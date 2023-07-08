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Изъявление воли народа: что нужно знать о референдумах в Абхазии

Изъявление воли народа: что нужно знать о референдумах в Абхазии

На этой неделе Центральная избирательная комиссия Абхазии зарегистрировала инициативную группу по проведению референдума о проведении досрочных выборов... 08.07.2023, Sputnik Абхазия

2023-07-08T17:27+0300

2023-07-08T17:27+0300

2023-07-08T18:23+0300

в абхазии

абхазия

законодательство

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О том, что означает референдум, для чего он проводится, и какие референдумы проводили в Абхазии раньше, читайте в материале Sputnik.SputnikСлово "референдум" уже давно знакомо абхазскому избирателю. В современной истории Абхазии уже дважды проводили всенародное голосование, на которое выносили вопросы государственной важности.Впервые референдум провели 3 октября 1999 года. Путем голосования власти республики хотели узнать об отношении граждан к действующей Конституции, которая стала правовым оформлением молодого независимого государства. Второй референдум состоялся 10 июля 2016 года. Тогда инициативная группа подала в ЦИК Абхазии документы с требованием провести референдум о доверии президенту Раулю Хаджимба, обосновав необходимость его проведения "сложившейся общественно-политической ситуацией в стране". Хаджимба пошел навстречу оппозиционерам, назначив дату референдума на 10 июля.В голосовании приняли участие 1628 человек, что составило 1,23% от общего числа избирателей. Референдум, на котором гражданам Абхазии предстояло ответить на вопрос "Считаете ли вы необходимым проведение досрочных выборов президента республики Абхазия?", официально был признан несостоявшимся.Что такое референдум?Референдум, согласно абхазскому законодательству, - способ принятия гражданами страны решений по наиболее важным государственным вопросам.При этом на него не выносятся вопросы о ликвидации государственного суверенитета, об изменении госграниц, территориальной целостности, ограничении основных прав и свобод человека, закрепленных в Конституции Абхазии.“Под референдумом, в соответствии с абхазским законодательством, понимается всенародное голосование. Поскольку основа государственной власти в Абхазии - народовластие, то народ осуществляет свою власть либо сам, непосредственно путем референдума, либо через своих представителей. То есть, через депутатов Парламента”, - пояснил юрист Олег Басария.Инициировать голосование могут как граждане Абхазии, так и президент, Парламент или Верховный суд. Но право назначения референдума остается за главой страны.Народная инициативаЕсли с инициативой о референдуме выступают граждане, то должна быть образована группа по проведению голосования в составе не менее 25 человек. Она называется центральной комиссией референдума. Ею регистрируется состав инициативной группы и вопрос, предлагаемый на референдум.Инициативной группе выдается свидетельство о регистрации и соответствующие удостоверения ее членам в течение пятнадцати дней со дня обращения за регистрацией. В регистрации может быть отказано лишь в случаях, если нарушены требования закона “О всенародном голосовании”.С момента получения свидетельства о регистрации инициативная группа вправе начать сбор подписей с требованием о проведении референдума. На то, чтобы собрать 10 000 подписей дается ровно два месяца с момента выдачи свидетельства о регистрации. Каждый гражданин может поставить свою подпись только один раз, предъявив при этом паспорт или другое удостоверение личности.Если группа не укладывается в сроки, то сбор подписей прекращается. Требование о проведении референдума с тем же вопросом может быть выдвинуто только через год.А если же необходимое количество подписей собрано, то Центральная комиссия референдума в течение 30 дней направляет в Центризбирком пакет документов с подписанным итоговым протоколом и требованием о проведении референдума.Итоговое решение о проведении народного голосования принимает президент Абхазии."Президент вправе принять одно из следующих решений. Первое – о назначении референдума. Второе – он может предложить Парламенту принять закон или иное решение, предполагаемое в требовании о проведении референдума, это в том случае, если на референдум пытаются вынести инициативу какого-то закона. Третье - президент сам может принять какое-то решение, которое предполагается в требовании о референдуме, если это находится в переделах его компетенции. И четвертый вариант – президент отклоняет проведение референдума. Но он может отклонить только в случае, если при его инициации были серьезно нарушены требования закона "О проведении референдума". Но, опять-таки, это все должно быть подтверждено, должно быть указано, какие именно нарушения имели место. Если принимается решение об отклонении проведения референдума, то в дальнейшем должны быть приняты меры по устранению нарушений, которые имели место", – пояснил Басария.Отказ в назначении референдума также может быть обжалован инициативной группой референдума в Верховном суде.Президент в двухнедельный срок должен рассмотреть требование о проведении голосования со дня получения документов от Центральной комиссии референдума.Если глава государства принимает положительное решение, то он направляет предложение о проведении в Парламент. Депутаты также в двухнедельный срок должны либо принять проект решения, предлагаемого на референдум, без последующего проведения референдума, либо отклонить его. В случае непринятия Парламентом Абхазии решения по вопросу, выносимому на референдум, президент в трехдневный срок назначает дату проведения референдума.Кто может участвовать в референдуме?Расходы, связанные с подготовкой и проведением референдума, производятся за счет средств государственного бюджета.Как и во время выборов, в референдуме участвуют граждане Абхазии, достигшие ко дню или в день референдума 18 лет и обладающие избирательным правом. А люди, признанные судом недееспособными или отбывающие срок в местах лишения свободы, не могут в нем принять участие.“Процедура голосования, в принципе, такая же, как и при выборах депутатов Народного собрания. Там имеются бюллетени, в которых сформированы вопросы, ставящиеся на референдум. По ним голосуют граждане. Вопросы должны быть сформулированы так, чтобы на них можно было дать однозначный ответ. Сама процедура аналогична выборам в Парламент или выборам президента. То есть, открываются по всей стране участки, создаются комиссии, определяются участковые, изготавливаются бюллетени. И проходит процедура тайного голосования. После завершения голосования подсчитываются бюллетени и ЦИК объявляет результаты референдума”, - пояснил юрист.Референдум признается несостоявшимся, если проголосовало менее половины граждан Абхазии, имеющих право на участие в нем. В этом случае очередное голосование по тому же вопросу может быть проведено не ранее, чем через два года.Решения по вынесенным на референдум вопросам считаются принятыми, если за них проголосовало более половины граждан, принявших участие в голосовании.Результаты могут быть признаны недействительными, если будут выявлены нарушения, повлиявшие на результаты голосования. В таком случае они могут быть обжалованы в Верховном суде в течение месяца.Если суд признает результаты референдума недействительными, по представлению Генерального прокурора Центральная комиссия референдума принимает решение либо о проведении в течение месяца повторного голосования на тех участках или округах, где были нарушения, либо о проведении в течение года повторного голосования на всей территории Абхазии.Итоги референдума должны быть доведены до населения не позднее 10 дней со дня окончания голосования.Принятое на референдуме решение публикуется президентом не позднее семи дней со дня официального уведомления об итогах референдума и вступает в силу в день опубликования, если в самом решении референдума не предусмотрен иной срок.Решение, принятое путем голосования - окончательное. Оно имеет обязательную силу на всей территории Абхазии и может быть отменено или изменено только путем нового референдума.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230704/tsik-zaregistriroval-initsiativnuyu-gruppu-po-provedeniyu-referenduma-o-nedoverii-prezidentu-1046718183.html

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абхазия, законодательство