https://sputnik-abkhazia.ru/20230703/sredstva-pvo-rossii-sbili-ukrainskiy-su-27-1046691691.html

Средства ПВО России сбили украинский Су-27

Средства ПВО России сбили украинский Су-27

Всего с начала проведения специальной военной операции на Украине российские войска уничтожили 446 самолетов и 240 вертолетов противника. 03.07.2023, Sputnik Абхазия

2023-07-03T16:48+0300

2023-07-03T16:48+0300

2023-07-03T16:57+0300

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СУХУМ, 3 июл – Sputnik. Российские средства противовоздушной обороны сбили украинский самолет Су-27 в небе над Каменкой в Херсонской области. Об этом сообщает Министерство обороны России.Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией России в течение суток нанесено поражение 82 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 118 районах, поражен пункт управления 28-й механизированной бригады. На Донецком направлении уничтожено до 260 украинских военнослужащих, один танк, три боевые бронированные машины, пять пикапов, самоходная гаубица М109 "Paladin" производства США, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика".На Красно-Лиманском направлении за сутки пресечена деятельность двух диверсионных групп, отражены четыре атаки. В том районе Киев потерял более 90 солдат, три боевые бронированные машины, два пикапа, самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", гаубицу Д-30.На Южно-Донецком направлении отражены три атаки противника, нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники в районах Работина и Урожайного в ДНР.На Запорожском направлении уничтожена диверсионно-разведывательная группа, противник потерял до 190 бойцов убитыми и раненными, два танка, семь боевых бронированных машин, в том числе БМП "Bradley", четыре автомобиля, две артиллерийские системы М777, две гаубицы "МСТА-Б", гаубицы Д-20 и Д-30. Кроме того, за сутки были уничтожены три склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов 23-й, 65-й механизированных и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ.На Купянском направлении пресечена деятельность диверсионно-разведывательной группы, уничтожено до 20 солдат, две боевые бронированные машины, два пикапа, гаубица Д-30, склад боеприпасов 103-й бригады территориальной обороны.В Херсонской области поражено до 30 военнослужащих ВСУ, семь автомобилей, две гаубицы "МСТА-Б", склад боеприпасов 126-й бригады территориальной обороны.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230703/shoygu-rasskazal-kak-prodvigaetsya-ukrainskoe-kontrnastuplenie-1046687617.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230630/sredstva-pvo-rossii-unichtozhili-desyat-ukrainskikh-dronov-za-sutki-1046656630.html

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