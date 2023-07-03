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Участок длиной более четырех километров расчистили в русле реки Кодор
Участок длиной более четырех километров расчистили в русле реки Кодор
Выход реки из берегов приводил к подтоплению близлежащих домохозяйств в нескольких селах. 03.07.2023, Sputnik Абхазия
2023-07-03T09:00+0300
2023-07-03T09:00+0300
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СУХУМ, 2 июл - Sputnik, Сария Кварацхелия. Работы по расчистке и выпрямлению русла реки Кодор продолжаются более двух месяцев - за это время был расчищен участок протяженностью более четырех километров. По словам начальника отдела по технадзору Управления капитального строительства Саида Саманба, "приход" реки наносил колоссальный урон людям.“Сейчас ведутся работы по регулировке русла реки и работы по выпрямлению ее русла, для того, чтобы избежать выхода воды из берегов и подтопления близлежащих сел. Работы длятся более двух месяцев, данный участок уже на финише. Выстраивается канал длиной более двух километров и шириной более 200 метров. В этот канал ляжет основное русло реки, канал находится в центре поймы. Река будет отброшена от берега Гулрыпшского района в центр”, - пояснил Саманба.По словам подрядчика Бенура Квирая, объем выполненных работ большой, рабочие вытащили со дна реки около миллиона кубометров грунта.“Мы работаем уже на протяжении двух с половиной месяцев. Начиная от низа автомобильного моста и выше. На этом участке мы проводим работы на протяжении месяца и 10 дней. Приезжал к нам президент Абхазии Аслан Георгиевич, мы ему сдавали ту работу, которую выполнили. Он видел, что мы там сделали. А те работы, которые мы сейчас делаем они даже не "осмечены". Но не сделав это, мы не могли делать следующие работы, которые лежат выш, это было бы бессмысленно. Поэтому делаем. Мы тут же приступили, получив предписание экологов, предписание УКСа. Здесь не тяжело рассчитать объем выполненных работ. Здесь ширина 200 метров, длина канала - 2200 метров, порой в некоторых местах глубина достигала до трех метров. В среднем - 1 миллион кубов перемещенного грунта”, - отметил он.По словам Бенура Квирая, руслоочистительные работы на Кодор должны проводиться круглогодичными, так как река несет огромное количество инертного материала.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230623/shest-sel-ochamchyrskogo-rayona-postradali-iz-za-livnya-1046504590.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20230508/bzhaniya-proinspektiroval-khod-beregoukrepitelnykh-rabot-na-reke-kodor-1045706577.html
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абхазия, новости
Участок длиной более четырех километров расчистили в русле реки Кодор
Выход реки из берегов приводил к подтоплению близлежащих домохозяйств в нескольких селах.
СУХУМ, 2 июл - Sputnik, Сария Кварацхелия. Работы по расчистке и выпрямлению русла реки Кодор продолжаются более двух месяцев - за это время был расчищен участок протяженностью более четырех километров.
Такая необходимость появилась из-за постоянного выхода реки из берегов и подтопления близлежащих сел - Уарчи, Адзюбжи и Кацикыта. Общая стоимость работ составила более 60 миллионов рублей.
По словам начальника отдела по технадзору Управления капитального строительства Саида Саманба, "приход" реки наносил колоссальный урон людям.
“Сейчас ведутся работы по регулировке русла реки и работы по выпрямлению ее русла, для того, чтобы избежать выхода воды из берегов и подтопления близлежащих сел. Работы длятся более двух месяцев, данный участок уже на финише. Выстраивается канал длиной более двух километров и шириной более 200 метров. В этот канал ляжет основное русло реки, канал находится в центре поймы. Река будет отброшена от берега Гулрыпшского района в центр”, - пояснил Саманба.
По словам подрядчика Бенура Квирая, объем выполненных работ большой, рабочие вытащили со дна реки около миллиона кубометров грунта.
“Мы работаем уже на протяжении двух с половиной месяцев. Начиная от низа автомобильного моста и выше. На этом участке мы проводим работы на протяжении месяца и 10 дней. Приезжал к нам президент Абхазии Аслан Георгиевич, мы ему сдавали ту работу, которую выполнили. Он видел, что мы там сделали. А те работы, которые мы сейчас делаем они даже не "осмечены". Но не сделав это, мы не могли делать следующие работы, которые лежат выш, это было бы бессмысленно. Поэтому делаем. Мы тут же приступили, получив предписание экологов, предписание УКСа. Здесь не тяжело рассчитать объем выполненных работ. Здесь ширина 200 метров, длина канала - 2200 метров, порой в некоторых местах глубина достигала до трех метров. В среднем - 1 миллион кубов перемещенного грунта”, - отметил он.
По словам Бенура Квирая, руслоочистительные работы на Кодор должны проводиться круглогодичными, так как река несет огромное количество инертного материала.