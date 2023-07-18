https://sputnik-abkhazia.ru/20230718/rossiya-nanesla-gruppovoy-udar-vozmezdiya-po-obektam-na-kotorykh-gotovilis-terakty-1046996929.html

Россия нанесла групповой удар возмездия за теракт на Крымском мосту

Россия нанесла групповой удар возмездия за теракт на Крымском мосту

Ранее, в ночь с 16 на 17 июля, Киев совершил атаку на Крымский мост, которую Москва назвала терактом. 18.07.2023, Sputnik Абхазия

2023-07-18T13:30+0300

2023-07-18T13:30+0300

2023-07-18T15:39+0300

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СУХУМ, 18 июл – Sputnik. Российские войска нанесли групповой удар возмездия по объектам, на которых готовились теракты против России. Об этом сообщает Министерство обороны страны.Кроме того, в районе Николаева и Одессы были уничтожены хранилища, в которых хранилось около 70 тысяч тонн топлива для украинской военной техники."Все спланированные к удару цели поражены. Зафиксированы пожары и детонация на уничтоженных объектах", – сообщает ведомство.На Купянском направлении российские войска продвинулись на два километра по фронту и до полутора километров в глубину. Уничтожены склад боеприпасов 103-й бригады территориальной обороны, 65 солдат ВСУ, две боевые бронированные машины, три автомобиля, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.На Донецком отражены двенадцать атак противника, уничтожены склад боеприпасов 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, до 400 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три пикапа, артиллерийская система М777, три самоходные артиллерийские установки "Krab", самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", две гаубицы "МСТА-Б", орудия Д-20 и Д-30. На Краснолиманском направлении отражены две атаки противника, пресечены действия украинской диверсионно-разведывательной группы. За сутки на этом направлении уничтожено до ста украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, самоходная артиллерийская установка "Krab", две гаубицы Д-30. ▫️На Южно-Донецком направлении отражены три атака противника, еще три были отражены на Запорожском направлении. Уничтожены три склада боеприпасов 23-й и 33-й механизированных бригад ВСУ, на двух направлениях противник потерял свыше двухсот военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, четыре пикапа, гаубицу "МСТА-Б", пушку Д-44.На Херсонском направлении в течение суток уничтожены до 50 украинских военнослужащих, четыре пикапа, две гаубицы "МСТА-Б", самоходная артиллерийская установка "Акация". Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией России нанесено поражение 89 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 98 районах. Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, уничтожено 43 беспилотных летательных аппарата.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230717/sredstva-pvo-rossii-perekhvatili-tri-ukrainskie-rakety-storm-shadow-1046982584.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230716/putin-u-rossii-est-pravo-zerkalno-otvetit-kievu-na-primenenie-kassetnykh-boepripasov-1046967073.html

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