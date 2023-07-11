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Водоснабжение в городской черте Гагры полностью восстановлено
Водоснабжение в городской черте Гагры полностью восстановлено
Часть Гагрского района осталась без воды после наводнения, произошедшего в ночь с 8 на 9 июля. 11.07.2023, Sputnik Абхазия
2023-07-11T19:24+0300
2023-07-11T19:24+0300
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СУХУМ, 11 июл – Sputnik, Бадри Есиава. Водоснабжение в городской черте Гагры полностью восстановлено, сообщил Sputnik первый замглавы администрации Гагрского района Адамур Цишба.Он добавил, что без воды пока остается село Псахара, где расположено более 300 домовладений. Там в ночь с 8 на 9 июля затопило насосную станцию. Воду выкачали, но необходимо время для сушки моторов."Пока мы не просушим моторы, полного понимания состояния станции не будет. Я очень надеюсь, что они запустятся. В противном случае, Псахара останется без воды недели на две", - сказал Цишба.Представители местных властей продолжили обходить пострадавшие населенные пункты в Гагрском районе, фиксируя объемы ущерба. Во вторник, 11 июля, они побывали в поселке Бзыбь и селе Псахара.По словам Цишба, администрация муниципалитета намерена, как минимум, помочь пострадавшему населению в покупке бытовой техники."Холодильники, стиральные машины, телевизоры и тому подобное мы будем покупать. Масштабы ущерба огромные, но оставить людей в беде мы не можем. Действительно, жалко людей. К сожалению, компенсировать весь объем ущерба одними силами района просто нереально. У нас нет такого бюджета", - добавил он.Ранее глава Гагрского района Юрий Хагуш на совещании с президентом Абхазии Асланом Бжания сообщил, что, по предварительным данным, во время буйства стихии пострадало около 1100 домовладений. Пока эта цифра не изменилась, добавил Цишба, но она еще будет уточняться.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230711/podachu-vody-i-sveta-chastichno-vosstanovili-v-ldzaa-posle-navodneniya-1046841247.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20230711/podacha-elektroenergii-v-gagrskom-rayone-vosstanovlena-pochti-na-95-1046846189.html
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абхазия, новости, гагрский район
абхазия, новости, гагрский район

Водоснабжение в городской черте Гагры полностью восстановлено

19:24 11.07.2023
© Sputnik / Марианна Кубрава Отключения воды
Отключения воды - Sputnik Абхазия, 1920, 11.07.2023
© Sputnik / Марианна Кубрава
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Часть Гагрского района осталась без воды после наводнения, произошедшего в ночь с 8 на 9 июля.
СУХУМ, 11 июл – Sputnik, Бадри Есиава. Водоснабжение в городской черте Гагры полностью восстановлено, сообщил Sputnik первый замглавы администрации Гагрского района Адамур Цишба.
Он добавил, что без воды пока остается село Псахара, где расположено более 300 домовладений. Там в ночь с 8 на 9 июля затопило насосную станцию. Воду выкачали, но необходимо время для сушки моторов.
"Пока мы не просушим моторы, полного понимания состояния станции не будет. Я очень надеюсь, что они запустятся. В противном случае, Псахара останется без воды недели на две", - сказал Цишба.
Представители местных властей продолжили обходить пострадавшие населенные пункты в Гагрском районе, фиксируя объемы ущерба. Во вторник, 11 июля, они побывали в поселке Бзыбь и селе Псахара.
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По словам Цишба, администрация муниципалитета намерена, как минимум, помочь пострадавшему населению в покупке бытовой техники.
"Холодильники, стиральные машины, телевизоры и тому подобное мы будем покупать. Масштабы ущерба огромные, но оставить людей в беде мы не можем. Действительно, жалко людей. К сожалению, компенсировать весь объем ущерба одними силами района просто нереально. У нас нет такого бюджета", - добавил он.
Ранее глава Гагрского района Юрий Хагуш на совещании с президентом Абхазии Асланом Бжания сообщил, что, по предварительным данным, во время буйства стихии пострадало около 1100 домовладений. Пока эта цифра не изменилась, добавил Цишба, но она еще будет уточняться.
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