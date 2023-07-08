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https://sputnik-abkhazia.ru/20230708/prazdnik-dlya-vsekh-kak-stolitsa-abkhazii-otmetila-den-goroda-1046795324.html
Праздник для всех: как столица Абхазии отметила День города
Праздник для всех: как столица Абхазии отметила День города
В субботу, 8 июля, в Сухуме отпраздновали День города. В честь этого администрация столицы организовала большое количество мероприятий и развлечений для... 08.07.2023, Sputnik Абхазия
2023-07-08T21:20+0300
2023-07-08T22:16+0300
сухум
абхазия
новости
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О том, как столица Абхазии отпраздновала День города, какие сюрпризы ожидали жителей и гостей страны, читайте в материале Sputnik.SputnikСначала делоДень города Сухум начался с официальной части. В 11:00 в конференц-зале Кабинета министров глава столичной администрации Беслан Эшба и министр Правительства Москвы, руководитель Департамента внешнеэкономических и международных связей Сергей Черемин подписали соглашение о сотрудничестве. Беслан Эшба отметил, что к подписание этого соглашения - важное событие для столицы Абхазии. По его словам, Москва всегда поддерживала Сухум и Абхазию в целом в тяжелое послевоенное время. Эшба подчеркнул, что побратимские отношения всегда будут крепнуть.Затем в администрации Сухума Беслан Эшба провел официальный прием членов делегаций из регионов России. Чтобы отметить "день рождения" абхазской столицы, в республику съехались гости из Ростова-на-Дону, Краснодара, Казани, Чебоксар, Донецка и Луганска. Всем им вручили памятные подарки.Выставки и народные гулянияКультурная часть праздника началась в Центральном выставочном зале. Здесь открылась уже ставшая традиционной выставка “Сухум - праздник, который всегда с тобой!”. Там можно было посмотреть 35 картин абхазских художников.По словам директора ЦВЗ Эльвиры Арсалия, в этом году главная тема выставки - места культурной памяти.“Места культурной памяти 20-30 годов в работах Валентина Контарева и Бориса Петрова, 50-60-х годов - в работах Варвары Бубновой и Ольги Брендель. 70-е - в работах Виссариона Цвижба и Геннадия Ашкаряна, 2000-е Леварсы Бутба. И, наконец, сегодняшние работы наших современных художников”, - рассказала Арсалия.День города столицы в этом году праздновали сразу в нескольких локациях. На набережной Махаджиров у “Мостика счастья” воссоздали абхазское подворье “Аҟәа ашҭа”. Здесь были выставлены предметы быта, а также установлены шатры с абхазскими блюдами от известных ресторанов, жарили мясо на вертелах. Угоститься яствами мог любой желающий.Вокальные и инструментальные ансамбли "Гунда" и "Апсны-фолк" исполняли национальные песни, там же, в сквере, юные лучники состязались в традиционной стрельбе из лука. Словом, гости праздника имели возможность окунуться в атмосферу народной абхазской культуры.Тем временем на набережной для жителей и гостей столицы молодые танцоры устроили настоящее шоу. Девушки и юноши поразили зрителей абхазскими танцами в современной интерпретации.У фонтана перед Абхазским государственным драмтеатром был организован “Островок классической музыки”, там участники народных гуляний насладиться игрой профессиональных музыкантов - пианистов, саксофонистов, скрипачей и гитаристов.В парке у драмтеатра также прошла выставка молодых художников и фотовыставка “Сухум вчера и сегодня”.Вечером в Госфилармонии прошел концерт “Сықалақь Аҟәа” с участием артистов абхазской эстрады и танцевальных коллективов."Вишенкой на торте" стал, конечно, праздничный фейерверк в Сухумском морском порту.Мероприятия по празднованию Дня города посетили президент Аслан Бжания, руководитель департамента внешнеэкономических и международных связей Правительства Москвы Сергей Черёмин, главы и заместители глав городов России - побратимов Сухума.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230708/sukhum-i-moskva-podpisali-soglashenie-o-sotrudnichestve-1046787125.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20230412/akrofobiya-po-sukhumski-kak-zastraivaetsya-stolitsa-abkhazii-1045220131.html
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сухум, абхазия, новости
сухум, абхазия, новости

Праздник для всех: как столица Абхазии отметила День города

21:20 08.07.2023 (обновлено: 22:16 08.07.2023)
© Sputnik / Марианна Кубрава Празднование дня города Сухум
Празднование дня города Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 08.07.2023
© Sputnik / Марианна Кубрава
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Сария Кварацхелия - Sputnik Абхазия
Сария Кварацхелия
Корреспондент Sputnik
Все материалы
В субботу, 8 июля, в Сухуме отпраздновали День города. В честь этого администрация столицы организовала большое количество мероприятий и развлечений для взрослых и детей.
О том, как столица Абхазии отпраздновала День города, какие сюрпризы ожидали жителей и гостей страны, читайте в материале Sputnik.
Sputnik

Сначала дело

День города Сухум начался с официальной части. В 11:00 в конференц-зале Кабинета министров глава столичной администрации Беслан Эшба и министр Правительства Москвы, руководитель Департамента внешнеэкономических и международных связей Сергей Черемин подписали соглашение о сотрудничестве.
Цель подписания - развитие двустороннего сотрудничества между городами и углубление дружбы и взаимопонимания между их жителями. Соглашение подразумевает взаимодействие и обмен опытом в области дорожно-транспортной инфраструктуры, градостроительства, информационных технологий, образования, культуры и здравоохранения.
Беслан Эшба отметил, что к подписание этого соглашения - важное событие для столицы Абхазии. По его словам, Москва всегда поддерживала Сухум и Абхазию в целом в тяжелое послевоенное время. Эшба подчеркнул, что побратимские отношения всегда будут крепнуть.
Затем в администрации Сухума Беслан Эшба провел официальный прием членов делегаций из регионов России. Чтобы отметить "день рождения" абхазской столицы, в республику съехались гости из Ростова-на-Дону, Краснодара, Казани, Чебоксар, Донецка и Луганска. Всем им вручили памятные подарки.
Глава Сухума Беслан Эшба и министр правительства Москвы Сергей Черемин подписали соглашение о сотрудничестве двух столиц - Sputnik Абхазия, 1920, 08.07.2023
В Абхазии
Сухум и Москва подписали соглашение о сотрудничестве
12:07

Выставки и народные гуляния

Культурная часть праздника началась в Центральном выставочном зале. Здесь открылась уже ставшая традиционной выставка “Сухум - праздник, который всегда с тобой!”. Там можно было посмотреть 35 картин абхазских художников.
По словам директора ЦВЗ Эльвиры Арсалия, в этом году главная тема выставки - места культурной памяти.
“Места культурной памяти 20-30 годов в работах Валентина Контарева и Бориса Петрова, 50-60-х годов - в работах Варвары Бубновой и Ольги Брендель. 70-е - в работах Виссариона Цвижба и Геннадия Ашкаряна, 2000-е Леварсы Бутба. И, наконец, сегодняшние работы наших современных художников”, - рассказала Арсалия.
© Sputnik / Марианна Кубрава Открылась выставка ко Дню города Сухума
Открылась выставка ко Дню города Сухума - Sputnik Абхазия
1/4
© Sputnik / Марианна Кубрава
Открылась выставка ко Дню города Сухума
© Sputnik / Марианна Кубрава Открылась выставка ко Дню города Сухума
Открылась выставка ко Дню города Сухума - Sputnik Абхазия
2/4
© Sputnik / Марианна Кубрава
Открылась выставка ко Дню города Сухума
© Sputnik / Марианна Кубрава Открылась выставка ко Дню города Сухума
Открылась выставка ко Дню города Сухума - Sputnik Абхазия
3/4
© Sputnik / Марианна Кубрава
Открылась выставка ко Дню города Сухума
© Sputnik / Марианна Кубрава Открылась выставка ко Дню города Сухума
Открылась выставка ко Дню города Сухума - Sputnik Абхазия
4/4
© Sputnik / Марианна Кубрава
Открылась выставка ко Дню города Сухума
1/4
© Sputnik / Марианна Кубрава
Открылась выставка ко Дню города Сухума
2/4
© Sputnik / Марианна Кубрава
Открылась выставка ко Дню города Сухума
3/4
© Sputnik / Марианна Кубрава
Открылась выставка ко Дню города Сухума
4/4
© Sputnik / Марианна Кубрава
Открылась выставка ко Дню города Сухума
День города столицы в этом году праздновали сразу в нескольких локациях. На набережной Махаджиров у “Мостика счастья” воссоздали абхазское подворье “Аҟәа ашҭа”. Здесь были выставлены предметы быта, а также установлены шатры с абхазскими блюдами от известных ресторанов, жарили мясо на вертелах. Угоститься яствами мог любой желающий.
Вокальные и инструментальные ансамбли "Гунда" и "Апсны-фолк" исполняли национальные песни, там же, в сквере, юные лучники состязались в традиционной стрельбе из лука. Словом, гости праздника имели возможность окунуться в атмосферу народной абхазской культуры.
Сухумская бухта с коптера - Sputnik Абхазия, 1920, 12.04.2023
В Абхазии
Акрофобия по-сухумски: как застраивается столица Абхазии
12 апреля, 13:40
Тем временем на набережной для жителей и гостей столицы молодые танцоры устроили настоящее шоу. Девушки и юноши поразили зрителей абхазскими танцами в современной интерпретации.
У фонтана перед Абхазским государственным драмтеатром был организован “Островок классической музыки”, там участники народных гуляний насладиться игрой профессиональных музыкантов - пианистов, саксофонистов, скрипачей и гитаристов.
В парке у драмтеатра также прошла выставка молодых художников и фотовыставка “Сухум вчера и сегодня”.
© Sputnik / Марианна Кубрава Празднование дня города Сухум
Празднование дня города Сухум - Sputnik Абхазия
1/5
© Sputnik / Марианна Кубрава
Празднование дня города Сухум
© Sputnik / Марианна Кубрава Празднование дня города Сухум
Празднование дня города Сухум - Sputnik Абхазия
2/5
© Sputnik / Марианна Кубрава
Празднование дня города Сухум
© Sputnik / Марианна Кубрава Празднование дня города Сухум
Празднование дня города Сухум - Sputnik Абхазия
3/5
© Sputnik / Марианна Кубрава
Празднование дня города Сухум
© Sputnik / Марианна Кубрава Празднование дня города Сухум
Празднование дня города Сухум - Sputnik Абхазия
4/5
© Sputnik / Марианна Кубрава
Празднование дня города Сухум
© Sputnik / Марианна Кубрава Празднование дня города Сухум
Празднование дня города Сухум - Sputnik Абхазия
5/5
© Sputnik / Марианна Кубрава
Празднование дня города Сухум
1/5
© Sputnik / Марианна Кубрава
Празднование дня города Сухум
2/5
© Sputnik / Марианна Кубрава
Празднование дня города Сухум
3/5
© Sputnik / Марианна Кубрава
Празднование дня города Сухум
4/5
© Sputnik / Марианна Кубрава
Празднование дня города Сухум
5/5
© Sputnik / Марианна Кубрава
Празднование дня города Сухум
Вечером в Госфилармонии прошел концерт “Сықалақь Аҟәа” с участием артистов абхазской эстрады и танцевальных коллективов.
"Вишенкой на торте" стал, конечно, праздничный фейерверк в Сухумском морском порту.
Мероприятия по празднованию Дня города посетили президент Аслан Бжания, руководитель департамента внешнеэкономических и международных связей Правительства Москвы Сергей Черёмин, главы и заместители глав городов России - побратимов Сухума.
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