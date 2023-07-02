https://sputnik-abkhazia.ru/20230702/aeroport-v-abkhazii-nado-verit-i-ne-meshat-1046660300.html
Аэропорт в Абхазии: надо верить и не мешать
Аэропорт в Абхазии: надо верить и не мешать
После долгих лет вынужденных полетов через адлерский аэропорт у граждан Абхазии и ее гостей появилась надежда, что наконец-то начнет функционировать... 02.07.2023, Sputnik Абхазия
2023-07-02T17:45+0300
2023-07-02T17:45+0300
2023-07-02T17:45+0300
колумнисты
в абхазии
сухумский аэропорт
сухум
абхазия
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Алексей Ломия, SputnikИ если раньше на такого рода новости люди в основном смотрели как на несбыточную сказку, больше похожую на предвыборный пиар, то теперь, судя по визитам высокопоставленных чиновников российского правительства, это выглядит уже вполне реалистичной перспективой.Более того, министр экономики Абхазии Кристина Озган подписала с министром экономического развития России Максимом Решетниковым соглашение об осуществлении инвестиционного проекта по возобновлению деятельности и дальнейшей эксплуатации Сухумского аэропорта. Аэропорт у нас двойного назначения. Наши военно-воздушные силы оттуда никто не вытеснил, основная инфраструктура, подъездные пути и взлетно-посадочная полоса остаются в нашей собственности. Инвестор, вкладывая очень значительные средства в реконструкцию, получает гарантии безопасности от нашего государства и должен будет, по сути, заново возвести необходимые для функционирования технически-сложного объекта различные здания и сооружениями, которые, вполне обоснованно, будут его собственностью.Давайте без эмоцийУ нас появилась нехорошая тенденция видеть во всех начинаниях какие-то подводные камни. В какой-то мере сами функционеры страны виноваты в этом, так как слишком часто пренебрегают полноценным и обстоятельным информированием населения о нововведениях и проектах. В итоге все перемешивается в кучу - и политика, и экономика, и в чем-то даже эмоции. Понятное дело, что различного рода опасения и подозрения, в какой-то мере, обычная человеческая реакция на изменения, но, простите же, не до такой степени, чтобы огульно подрезать на корню все благое и полезное для развития Абхазии. Аэропорт крайне необходим нам. Помимо элементарных удобств для жителей и гостей, ведь просто представьте, сколько издержек несет туристический и в любой другой бизнес из-за того, что у Абхазии нет воздушной гавани и приходится тратить много время, чтобы преодолеть внушительное расстояние, потом простоять в очереди на границе, чтобы в итоге вылететь из Адлера в ту же Москву.Кому выгодноНе стоит забывать, что это еще и имиджевый проект. Все надуманные и введенные через ИКАО нашими недругами запреты на использование воздушного пространства Абхазии без согласия властей Грузии сразу становятся просто директивами, не имеющими никакого практического смысла. Появление новых рабочих мест, ведь аэропорт – это не только специализированный профессиональный персонал, но и место притяжения для объектов торговли, общепита, сервиса и транспортных услуг. И это навскидку только.Безопасность прежде всегоКонечно, нельзя не упомянуть о мерах безопасности для функционирования аэропорта. Мне довелось познакомиться с людьми, которые были скрытно задействованы в охране. Совершенно случайно жизнь свела меня со старым жителем поселка Бабушара. Его дом находится неподалеку от забора аэропорта. Оказывается в советские времена у каждого местного жителя была негласная обязанность проявлять бдительность и незамедлительно сообщать в правоохранительные органы о любых подозрительных лицах, которые вдруг оказывались на прилегающей к аэропорту территории. Для этого, практически у всех были в домах телефоны, что в те времена было просто роскошью. Видимо, и в наше время, когда на черном рынке злоумышленники могут приобрести что угодно, вплоть до переносных зенитно-ракетных комплексов, надо очень тщательно и всеобъемлюще продумать все необходимые меры безопасности.Сейчас сложно представить, что в обозримом будущем можно будет прилететь в наш аэропорт и всего лишь через каких-то двадцать минут быть дома в Сухуме. Но это будет, надо верить и не мешать.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230619/ozgan-o-zapuske-sukhumskogo-aeroporta-vazhnoe-politicheskoe-i-ekonomicheskoe-sobytie-1046412915.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20230619/ozgan-obyasnila-na-kakikh-usloviyakh-budet-vosstanavlivatsya-sukhumskiy-aeroport-1046415640.html
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колумнисты, сухумский аэропорт, сухум, абхазия
колумнисты, сухумский аэропорт, сухум, абхазия
Аэропорт в Абхазии: надо верить и не мешать
После долгих лет вынужденных полетов через адлерский аэропорт у граждан Абхазии и ее гостей появилась надежда, что наконец-то начнет функционировать, расположенный недалеко от Сухума аэропорт имени Владислава Ардзинба.
И если раньше на такого рода новости люди в основном смотрели как на несбыточную сказку, больше похожую на предвыборный пиар, то теперь, судя по визитам высокопоставленных чиновников российского правительства, это выглядит уже вполне реалистичной перспективой.
Более того, министр экономики Абхазии Кристина Озган подписала с министром экономического развития России Максимом Решетниковым соглашение об осуществлении инвестиционного проекта по возобновлению деятельности и дальнейшей эксплуатации Сухумского аэропорта.
Это очень обнадеживающая новость. А с моей точки зрения, еще один большой шаг для выхода нашей страны из так называемой серой зоны. Можно, конечно, слишком увлечься какими-то фобиями по поводу того, что мы, мол, теряем стратегический объект, что он уходит в частные руки. Но мне кажется здесь не стоит перегибать.
Аэропорт у нас двойного назначения. Наши военно-воздушные силы оттуда никто не вытеснил, основная инфраструктура, подъездные пути и взлетно-посадочная полоса остаются в нашей собственности. Инвестор, вкладывая очень значительные средства в реконструкцию, получает гарантии безопасности от нашего государства и должен будет, по сути, заново возвести необходимые для функционирования технически-сложного объекта различные здания и сооружениями, которые, вполне обоснованно, будут его собственностью.
Давайте без эмоций
У нас появилась нехорошая тенденция видеть во всех начинаниях какие-то подводные камни. В какой-то мере сами функционеры страны виноваты в этом, так как слишком часто пренебрегают полноценным и обстоятельным информированием населения о нововведениях и проектах. В итоге все перемешивается в кучу - и политика, и экономика, и в чем-то даже эмоции.
Понятное дело, что различного рода опасения и подозрения, в какой-то мере, обычная человеческая реакция на изменения, но, простите же, не до такой степени, чтобы огульно подрезать на корню все благое и полезное для развития Абхазии.
Аэропорт крайне необходим нам. Помимо элементарных удобств для жителей и гостей, ведь просто представьте, сколько издержек несет туристический и в любой другой бизнес из-за того, что у Абхазии нет воздушной гавани и приходится тратить много время, чтобы преодолеть внушительное расстояние, потом простоять в очереди на границе, чтобы в итоге вылететь из Адлера в ту же Москву.
Кому выгодно
Не стоит забывать, что это еще и имиджевый проект. Все надуманные и введенные через ИКАО нашими недругами запреты на использование воздушного пространства Абхазии без согласия властей Грузии сразу становятся просто директивами, не имеющими никакого практического смысла.
Если через это табу прошла Россия, то, глядишь, и другие страны начнут пользоваться нашей воздушной гаванью. Однозначно, наличие воздушных ворот в восточной части Абхазии даст определенный импульс для вывода на новый уровень экономики Гулрыпшского, Очамчырского, Галского районов.
Появление новых рабочих мест, ведь аэропорт – это не только специализированный профессиональный персонал, но и место притяжения для объектов торговли, общепита, сервиса и транспортных услуг. И это навскидку только.
Безопасность прежде всего
Конечно, нельзя не упомянуть о мерах безопасности для функционирования аэропорта. Мне довелось познакомиться с людьми, которые были скрытно задействованы в охране.
Совершенно случайно жизнь свела меня со старым жителем поселка Бабушара. Его дом находится неподалеку от забора аэропорта. Оказывается в советские времена у каждого местного жителя была негласная обязанность проявлять бдительность и незамедлительно сообщать в правоохранительные органы о любых подозрительных лицах, которые вдруг оказывались на прилегающей к аэропорту территории. Для этого, практически у всех были в домах телефоны, что в те времена было просто роскошью.
Видимо, и в наше время, когда на черном рынке злоумышленники могут приобрести что угодно, вплоть до переносных зенитно-ракетных комплексов, надо очень тщательно и всеобъемлюще продумать все необходимые меры безопасности.
Сейчас сложно представить, что в обозримом будущем можно будет прилететь в наш аэропорт и всего лишь через каких-то двадцать минут быть дома в Сухуме. Но это будет, надо верить и не мешать.
Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.