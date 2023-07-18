https://sputnik-abkhazia.ru/20230718/rossiya-nanesla-gruppovoy-udar-vozmezdiya-po-obektam-na-kotorykh-gotovilis-terakty-1046996929.html
Россия нанесла групповой удар возмездия за теракт на Крымском мосту
Россия нанесла групповой удар возмездия за теракт на Крымском мосту
Ранее, в ночь с 16 на 17 июля, Киев совершил атаку на Крымский мост, которую Москва назвала терактом. 18.07.2023, Sputnik Абхазия
2023-07-18T13:30+0300
2023-07-18T13:30+0300
2023-07-18T15:39+0300
военная спецоперация рф в донбассе
россия
украина
новости
министерство обороны рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102707/43/1027074374_0:216:2871:1831_1920x0_80_0_0_006df4f4f4a2cf8020f7cda507734572.jpg
СУХУМ, 18 июл – Sputnik. Российские войска нанесли групповой удар возмездия по объектам, на которых готовились теракты против России. Об этом сообщает Министерство обороны страны.Кроме того, в районе Николаева и Одессы были уничтожены хранилища, в которых хранилось около 70 тысяч тонн топлива для украинской военной техники."Все спланированные к удару цели поражены. Зафиксированы пожары и детонация на уничтоженных объектах", – сообщает ведомство.На Купянском направлении российские войска продвинулись на два километра по фронту и до полутора километров в глубину. Уничтожены склад боеприпасов 103-й бригады территориальной обороны, 65 солдат ВСУ, две боевые бронированные машины, три автомобиля, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.На Донецком отражены двенадцать атак противника, уничтожены склад боеприпасов 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, до 400 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три пикапа, артиллерийская система М777, три самоходные артиллерийские установки "Krab", самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", две гаубицы "МСТА-Б", орудия Д-20 и Д-30. На Краснолиманском направлении отражены две атаки противника, пресечены действия украинской диверсионно-разведывательной группы. За сутки на этом направлении уничтожено до ста украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, самоходная артиллерийская установка "Krab", две гаубицы Д-30. ▫️На Южно-Донецком направлении отражены три атака противника, еще три были отражены на Запорожском направлении. Уничтожены три склада боеприпасов 23-й и 33-й механизированных бригад ВСУ, на двух направлениях противник потерял свыше двухсот военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, четыре пикапа, гаубицу "МСТА-Б", пушку Д-44.На Херсонском направлении в течение суток уничтожены до 50 украинских военнослужащих, четыре пикапа, две гаубицы "МСТА-Б", самоходная артиллерийская установка "Акация". Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией России нанесено поражение 89 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 98 районах. Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, уничтожено 43 беспилотных летательных аппарата.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230717/sredstva-pvo-rossii-perekhvatili-tri-ukrainskie-rakety-storm-shadow-1046982584.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20230716/putin-u-rossii-est-pravo-zerkalno-otvetit-kievu-na-primenenie-kassetnykh-boepripasov-1046967073.html
россия
украина
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102707/43/1027074374_71:0:2800:2047_1920x0_80_0_0_9deec4e31e0f8203b60d866263c876ba.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
россия, украина, новости, министерство обороны рф
россия, украина, новости, министерство обороны рф
Россия нанесла групповой удар возмездия за теракт на Крымском мосту
13:30 18.07.2023 (обновлено: 15:39 18.07.2023)
Ранее, в ночь с 16 на 17 июля, Киев совершил атаку на Крымский мост, которую Москва назвала терактом.
СУХУМ, 18 июл – Sputnik.
Российские войска нанесли групповой удар возмездия по объектам, на которых готовились теракты против России. Об этом сообщает
Министерство обороны страны.
"Сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар возмездия высокоточным оружием морского базирования по объектам, где готовились террористические акты против Российской Федерации с применением безэкипажных катеров, а также месту их изготовления на судоремонтном заводе в районе города Одесса", – говорится в сообщении.
Кроме того, в районе Николаева и Одессы были уничтожены хранилища, в которых хранилось около 70 тысяч тонн топлива для украинской военной техники.
"Все спланированные к удару цели поражены. Зафиксированы пожары и детонация на уничтоженных объектах", – сообщает ведомство.
На Купянском направлении российские войска продвинулись на два километра по фронту и до полутора километров в глубину. Уничтожены склад боеприпасов 103-й бригады территориальной обороны, 65 солдат ВСУ, две боевые бронированные машины, три автомобиля, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.
На Донецком отражены двенадцать атак противника, уничтожены склад боеприпасов 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, до 400 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три пикапа, артиллерийская система М777, три самоходные артиллерийские установки "Krab", самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", две гаубицы "МСТА-Б", орудия Д-20 и Д-30.
На Краснолиманском направлении отражены две атаки противника, пресечены действия украинской диверсионно-разведывательной группы. За сутки на этом направлении уничтожено до ста украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, самоходная артиллерийская установка "Krab", две гаубицы Д-30. ▫️
На Южно-Донецком направлении отражены три атака противника, еще три были отражены на Запорожском направлении. Уничтожены три склада боеприпасов 23-й и 33-й механизированных бригад ВСУ, на двух направлениях противник потерял свыше двухсот военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, четыре пикапа, гаубицу "МСТА-Б", пушку Д-44.
На Херсонском направлении в течение суток уничтожены до 50 украинских военнослужащих, четыре пикапа, две гаубицы "МСТА-Б", самоходная артиллерийская установка "Акация".
Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией России нанесено поражение 89 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 98 районах.
Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, уничтожено 43 беспилотных летательных аппарата.