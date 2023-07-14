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Бюджет с плюсом: в Гулрыпшском районе отчитались о проделанной работе

Бюджет с плюсом: в Гулрыпшском районе отчитались о проделанной работе

В администрации Гулрыпшского района прошло выездное совещание президента Аслана Бжания, посвященное итогам работы за первое полугодие 2023 года. 14.07.2023, Sputnik Абхазия

2023-07-14T18:02+0300

2023-07-14T18:02+0300

2023-07-14T18:02+0300

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О том, как пополнился районный бюджет за первое полугодие 2023 года, почему собираемость средств за электроэнергию низкая, а также о том, каков потенциал Гулрыпшского района, читайте в материале Sputnik.Сария Кварацхелия, SputnikПеревыполнение бюджетаСовещание в гулрыпшской администрации открыл глава района Саид Харазия. Он зачитал президенту и премьер-министру отчет о проделанной за первое полугодие работе.Как отметил Харазия, доходная часть бюджета за этот период выполнена на 104,1%. При плане в 116 миллионов рублей фактические поступления составили 120,8 миллиона, 43 из них - собственные доходы.По сравнению с аналогичным периодом 2022 года, поступление собственных доходов увеличилось более чем на 5 млн. руб.Основной источник налоговых и неналоговых поступлений - подоходный налог, удельный вес которого составляет 56,1% в сумме собственных доходов.За отчетный период 2023 года из 13 видов собственных доходов план был выполнен по девяти показателям: налогу на прибыль, подоходному налогу с физлиц, акцизам, земельному налогу, налогу на имущество, спецналогу, патентной системе налогообложения, доходами от продажи материальных и нематериальных активов, административным платежам и сборам.Расходная часть бюджета выполнена на 94,4%, при плане 128,4 миллиона рублей фактические расходы составили 121,2 миллиона.Основной расход из бюджета приходится на раздел образования - 44,8 % от общей суммы расходов. Остаток свободных бюджетных средств составляет более 14 миллионов рублей.Локомотив экономикиБюджетообразующая отрасль в Гулрыпшском районе - сельское хозяйство. И главное направление здесь - цитрусоводство. Всего под цитрусовые задействовано более тысячи гектаров земель, на которых произрастает более 500 тысяч деревьев. В 2022 году в районе было 22 тысячи тонн урожая.Сегодня, как отметил Харазия, большая проблема - отсутствие переработки сельхозпродукции. Переработкой цитрусовых плодов до войны занимался Драндский консервный завод. На нем производили концентрат мандаринового сока.Положительной тенденцией последних годов глава района назвал выращивание клубники в районе. Эта культура занимает 50 гектаров земельных угодий, в среднем в год производится до 500 тонн продукции.Начальник отдела сельского хозяйства Гулрыпшского района Рафик Григорян отметил, что особую озабоченность крестьян вызывает наличие различных вредителей, которые в случае отсутствия соответствующей борьбы с ними способны уничтожить урожай. Министерство сельского хозяйства Абхазии в 2023 году выделило району 2650 литров ядохимикатов для организации работ по уничтожению мраморного клопа, американской белой бабочки, для лечения растений от грибковых заболеваний. Полученные препараты переданы администрациям сел для раздачи населению.Для развития предпринимательства в сфере сельхозпроизводства с начала 2023 года было отправлено на рассмотрение Минсельхоза 25 бизнес-проектов на сумму более 14 миллионов рублей. Из них одобрено 18 проектов на сумму 7,9 миллиона рублей.Также руководство района отметило, что не весь сельскохозяйственный потенциал Гулрыпша реализуется. В советское время здесь были животноводческие фермы, было развито пчеловодство.Борьба с криминаломОтчет по линии безопасности зачитал начальника ОВД по Гулрыпшскому району Резо Гулария. По его данным, за шесть месяцев 2023 года на территории района зарегистрировано 22 преступления, 21 из них раскрыто, раскрываемость составила 97,7%. За аналогичный период прошлого года было совершено 23 преступления, и все они были раскрыты.Дав из 22 зарегистрированных преступлений - тяжкие. Одно из них одно уже раскрыто.Службой было выявлено 3130 нарушений правил дорожного движения. 301 из них - управление транспортом в состоянии опьянения.За полгода в районе было зарегистрировано девять ДТП, при которых погибли пятеро человек, еще 17 получили различные травмы.Сегодня штат ОВД по Гулрыпшском району составляет 73 человека. Открытых вакансий 19.Премьер-министр Александр Анкваб отметил, что Гулрыпшский район - один из самых спокойных в плане криминогенной обстановки, и это может быть привлекательным для потенциального инвестора.Низкая собираемостьПредставитель Черноморэнерго в Гулрыпшском районе Зураб Ханагуа рассказал о проделанной энергетиками работе. За первое полугодие была проведена расчистка линий электропередач протяженностью 50 километров, заменены 35 рубильников, восстановлены высоковольтные кабели. 143 ветхих опоры заменили на железобетонные. Для улучшения качества электроснабжения установили 14 дополнительных трансформаторов, заменили 15 сгоревших.Всего в Гулрыпшском районе в базе 8435 физлиц, оплачивающих за потребление электроэнергии, 308 индивидуальных предпринимателей и 79 юрлиц. 984 абонента пользуются льготами.Сборы за электроэнергию в районе низкие. За шесть месяцев процент оплаты за потребленную электроэнергию физлицами составил 14,5% от суммы начислений. Всего начислено 77,3 миллиона рублей, задолженность составила более 66 миллионов.Президент Аслан Бжания и премьер-министр Александр Анкваб обратились к жителям района с просьбой не игнорировать требования "Черноморэнерго" и оплачивать потребленную электроэнергию.Район с возможностямиПрезидент Абхазии Аслан Бжания отметил, что Гулрыпшский район имеет колоссальный потенциал.“Как свидетельствует статистика, в районе проживало 55 тысяч жителей в довоенный период, сейчас около 18 тысяч жителей, и тут один из самых высоких процентов занятости населения. Объемы выращивания цитрусовых были в советское время куда больше. Это говорит о том, что у нас есть, куда расти. Отрасли должны привлекать инвестиции”, - подчеркнул он.По словам главы государства, главная задача руководства страны - обеспечить безопасность граждан и их социально-экономическое благополучие. Но сделать это, не имея соответствующих экономических возможностей, крайне сложно.“В стране развернулся широкий обмен мнениями. Правительство по моему поручению подготовило программу развития туристической отрасли, вы знаете, идет обсуждение общественными партиями, движениями. Этот вопрос, который в большей степени является экономическим, политизирован. У нас есть, что ответить, у меня, у Кабинета министров, для чего это делается, как нам обеспечить быстрый рост”, - пояснил президент.Бжания отметил, что в Гулрыпшском районе один из лучших показателей занятости в Абхазии, при этом процент безработицы остается высоким. Он отметил, что в соседнем Сочи уровень безработицы не превышает 1 %, и районам Абхазии есть, к чему стремиться."Чтобы сохраниться, надо измениться. Нам нужны новые подходы, новые решения, и их бояться не нужно. Эта идеология является идеологией руководства Абхазии. То, что мы хотим сделать, направлено на то, чтобы укрепить нашу обороноспособность и повысить качество жизни наших граждан, чтобы Абхазия стала тем местом, где жить удобно, комфортно и симпатично, как это было в советское время", - подытожил Бжания.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230714/vosemsot-gektarov-zemli-bylo-vspakhano-v-gulrypshskom-rayone-v-2023-godu-1046933970.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230714/bolee-45-millionov-rubley-sostavlyaet-zadolzhennost-za-elektrichestvo-v-sukhumskom-rayone-1046936816.html

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