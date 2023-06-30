https://sputnik-abkhazia.ru/20230630/sukhumskoe-gorsobranie-obzhaluet-reshenie-suda-po-gradostroitelnym-normam-1046648533.html
Сухумское Горсобрание обжалует решение суда по "градостроительным" нормам
Сухумское Горсобрание обжалует решение суда по "градостроительным" нормам
Сухумский городской суд на заседаниях в четверг, 29 июня признал недействующими решения Горсобрания от 2009 года, которые приостанавливают выдачу разрешений на... 30.06.2023, Sputnik Абхазия
2023-06-30T13:55+0300
2023-06-30T13:55+0300
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СУХУМ, 30 июн – Sputnik, Асмат Цвижба. Сухумское Городское собрание обжалует решение Сухумского городского суда о признании недействующими двух решений от 2009 года. Об этом председатель СГС Дмитрий Осия сообщил журналистам 30 июня."Мы, представители Городского собрания, отсутствовали на этих заседаниях и надлежащим образом уведомили суд. В нормальных условиях суд должен пойти навстречу и перенести заседание на другой день. Нами будут представлены справки о состоянии здоровья, моей коллегой будут предоставлены справки о том, что она не могла в силу загруженности явиться на то заседание", - сказал он.По мнению Гезердава, решения суда были приняты в спешке, что недопустимо, так как подобное дело рассматривается Сухумским судом впервые. Юрист добавил, что "не увидел понимания своих аргументов со стороны суда", процесс не перешел на стадию прений сторон, и ответчика лишили права высказать свою позицию.Гезердава отметил, что судом, помимо прочего, было допущено много процессуальных нарушений – было отказано в привлечении специалиста Государственного управления по охране историко-культурного наследия, на процессе не присутствовал прокурор."Судьи экстренно приняли решение. Нам не понятно, в чем спешка, каким образом можно такое сложное дело, которое касается оспаривания нормативно-правовых актов, определения полномочий, решается молниеносно", - добавил он.29 июня Сухумский суд признал недействующими решения столичного Горсобрания №126 и 127 от 12 ноября 2009 года.Решение №126 приостанавливало выдачу разрешений на капитальное строительство вдоль набережной от грузового порта до реки Басла, от моря до улиц Имама Шамиля, проспекта Мира и Лакоба.Решение №127 ограничивало высотность зданий, строящихся на той же территории 16 метрами.Сторонами в "градостроительном" споре выступали администрация города и Сухумское Горсобрание. Причиной стало многоэтажное здание на улице Когония, которое, по мнению некоторых граждан, не вписывается в облик набережной, и строительство которого шло вразрез с решениями Горсобрания, принятыми в 2009 году.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230630/sukhumskiy-sud-priznal-nedeystvuyuschimi-resheniya-gorsobraniya-po-kapitalnomu-stroitelstvu-1046646063.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20230412/akrofobiya-po-sukhumski-kak-zastraivaetsya-stolitsa-abkhazii-1045220131.html
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Сухумское Горсобрание обжалует решение суда по "градостроительным" нормам
Сухумский городской суд на заседаниях в четверг, 29 июня признал недействующими решения Горсобрания от 2009 года, которые приостанавливают выдачу разрешений на капитальное строительство вдоль набережной Сухума и ограничивают высотность зданий 16 метрами.
СУХУМ, 30 июн – Sputnik, Асмат Цвижба. Сухумское Городское собрание обжалует решение Сухумского городского суда о признании недействующими двух решений от 2009 года. Об этом председатель СГС Дмитрий Осия сообщил журналистам 30 июня.
По словам представителя Горсобрания, юриста Саида Гезердава, на судебных заседаниях, которые состоялись 29 июня, не присутствовала сторона ответчика.
"Мы, представители Городского собрания, отсутствовали на этих заседаниях и надлежащим образом уведомили суд. В нормальных условиях суд должен пойти навстречу и перенести заседание на другой день. Нами будут представлены справки о состоянии здоровья, моей коллегой будут предоставлены справки о том, что она не могла в силу загруженности явиться на то заседание", - сказал он.
По мнению Гезердава, решения суда были приняты в спешке, что недопустимо, так как подобное дело рассматривается Сухумским судом впервые. Юрист добавил, что "не увидел понимания своих аргументов со стороны суда", процесс не перешел на стадию прений сторон, и ответчика лишили права высказать свою позицию.
Гезердава отметил, что судом, помимо прочего, было допущено много процессуальных нарушений – было отказано в привлечении специалиста Государственного управления по охране историко-культурного наследия, на процессе не присутствовал прокурор.
"Судьи экстренно приняли решение. Нам не понятно, в чем спешка, каким образом можно такое сложное дело, которое касается оспаривания нормативно-правовых актов, определения полномочий, решается молниеносно", - добавил он.
29 июня Сухумский суд признал недействующими решения столичного Горсобрания №126 и 127 от 12 ноября 2009 года.
Решение №126 приостанавливало выдачу разрешений на капитальное строительство вдоль набережной от грузового порта до реки Басла, от моря до улиц Имама Шамиля, проспекта Мира и Лакоба.
Решение №127 ограничивало высотность зданий, строящихся на той же территории 16 метрами.
Сторонами в "градостроительном" споре выступали администрация города и Сухумское Горсобрание. Причиной стало многоэтажное здание на улице Когония, которое, по мнению некоторых граждан, не вписывается в облик набережной, и строительство которого шло вразрез с решениями Горсобрания, принятыми в 2009 году.