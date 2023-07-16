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Российские войска уничтожили два склада боеприпасов на Донецком направлении
Российские войска уничтожили два склада боеприпасов на Донецком направлении
Всего за сутки ВСУ потеряли на Донецком направлении ходе до 270 военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины и пять автомобилей. 16.07.2023, Sputnik Абхазия
2023-07-16T15:54+0300
2023-07-16T15:54+0300
2023-07-16T15:54+0300
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СУХУМ, 16 июл - Sputnik. Российские войска уничтожили два склада боеприпасов - 54-й механизированной бригады ВСУ и 4-й бригады оперативного назначения нацгвардии Украины. Об этом сообщает Министерство обороны России. На Краснолиманском направлении уничтожены склад боеприпасов 66-й механизированной бригады ВСУ, до ста украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, гаубицы "Мста-Б" и Д-30. На Южно-Донецком направлении пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы, на Запорожском направлении уничтожены два склада боеприпасов 33-й и 65-й механизированных бригад ВСУ. Общие потери противника за сутки на этих направлениях составили до 260 солдат, три боевые бронированные машины, три автомобиля, гаубицы Д-20 и "Мста-Б". На Купянском направлении пресечены действия четырех украинских диверсионно-разведывательных групп, уничтожено более 50 солдат ВСУ, три боевые бронированные машины, пять автомобилей, гаубица Д-20.На Херсонском направлении уничтожено 50 солдат, четыре автомобиля, три артиллерийские системы М777 производства США, самоходная артиллерийская установка "Акация", склад боеприпасов 126-й бригады территориальной обороны. Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией России нанесено поражение 89 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 124 районах, поражен пункт управления 3-й штурмовой бригады ВСУ. Средства противовоздушной обороны за сутки перехватили три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и две ракеты зенитного ракетного комплекса С-200, переоборудованные в ударный вариант для поражения наземных целей, уничтожили 13 украинских беспилотников.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230716/putin-u-rossii-est-pravo-zerkalno-otvetit-kievu-na-primenenie-kassetnykh-boepripasov-1046967073.html
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новости, россия, украина, донбасс, министерство обороны рф
новости, россия, украина, донбасс, министерство обороны рф
Российские войска уничтожили два склада боеприпасов на Донецком направлении
Всего за сутки ВСУ потеряли на Донецком направлении ходе до 270 военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины и пять автомобилей.
СУХУМ, 16 июл - Sputnik
. Российские войска уничтожили два склада боеприпасов - 54-й механизированной бригады ВСУ и 4-й бригады оперативного назначения нацгвардии Украины. Об этом сообщает
Министерство обороны России.
Всего за сутки на Донецком направлении российские войска отразили 15 атак противника.
На Краснолиманском направлении уничтожены склад боеприпасов 66-й механизированной бригады ВСУ, до ста украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, гаубицы "Мста-Б" и Д-30.
На Южно-Донецком направлении пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы, на Запорожском направлении уничтожены два склада боеприпасов 33-й и 65-й механизированных бригад ВСУ. Общие потери противника за сутки на этих направлениях составили до 260 солдат, три боевые бронированные машины, три автомобиля, гаубицы Д-20 и "Мста-Б".
На Купянском направлении пресечены действия четырех украинских диверсионно-разведывательных групп, уничтожено более 50 солдат ВСУ, три боевые бронированные машины, пять автомобилей, гаубица Д-20.
На Херсонском направлении уничтожено 50 солдат, четыре автомобиля, три артиллерийские системы М777 производства США, самоходная артиллерийская установка "Акация", склад боеприпасов 126-й бригады территориальной обороны.
Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией России нанесено поражение 89 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 124 районах, поражен пункт управления 3-й штурмовой бригады ВСУ.
Средства противовоздушной обороны за сутки перехватили три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и две ракеты зенитного ракетного комплекса С-200, переоборудованные в ударный вариант для поражения наземных целей, уничтожили 13 украинских беспилотников.