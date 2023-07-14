https://sputnik-abkhazia.ru/20230714/otchet-za-polugodie-prezident-vstretilsya-s-zhitelyami-sukhumskogo-rayona-1046941216.html

Отчет за полугодие: президент встретился с жителями Сухумского района

Отчет за полугодие: президент встретился с жителями Сухумского района

В последний день рабочей недели президент Абхазии Аслан Бжания провел встречу с жителями Сухумского района. 14.07.2023, Sputnik Абхазия

2023-07-14T19:25+0300

2023-07-14T19:25+0300

2023-07-14T19:38+0300

в абхазии

абхазия

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О том, какая работа проведена в районе за первое полугодие 2023 года, какие проблемы стоят перед жителями и какой ответ может предложить государство, читайте в материале Sputnik.Бадрак Авидзба, SputnikПоказатели полугодияВ начале встречи с докладом о проделанной работе за первое полугодие 2023 года выступил глава администрации Сухумского района Алхас Читанава. По его словам, доходная часть полугодового районного бюджета по плану составляет 126 миллионов. "Плановые показатели по собственным доходам на первое июня выполнены на 64,4 миллиона рублей. Это составляет 129%, в суммарном выражении - 14,6 миллиона рублей. Из запланированных средств дотаций - 61,7 миллиона рублей, за отчетный период в бюджет района поступило 20,6 миллиона, то есть, 41 миллион бюджет недополучил из республиканского бюджета. Субсидии получены в размере 98% от плана - 14,2 миллиона рублей", - перечислил руководитель района.В продолжение Алхас Читанава рассказал, что из фонда главы государства было выделено 1,7 миллиона рублей на частичную компенсацию ущерба, нанесенного имуществу граждан, а также на ремонт кровель административных зданий, пострадавших в результате стихийных бедствиях."Плановые показатели расходной части бюджета за первое полугодие 2023 года составили 94,1 миллиона рублей, исполнение - 92,2 миллиона рублей, что составляет 98%. Несмотря на то, что район испытывает большие трудности с получением запланированных средств, расходная часть была выполнена почти на 100%", - сообщил он.Что касается криминогенной обстановки, то общее количество зарегистрированных преступлений - семь, на шесть меньше, чем за аналогичный период 2022 года. Пять преступлений раскрыто. Читанава заметил, что при этом наблюдается снижение количества тяжких преступлений - одно в этом году против трех в прошлом."Особое внимание уделялось безопасности на автодорогах. За отчетный период зарегистрировано два дорожно-транспортных происшествия против четырех за аналогичный период прошлого года. В результате погиб один человек, двое получили ранения разной степени тяжести", - подчеркнул Читанава.Было выявлено более четырех тысяч нарушений правил дорожного движения, это на 852 единицы больше, чем за аналогичный период 2022 года.На совещании коснулись и темы собираемости за электроэнергию. По словам Читнава, за шесть месяцев было собрано девять миллионов рублей или 17,5% от суммы начислений. В сравнении с цифрами сбора 2022 годов, сумма выросла на 50%.Общая сумма задолженности за полугодие составляет 45,8 миллиона рублей. Глава Сухумского района также отметил, что недавние ливневые дожди нанесли ущерб инфраструктуре и отметил необходимость строительства детского сада. Кроме того, он сообщил, что в Сухумском районе одобрили 13 проектов на сумму 8,9 миллиона рублей по Госпрограмме развития сельского хозяйства. Основными направлениями стали покупка средств малой механизации, разведение домашнего скота, виноградарство, выращивание грибов.Как решать проблемыПосле выступления главы Сухумского района, слово предоставили президенту Аслану Бжания, который отметил, что проблемы, которые стоят перед жителями должны быть решены совместными усилиями.Возможности бюджета Абхазии не позволяют решить все существующие проблемы, поэтому необходимо искать пути, которые выведут национальную экономику на более высокий уровень, считает глава государства. Для этой цели нужно развивать такие направления, как сельское хозяйство и туризм"Банковская система находится в таком же затруднительном положении, как и вся экономика в целом, дешевых денег у нас нет. Сегодня банковский кредит - это, в лучшем случае, 18% годовых. С такой нагрузкой начинать организовывать бизнес, в долгую привлекать деньги очень сложно, практически невозможно. И вот, мы имеем клубок, казалось бы, неразрешимых задач. На самом деле неразрешимых вопросов нет, вопрос в одном – как правильно к этому подойти", - подчеркнул президент.По мнению главы государства, в республике можно использовать такую форму собственности, как государственно-частное партнерство, это поможет привлечь частные инвестиции внутри страны и из-за рубежа.Приоритетным направлением экономики Абхазии должен быть туризм и сопутствующие ему сферы, такие как как сельское хозяйство, транспорт, переработка сельскохозяйственной продукции, подытожил Аслан Бжания.

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