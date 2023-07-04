https://sputnik-abkhazia.ru/20230704/sredstva-pvo-rossii-sbili-14-ukrainskikh-bespilotnikov-za-sutki-1046709462.html
Средства ПВО России сбили 14 украинских беспилотников за сутки
Средства ПВО России сбили 14 украинских беспилотников за сутки
Всего с начала специальной военной операции российские войска уничтожили 4887 украинских беспилотных летательных аппаратов. 04.07.2023, Sputnik Абхазия
2023-07-04T15:11+0300
2023-07-04T15:11+0300
2023-07-04T16:27+0300
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СУХУМ, 4 июл – Sputnik. Российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили 14 украинских беспилотников, перехватили пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Об этом сообщает Министерство обороны России.Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией России нанесено поражение 85 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 102 районах. Ведомство сообщает, что на Донецком направлении было отражено десять атак противника, ВСУ потеряли до 290 солдат убитыми и ранеными, две боевые машины пехоты, девять автомобилей, два пикапа, самоходную артиллерийскую установку "Акация", гаубицы "Мста-Б" и Д-30, самоходную артиллерийскую установку "Krab" польского производства, полевой склад боеприпасов 54-й механизированной бригады.На Красно-Лиманском направлении отражены четыре атаки, пресечена деятельность диверсионно-разведывательной группы. За сутки уничтожены свыше 135 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", две гаубицы Д-30 и одна Д-20.На Южно-Донецком направлении также пресечена деятельность диверсионной группы, отражены две атаки ВСУ. На Запорожском направлении в ходе боевых действий Киев потерял до 200 бойцов, один танк, четыре боевые машины пехоты, четыре боевые бронированные машины, три автомобиля, две гаубицы "Мста-Б" и одну Д-20, склад боеприпасов 47-й механизированной бригады ВСУ.На Купянском направлении потери противника составили до 30 солдат, три автомобиля, самоходные артиллерийские установки "Гиацинт-С" и "Акация", гаубица Д-20, артиллерийская система М777, склад боеприпасов 67-й бригады территориальной обороны.На Херсонском направлении уничтожены до 50 солдат ВСУ, три автомобиля, гаубица "Мста-Б", а также артиллерийская система М777 производства США.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230703/sredstva-pvo-rossii-sbili-ukrainskiy-su-27-1046691691.html
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новости, украина, донбасс, министерство обороны рф, россия
Средства ПВО России сбили 14 украинских беспилотников за сутки
15:11 04.07.2023 (обновлено: 16:27 04.07.2023)
Всего с начала специальной военной операции российские войска уничтожили 4887 украинских беспилотных летательных аппаратов.
СУХУМ, 4 июл – Sputnik
. Российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили 14 украинских беспилотников, перехватили пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Об этом сообщает
Министерство обороны России.
Кроме того, средства ПВО сбили два украинских самолета Су-25 в районе Георгиевки в ДНР и Орехова в Запорожской области. Еще один Су-25 и вертолет Ми-8 сбили российские истребители.
Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией России нанесено поражение 85 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 102 районах.
Ведомство сообщает, что на Донецком направлении было отражено десять атак противника, ВСУ потеряли до 290 солдат убитыми и ранеными, две боевые машины пехоты, девять автомобилей, два пикапа, самоходную артиллерийскую установку "Акация", гаубицы "Мста-Б" и Д-30, самоходную артиллерийскую установку "Krab" польского производства, полевой склад боеприпасов 54-й механизированной бригады.
На Красно-Лиманском направлении отражены четыре атаки, пресечена деятельность диверсионно-разведывательной группы. За сутки уничтожены свыше 135 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", две гаубицы Д-30 и одна Д-20.
На Южно-Донецком направлении также пресечена деятельность диверсионной группы, отражены две атаки ВСУ.
На Запорожском направлении в ходе боевых действий Киев потерял до 200 бойцов, один танк, четыре боевые машины пехоты, четыре боевые бронированные машины, три автомобиля, две гаубицы "Мста-Б" и одну Д-20, склад боеприпасов 47-й механизированной бригады ВСУ.
На Купянском направлении потери противника составили до 30 солдат, три автомобиля, самоходные артиллерийские установки "Гиацинт-С" и "Акация", гаубица Д-20, артиллерийская система М777, склад боеприпасов 67-й бригады территориальной обороны.
На Херсонском направлении уничтожены до 50 солдат ВСУ, три автомобиля, гаубица "Мста-Б", а также артиллерийская система М777 производства США.