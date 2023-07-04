https://sputnik-abkhazia.ru/20230704/sredstva-pvo-rossii-sbili-14-ukrainskikh-bespilotnikov-za-sutki-1046709462.html

Средства ПВО России сбили 14 украинских беспилотников за сутки

Средства ПВО России сбили 14 украинских беспилотников за сутки

Всего с начала специальной военной операции российские войска уничтожили 4887 украинских беспилотных летательных аппаратов. 04.07.2023, Sputnik Абхазия

2023-07-04T15:11+0300

2023-07-04T15:11+0300

2023-07-04T16:27+0300

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СУХУМ, 4 июл – Sputnik. Российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили 14 украинских беспилотников, перехватили пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Об этом сообщает Министерство обороны России.Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией России нанесено поражение 85 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 102 районах. Ведомство сообщает, что на Донецком направлении было отражено десять атак противника, ВСУ потеряли до 290 солдат убитыми и ранеными, две боевые машины пехоты, девять автомобилей, два пикапа, самоходную артиллерийскую установку "Акация", гаубицы "Мста-Б" и Д-30, самоходную артиллерийскую установку "Krab" польского производства, полевой склад боеприпасов 54-й механизированной бригады.На Красно-Лиманском направлении отражены четыре атаки, пресечена деятельность диверсионно-разведывательной группы. За сутки уничтожены свыше 135 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", две гаубицы Д-30 и одна Д-20.На Южно-Донецком направлении также пресечена деятельность диверсионной группы, отражены две атаки ВСУ. На Запорожском направлении в ходе боевых действий Киев потерял до 200 бойцов, один танк, четыре боевые машины пехоты, четыре боевые бронированные машины, три автомобиля, две гаубицы "Мста-Б" и одну Д-20, склад боеприпасов 47-й механизированной бригады ВСУ.На Купянском направлении потери противника составили до 30 солдат, три автомобиля, самоходные артиллерийские установки "Гиацинт-С" и "Акация", гаубица Д-20, артиллерийская система М777, склад боеприпасов 67-й бригады территориальной обороны.На Херсонском направлении уничтожены до 50 солдат ВСУ, три автомобиля, гаубица "Мста-Б", а также артиллерийская система М777 производства США.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230703/sredstva-pvo-rossii-sbili-ukrainskiy-su-27-1046691691.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230704/bog-svo-dominirovanie-rossiyskoy-artillerii-uprocheno-gaubitsami-msta-s-1046698859.html

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