нами были построены два резервуара вместимостью 10 тысяч кубов, также установлено 12 промышленных скважин. Каждая скважина вырабатывает 30 кубов воды в час. В общем, 360 кубов в час. Скважины заполняют наш резервуар, а из нашего резервуара уже самотеком вода поступает в город Очамчыра", – пояснил Хмаил.
Воду качают при помощи насосов на глубине 37-40 метров. По словам подрядчика, качество воды исследовали лабораторным путем, она пригодна для питья.
Сейчас объект готов к эксплуатации, однако для того, чтобы его запустить, необходимо восстановить второй накопительный резервуар для воды в самом городе Очамчыра. Эти работы планируют завершить до конца 2023 года.
После ввода нового водозаборного сооружения жители города Очамчыра, а также сел Араду, Мыку и Меркулы будут получать воду бесперебойно.