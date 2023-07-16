https://sputnik-abkhazia.ru/20230716/ostanutsya-ni-s-chem-banki-zabirayut-zoloto-iz-zapadnykh-khranilisch-1046967210.html

Останутся ни с чем: банки забирают золото из западных хранилищ

Останутся ни с чем: банки забирают золото из западных хранилищ

После блокировки российских резервов большинство стран в мире — 68 процентов — предпочитают хранить драгметалл у себя. 16.07.2023, Sputnik Абхазия

2023-07-16T12:42+0300

2023-07-16T12:42+0300

2023-07-16T12:42+0300

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Согласно исследованию американской инвестиционной компании Invesco, главы центробанков в один голос твердят, что такой важный актив нельзя держать за рубежом. К тому же геополитические риски и неуверенность в долларе побуждают инвестировать в развивающиеся рынки. В том, как банки сейчас работают с золотом для РИА Новости разбиралась Надежда Сарапина.Золотая лихорадкаInvesco опросила 85 суверенных фондов и 57 центробанков, почти 70 процентов из них занимаются репатриацией золота. В 2020-м таких было всего 50 процентов. "Мы хранили драгметалл в Лондоне, но сейчас в целях безопасности вернули домой", — объясняет Reuters высокопоставленный сотрудник одного из ЦБ. Руководитель исследования Род Рингроу отмечает, что это общая тенденция.Из незаконного ареста российских активов финансисты сделали выводы. Да и к доллару нет прежнего доверия. Около 60 процентов респондентов считают золото более привлекательным. Это традиционная форма сохранения богатств, не подверженная инфляции благодаря природной ограниченности и сложности добычи. По состоянию на март крупнейшие держатели золотых запасов — Вашингтон, Берлин, Рим, Париж, Москва и Пекин. Банки Франции, Италии и Германии размещают резервы как на родине, так и за рубежом.В отчете не сказано, какие именно государства приступили к репатриации. Аналитик BitRiver Владислав Антонов поясняет, что раскрытие таких данных угрожает национальной безопасности и финансовой стабильности. Однако в Invesco наверняка интересовались прежде всего крупными европейскими экономиками.Менее обеспеченным и влиятельным тем более стоит беспокоиться о сохранности активов. Так, Венесуэла не смогла добиться от Банка Англии возвращения слитков на 1,95 миллиарда долларов. В конце июня Reuters сообщило, что правление ЦБ проиграло последнюю апелляцию. Еще в январе 2019-го в Bloomberg отмечали, что британский суд принимает решения под давлением США.Растущее недовериеАналитики BitRiver уточняют, что золото хоть и надежный актив, но не безрисковый. В 2021-м драгметалл подешевел на 3,62 процента, до 1829 долларов за унцию, в 2022-м — на 0,35 процента, до 1822.В мае котировки превышали 2000, сейчас — 1929. Подорожание с января — три процента. Дело в том, что на цену влияют спекулятивные факторы. Стихийный вывод активов создаст нестабильность на мировых финансовых рынках, и котировки взлетят."Крупнейшие хранилища золота — в США и Великобритании", — напоминает инвестиционный эксперт Эван Голованов."Они потеряют значительную часть клиентского базиса и столкнутся с финансовыми трудностями", — предупреждает Антонов. Но, по его словам, из-за ограниченной доступности физического золота процесс возврата может затянуться. И в целом эффективность "страхового резерва зависит от конкретных экономических и финансовых условий".Наиболее безопасный вариант — диверсификация активов. Центробанки традиционно вкладывали в гособлигации наиболее развитых стран. И хоть бонды США все еще популярны, жесткая санкционная политика и безудержно растущий госдолг заставляют искать альтернативы.ПереориентацияОсобенно привлекательны инфраструктурные проекты. Медленное восстановление китайской экономики смещает интерес инвесторов к Индии. Также перспективны Мексика, Бразилия и Индонезия из-за близости фабрик и заводов к местам реализации.Экономисты отмечают тенденцию к деглобализации, но признают, что отход от прежних шаблонов — небыстрый. "В стремлении добиться большей независимости страны создают союзы и блоки, это изменит структуру золотовалютных резервов и валют международной торговли", — указывает Голованов. Однако экономикам Востока, Азии и Латинской Америки необходим новый виток развития, считает он.Поэтому все больше стран хотят присоединиться к БРИКС. Помимо свободной торговли, это позволит нарастить производство, а значит, укрепить национальную экономику и валюту. Индия, Китай — огромные рынки сбыта, а Россия после ухода западных компаний предлагает много ниш в разных отраслях: от товаров народного потребления до высоких технологий и программного обеспечения.КНР выпускает высокотехнологичную продукцию, у китайцев богатый опыт инфраструктурного сотрудничества в Азии, России, Африке, и им нужно много энергоресурсов. Кроме того, основатели БРИКС обладают большим военным и политическим влиянием, что помогает другим участникам организации противостоять давлению западного мира.

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