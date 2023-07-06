https://sputnik-abkhazia.ru/20230706/svo-rossiyskie-voyska-nastupayut-na-chetyrekh-uchastkakh-fronta-1046739484.html

СВО: российские войска наступают на четырех участках фронта

СВО: российские войска наступают на четырех участках фронта

"Контрнаступление" ВСУ второй месяц буксует на всех направлениях, а Запад с возрастающей тревогой наблюдает за гибелью марионеточной украинской армии и боевой... 06.07.2023, Sputnik Абхазия

2023-07-06T09:35+0300

2023-07-06T09:35+0300

2023-07-06T09:35+0300

военная спецоперация рф в донбассе

аналитика

россия

украина

армия

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Вооруженные силы РФ в зоне СВО сохраняют огневое, тактическое и стратегическое доминирование, наступают на четырех участках 1000-километрового фронта.Российские войска с боями продвигаются вперед в районах Авдеевки, Марьинки, Лимана и Сватово. Подразделения ВСУ оставляют позиции, и бегут на Ореховском участке.Итогом российской контратаки на Запорожском направлении 3 июля стали до сотни единиц уничтоженной бронетехники ВСУ, освобожденные от противника территории, и повторное дистанционное минирование предполья высокотехнологичными системами "Земледелие".Командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский заявил о тяжелой ситуации под Бахмутом/Артемовском и угрозе российского прорыва к Часову Яру (там находится ставка командования украинской группировки войск "Восток").Украинские войска на всех участках фронта несут огромные потери – с 4 июня уничтожено до 15 тысяч военнослужащих, 2500 единиц вооружения, в том числе 15 самолетов, три вертолета, 920 единиц бронетанковой техники, включая 16 танков Leopard из поставленных 54 единиц.Планы украинского командования "окружить Мелитополь к 18 июня" оказались несостоятельными.При этом в Киеве сетуют на недостаточное количество и качество натовского вооружения. На Западе говорят о низкой подготовке и мотивации украинских солдат. Глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр объясняет провал ВСУ особой сложностью инженерных сооружений российской армии, эшелонированием оборонительных позиций на глубину до 30 км.В реальности разгром ВСУ и неизбежное поражение НАТО обеспечивают наступательные действия, ударные вооружения и боевое превосходство группировки российских войск на украинском ТВД.Запад в тумане войныИзначально мифологизированные натовские танки и БМП должны были обеспечить "возвращение важных территорий", едва ли не в границах УССР 1991 года.Результаты первых 30 суток украинского наступления вызвали на Западе "разочарование". США и их союзники еще питают некие надежды на развитие "долгожданного контрнаступления" и ослабление России, требуют от Украины успехов на поле боя.Эпично разгромленная бронетехника производства НАТО на этом поле успехов не обещает.Значительная часть этого неукраинского оружия собрана "с миру по нитке" западными спонсорами киевского режима.Арсеналы НАТО и прочих сателлитов США опустели. Даже американский ВПК не тянет нагрузку прокси-войны с Россией. Всем ясно: если поставки вооружений и боеприпасов Украине прекратятся, спецоперация закончится через несколько дней. Однако Запад пока не готов смириться с поражением, скребет по сусекам, и бредет в тумане войны к краю пропасти.Евросоюз и НАТО из последних сил продолжают деструктивные поставки оружия. Германия в 2023 году на военную поддержку Украины выделила 5,4 млрд евро и обещала в ближайшее время передать ВСУ новую партию очень старых танков Leopard 1A5. Хотя из 300 танков бундесвера лишь 130 находятся в боеспособном состоянии.Америка мобилизовала своих пенсионеров для реанимации производства ПЗРК "Стингер", остановленного 20 лет назад.Глава комитета начальников штабов вооруженных сил США Марк Милли заявил, что контрнаступление ВСУ будет "очень сложным, очень долгим и очень-очень кровавым".Украинский президент Владимир Зеленский раболепно и безрассудно бросает в "запорожскую мясорубку" последние резервы.Между тем, на наших глазах растет военное могущество России – в зоне СВО прибавляется новых самолетов, танков, артиллерийских систем, ЗРК, ракет и снарядов, а также систем радиоэлектронной борьбы, ослепляющих реактивные снаряды HIMARS, авиабомбы JDAM и прочее "умное" оружие натовских стандартов.Доказала высокую надежность и российская динамическая защита – танки выдерживают несколько попаданий снарядов или ракет.Отдельное "олимпийское" достижение России – высокотехнологичные и непреодолимые для противника минные заграждения.Туман войны на Западе постепенно рассеивается. Экс-командующий французской армией Жан Бернар Пинатель по-генеральски прямо заявил, что украинское контрнаступление было изначально обречено на провал: "Мы наблюдаем противостояние между ядерной державой и страной, которая не имеет значительного технического и человеческого потенциала… Самое уязвимое место Украины – ее люди, а точнее их отсутствие, лучшие бойцы уже давно мертвы".Генерал отметил доминирование России в воздухе и абсолютное, многократное превосходство в огневой мощи на земле, что определяет огромные потери ВСУ в обороне и наступлении.Кроме того, французский эксперт подчеркнул: "Европа не может обойтись без российского газа… До кризиса Европа потребляла 200 млрд кубометров российского газа, Северная Америка поставляла всего 2 млрд. Европейцы сами укусили руку, которая их кормила… Россия же, напротив, процветает и развивается экономически, поскольку независима от остального мира во всех отношениях, будь то сырье, зерно или энергия".На фоне необратимой "демилитаризации" украинской армии в США и НАТО растет беспокойство. Военная поддержка киевского режима может оказаться в зоне турбулентности, поскольку, как пишет CNN, "многие страны, поддерживающие военные усилия Украины, сталкиваются с проблемами высокой инфляции, роста процентных ставок и вялого экономического роста… избиратели едва сводят концы с концами".Возможно, для Запада это еще "белая полоса", и худшее – впереди.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram

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аналитика, россия, украина, армия