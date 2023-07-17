https://sputnik-abkhazia.ru/20230717/sredstva-pvo-rossii-perekhvatili-tri-ukrainskie-rakety-storm-shadow-1046982584.html

Средства ПВО России перехватили три украинские ракеты Storm Shadow

Средства ПВО России перехватили три украинские ракеты Storm Shadow

Кроме того, средства ПВО перехватили три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и 19 украинских беспилотников. 17.07.2023, Sputnik Абхазия

2023-07-17T16:50+0300

2023-07-17T16:50+0300

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СУХУМ, 17 июл – Sputnik. Российские средства противовоздушной обороны за сутки перехватили три украинские крылатые ракеты Storm Shadow, сообщает Министерство обороны России. На Донецком направлении за сутки было уничтожено до 320 солдат ВСУ, две боевые бронированные машины, три автомобиля, артиллерийская система М777, самоходная артиллерийская установка "Krab", гаубица "МСТА-Б", две противотанковые пушки "Рапира", радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, склады боеприпасов оперативно-тактической группы "Лиман", 53-й механизированной и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ.На Красно-Лиманском направлении пресечена деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп, за сутки уничтожено до 60 солдат ВСУ, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, гаубица "Д-30".На Южно-Донецком и Запорожском направлениях за сутки Киев потерял до 240 солдат, две боевые бронированные машины, два автомобиля, самоходную артиллерийскую установку М109 "Paladin", три гаубицы "МСТА-Б", самоходную артиллерийскую установку "Акация", гаубицу "Д-30", склад боеприпасов 33-й механизированной бригады ВСУ.На Купянском направлении ВСУ потеряли до 35 солдат, четыре боевые бронированные машины, два автомобиля, гаубицу "Д-20", самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика".На Херсонском направлении уничтожено до 40 украинских военнослужащих, восемь автомобилей, боевая машина реактивной системы залпового огня "Верба", самоходная артиллерийская установка "Акация".

https://sputnik-abkhazia.ru/20230716/putin-u-rossii-est-pravo-zerkalno-otvetit-kievu-na-primenenie-kassetnykh-boepripasov-1046967073.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230716/rossiyskie-voyska-unichtozhili-dva-sklada-boepripasov-na-donetskom-napravlenii-1046968942.html

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