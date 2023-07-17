https://sputnik-abkhazia.ru/20230717/dela-vostochnye-prezident-provel-soveschaniya-v-galskom-i-tkuarchalskom-rayonakh-1046986978.html

Дела восточные: президент провел совещания в Галском и Ткуарчалском районах

Дела восточные: президент провел совещания в Галском и Ткуарчалском районах

На прошлой неделе президент Абхазии Аслан Бжания начал проводить выездные совещания в районах страны, на которых обсуждались результаты полугодовой работы на... 17.07.2023, Sputnik Абхазия

2023-07-17T22:56+0300

2023-07-17T22:56+0300

2023-07-17T23:09+0300

абхазия

новости

галский район

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Первыми районами, которые посетил глава государства, стали Сухумский и Гулрыпшский. На совещаниях главы администраций рассказывали о финансовых итогах полугодия, криминогенной ситуации, достижениях и проблемах, которые приходится решать. Сегодня, 17 июля, Аслан Бжания поехал в самые восточные районы страны - Галский и Ткуарчалский.Сначала о финансахПлан собственных доходов Галского района в первом полугодии 2023 года был перевыполнен на 43%. Об этом рассказал глава финансового отдела районной администрации Хаджарат Адзынба на отчетном совещании президента Абхазии.Так как район дотационный, часть местных расходов покрывается из республиканского бюджета. С января этого года в местный бюджет поступило более 90 миллионов рублей.Расходная часть бюджета была исполнена на 101,8%. При утвержденной сумме в 115,2 миллиона рублей было потрачено 117,2 миллиона. Большая часть средств пошла на общегосударственные расходы – оплату труда бюджетников, районные мероприятия, оказание материальной помощи населению.На совещании также выступил глава районной налоговой службы Роберт Жиба. По его словам, общее поступление составило более 32 миллионов рублей при плане в 22 миллиона рублей.План по собственным доходам Ткуарчалского района также был выполнен "с плюсом". При плане в 16,4 миллиона рублей в бюджет поступило на 500 тысяч больше, сообщила глава финотдела районной администрации Людмила Киселева.Всего же в районный бюджет, пояснила Киселева, поступило 106,4 миллиона рублей. 30 из них - дотации, еще 59,2 миллиона - субсидии из республиканского бюджета.Расходы бюджета за шесть месяцев составили 107,6 миллиона рублей, 87 миллионов из них пошли на выплату зарплат работникам бюджетной сферы.Что до налогов, то план поступления налоговых платежей в Ткуарчалском районе был выполнен на 111%, рассказала на совещании исполняющая обязанности начальника ИМНС по району Эка Аршба. При плане в 16,6 миллиона рублей фактически жители района выплатили 18,4 миллиона рублей налогов, на 1,8 миллиона больше запланированного.Аршба уточнила, что по состоянию на 1 июля общая сумма задолженности составила 22 миллиона рублей, более 21 миллиона не выплачено юрлицами. В службу судебных приставов передано 19 дел по юридическим лицам и три дела по физическим. Кроме того, в целях контроля за исполнением налогового законодательства проводятся плановые проверки.Вопрос безопасностиЗа первое полугодие 2023 года в Галском районе было совершено 25 преступлений, в том числе четыре кражи, два покушения на убийство, незаконный оборот оружия, сообщил главе государства начальник районного УВД Беслан Жвания.Восемь преступлений квалифицируются как тяжкие, три из них были раскрыты. Всего же сотрудники правоохранительных органов за отчетный период раскрыли 20 преступлений.Что касается ситуации на дорогах, то в 2023 году в Галском районе произошло пять автомобильных аварий, в которых пострадали четыре человека. Всего было выявлено 2083 нарушений правил дорожного движения, в том числе вождение в нетрезвом виде и езда без прав.Общая сумма штрафов за нарушения на дорогах, по словам Жвания, составила 1,3 миллиона рублей.В Ткуарчалском районе правоохранительные органы могут похвастаться спокойной обстановкой. За шесть месяцев 2023 года, по словам начальника районного ОВД Арсена Биджева, было зарегистрировано одно преступление, на пять преступлений меньше, чем в прошлом году. Оно было раскрыто. На дорогах района было зарегистрировано одно дорожно-транспортное происшествие. В нем никто не погиб, двое человек получили легкие травмы. Всего же сотрудники ГАИ составили 1282 протокола за нарушение правил дорожного движения, 99 из них за езду в пьяном виде, 64 водителя были лишены за это прав. Проблемы с оплатойВ обоих районах наблюдаются задолженности населения по оплате электроэнергии. Жители Галского района, по словам главы районного филиала "Черноморэнерго" Нияза Джгереная, не выплатили за свет более 44 миллионов рублей. Всего в Галском районе 7718 абонентов, 369 из них - льготники. За отчетный период они выплатили 13,8 миллиона рублей из начисленных 57,9 миллиона. За это время было потреблено 48 миллионов киловатт-часов, на восемь миллионов меньше, чем за аналогичный период прошлого года. По словам Джгереная, это может быть связано с установкой счетчиков - с января приборы учета установили 321 абоненту.В Ткуарчалском районе абоненты потребили более 57 миллионов киловатт-часов. Сумма начислений составила более 82 миллионов рублей, из которых было выплачено 8,6 миллиона. Подводя итоги совещания в Ткуарчалском районе, президент Аслан Бжания подчеркнул, что со времен Отечественной войны народа Абхазии прошло 30 лет, а ситуация в экономике республики по-прежнему оставляет желать лучшего."Если мы не будем вкладывать деньги в разные отрасли экономики, там, где будет создаваться добавочная стоимость, картина в нашей стране не поменяется, это первое. И второе, нам необходимо прекратить и потихонечку уйти от всяких завышенных или, наоборот, заниженных цифр", - подчеркнул он, добавив, что отчетность не всегда отражает реальной картины происходящего.

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