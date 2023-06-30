https://sputnik-abkhazia.ru/20230630/sukhumskoe-gorsobranie-obzhaluet-reshenie-suda-po-gradostroitelnym-normam-1046648533.html

Сухумское Горсобрание обжалует решение суда по "градостроительным" нормам

Сухумское Горсобрание обжалует решение суда по "градостроительным" нормам

Сухумский городской суд на заседаниях в четверг, 29 июня признал недействующими решения Горсобрания от 2009 года, которые приостанавливают выдачу разрешений на... 30.06.2023, Sputnik Абхазия

2023-06-30T13:55+0300

2023-06-30T13:55+0300

2023-06-30T13:55+0300

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СУХУМ, 30 июн – Sputnik, Асмат Цвижба. Сухумское Городское собрание обжалует решение Сухумского городского суда о признании недействующими двух решений от 2009 года. Об этом председатель СГС Дмитрий Осия сообщил журналистам 30 июня."Мы, представители Городского собрания, отсутствовали на этих заседаниях и надлежащим образом уведомили суд. В нормальных условиях суд должен пойти навстречу и перенести заседание на другой день. Нами будут представлены справки о состоянии здоровья, моей коллегой будут предоставлены справки о том, что она не могла в силу загруженности явиться на то заседание", - сказал он.По мнению Гезердава, решения суда были приняты в спешке, что недопустимо, так как подобное дело рассматривается Сухумским судом впервые. Юрист добавил, что "не увидел понимания своих аргументов со стороны суда", процесс не перешел на стадию прений сторон, и ответчика лишили права высказать свою позицию.Гезердава отметил, что судом, помимо прочего, было допущено много процессуальных нарушений – было отказано в привлечении специалиста Государственного управления по охране историко-культурного наследия, на процессе не присутствовал прокурор."Судьи экстренно приняли решение. Нам не понятно, в чем спешка, каким образом можно такое сложное дело, которое касается оспаривания нормативно-правовых актов, определения полномочий, решается молниеносно", - добавил он.29 июня Сухумский суд признал недействующими решения столичного Горсобрания №126 и 127 от 12 ноября 2009 года.Решение №126 приостанавливало выдачу разрешений на капитальное строительство вдоль набережной от грузового порта до реки Басла, от моря до улиц Имама Шамиля, проспекта Мира и Лакоба.Решение №127 ограничивало высотность зданий, строящихся на той же территории 16 метрами.Сторонами в "градостроительном" споре выступали администрация города и Сухумское Горсобрание. Причиной стало многоэтажное здание на улице Когония, которое, по мнению некоторых граждан, не вписывается в облик набережной, и строительство которого шло вразрез с решениями Горсобрания, принятыми в 2009 году.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230630/sukhumskiy-sud-priznal-nedeystvuyuschimi-resheniya-gorsobraniya-po-kapitalnomu-stroitelstvu-1046646063.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230412/akrofobiya-po-sukhumski-kak-zastraivaetsya-stolitsa-abkhazii-1045220131.html

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