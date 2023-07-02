https://sputnik-abkhazia.ru/20230702/krizisa-net-evropa-prosto-stala-zhit-khuzhe-1046669008.html

Кризиса нет: Европа просто стала жить хуже

Кризиса нет: Европа просто стала жить хуже

На Западе призывают сделать экономию новой привычкой. 02.07.2023, Sputnik Абхазия

2023-07-02T14:10+0300

2023-07-02T14:10+0300

2023-07-02T14:10+0300

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СУХУМ, 2 июл - Sputnik. Во Франции население просят придерживаться "энергетической трезвости", не устанавливать кондиционер летом на температуру ниже 26 градусов и не ездить быстрее 110 километров в час. Британский министр посоветовала людям есть побольше репы, местные СМИ убеждают читателей в том, что ежедневный душ вреден. Но европейцам и так приходится сокращать расходы на питание и медицинские услуги, пишет Надежда Сарапина для РИА Новости.Простые правилаВ стремлении наказать Россию западные политики не щадят собственных граждан. Цены на продукты и электричество продолжают расти, и далеко не все в ЕС способны субсидировать хотя бы домохозяйства. Вместо этого чиновники убеждают людей, что режим тотальной экономии — новая норма. Так, по словам министра энергетических преобразований Франции Аньес Панье-Рюнаше, дефицита электроэнергии летом не будет, но надо соблюдать "энергетическую трезвость". Среди прочего это подразумевает запрет на световую рекламу с 01:00 до 06:00, открытые двери магазинов при включенном отоплении или кондиционере, сокращение освещения стадионов до и после матчей на 30% в вечернее время и на 50% в дневное, температуру в жилых и административных помещениях не больше 19 градусов зимой.Между тем, согласно опросу института изучения общественного мнения Elabe, 81% французов в мае по меньшей мере раз отказывал себе в медицинской помощи, покупке продуктов, товаров и услуг. Мясом пожертвовали 43%, рыбой — 34, пирожными и бисквитами — 27. Каждый третий выбирает варианты подешевле.В Британии, где цены на овощи выросли в несколько раз, министр окружающей среды Тереза Коффи объявила, что репа — хорошая замена салату и помидорам. Журнал The Spectator агитирует читателей отказаться от "дурной и надуманной привычки" мыться каждый день. Вместо "сливания денег в канализацию" надо перейти на одеколон с сильным запахом.Проделанная работаКонечно, у состоятельных европейцев не возникает проблем с оплатой счетов. Но многодетные семьи в Испании кормят детей в основном макаронами и рисом — не могут себе позволить мясо, рыбу и фрукты, сообщила министр труда Йоланда Диас. Лето добавило сложностей. Так, житель Мадрида Начо Матэ боится повторения прошлогодней жары: "похоже, у властей нет никакого плана на этот случай".Парижанка Аннетт Моро считает, что пенсионная реформа для президента Эммануэля Макрона — отвлекающий маневр. "Теперь всех заботит не столько энергосбережение и удорожание коммунальных услуг, сколько новый возраст выхода на пенсию", — указывает она.Найти виноватогоЧиновники видят недовольство населения и усердно ищут крайних. Традиционно в этой роли оказывается Россия. В Варшаве на штаб-квартире Нацбанка повесили билборд, объясняющий, что самый быстрый рост цен за четверть века вызван "вторжением Москвы на Украину и последствиями пандемии коронавируса". Любые обвинения в адрес Нацбанка и польского правительства — "кремлевский нарратив", уточняют авторы этого текста.Западные лидеры твердят о том же. Однако призывы "пострадать за Украину", "отстоять демократию" уже не вызывают прежнего энтузиазма. Люди устали от беженцев и требуют соблюдения собственных прав. Все больше англичан, приютивших украинцев, страдают от мошенничества и воровства, пишет Daily Mail. В Польше и Ирландии отменили бесплатное проживание для беженцев — из-за них серьезно пострадала туристическая сфера. Le Figaro сообщает о массовых протестах в Германии: немцев беспокоят проблемы с безопасностью и нехватка жилья.Тем не менее Запад продолжает усиливать антироссийские санкции. Премьер-министр Риши Сунак гарантировал Киеву бессрочную поддержку. Вице-премьер и глава МИД Италии Антонио Таяни заверил: Украину примут в ЕС. А на саммите в Брюсселе обсуждают уже и военные миссии. Собственных же граждан чиновники просят проявить сознательность и на всем экономить.

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