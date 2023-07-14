https://sputnik-abkhazia.ru/20230714/uchenye-iz-rossii-issledovali-akvatoriyu-gorodov-abkhazii-1046928026.html

Абхазские и российские ученые исследовали акваторию городов республики

Абхазские и российские ученые исследовали акваторию городов республики

Основные задачи экспедиции, которая проходила в июне и продолжится в июле – подводно-археологическая разведка акватории Абхазии с целью выявления объектов на... 14.07.2023, Sputnik Абхазия

2023-07-14T09:00+0300

2023-07-14T09:00+0300

2023-07-14T09:55+0300

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СУХУМ, 14 июл – Sputnik. Группа исследователей из Абхазского государственного музея, Севастопольского госуниверситета и Института востоковедения РАН провела исследования акватории городов республики. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал заведующий центром историко-археологических исследований Крыма и Средиземноморья Института востоковедения Виктор Лебединский.Лебединский рассказал, что в 2023 году под водой было обнаружено порядка 20 "аномалий", выявленных с помощью спецтехники. Объекты планируется более подробно изучить в 2024 году.В июле ученые проводили полевые исследования в районе Очамчыры, уже на суше. Там, по словам ученого, "под зеленым покрывалом леса" находятся остатки городища Гюэнос. С помощью лидарной технологии (измерение расстояния путем излучения света и замера времени возвращения этого отраженного света на приемник – прим.) и компьютерных программ ученые планируют выделить те области земли, которые их интересуют и убрать растительность с объектов.Еще одна интересная находка была найдена в акватории Нового Афона – судно "Siracusa" Российского императорского флота, которое, по словам Лебединского, было затоплено немецкой подводной лодкой в период Первой Мировой войны. Ученые считают, что постройка корабля датируется концом XIX - началом XX веков, и под водой он очень хорошо сохранился.А в районе Сухума специалисты исследовали затопленные сооружения, предположительного средневекового периода, которые находятся по левому берегу реки Беслетка."Мы довольны результатами, добыли много нового материала, который будем обрабатывать. После полевых работ проводится камеральная обработка материала, в процессе чего появляется новая информация", – сказал Лебединский.Он отметил, что исследования в Абхазии – важная работа для ученых, так как республика "чрезвычайно интересна" и в перспективе откроет много ценных исторических памятников.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230607/unikalnaya-nakhodka-chto-nashli-arkheologi-v-urochische-kudzhba-yashta-1046213060.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230107/privet-iz-proshlogo-chto-obnaruzhili-arkheologi-na-territorii-abkhazii-v-2022-godu-1043507564.html

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