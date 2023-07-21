https://sputnik-abkhazia.ru/20230721/zhivye-chuvstva-i-akterskiy-golod-istoriya-teatra-natalii-papaskiri-1047049145.html

Живые чувства и актерский голод: история театра Наталии Папаскири

Живые чувства и актерский голод: история театра Наталии Папаскири

Заслуженная артистка Абхазии, актриса Русского драматического театра имени Фазиля Искандера Наталия Папаскири 21 июля празднует юбилей. 21.07.2023, Sputnik Абхазия

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Зрителям Наталия известна по ролям Апполинарии Антоновны в "Красавце мужчине", Анны в "Маме", матери в "Кровавой свадьбе". В интервью Sputnik Заслуженная артистка рассказала о начале своего творческого пути, актерском "голоде" и сценических мечтах.Асмат Цвижба, SputnikМечты о театреПо словам Наталии, с детства она участвовала в импровизированных театрализованных концертах, любила перевоплощаться с помощью маминых нарядов.В младших классах Наталия мечтала быть египтологом, но в старших решила отдать все накопленные марки, карты подруге и податься в драмкружок при Доме пионеров, а потом и поступать в театральный.В МХАТ поступить не удалось, не была готова, говорит актриса. Через год Наталия поступила в театральное училище Днепропетровска, пройдя большой кастинг – 75 человек на одно место.Новые роли в театреУчеба в театральном давалась нелегко, круглосуточные занятия, репетиции до ночи, тексты, индивидуальная подготовка. По окончании университета юная актриса сразу попала в Абхазию – дипломный спектакль днепропетровских актеров посмотрели режиссеры абхазского ТЮЗа Михаил Мархолия и Иван Царгуш и пригласили их к себе.Первой большой ролью Наталии стала вредная сестра в "Аленьком цветочке". По словам актрисы, отрицательная роль ее не смущала, наоборот, играть отрицательных персонажей намного интереснее, считает она. До войны ТЮЗ, вспоминает актриса, объездил со спектаклями все города и села Абхазии.В 1984 году Наталия вернулась в Днепропетровск и вступила в труппу Днепропетровского драматического театра, где проработала до 1987 года.В 1991 году абхазский ТЮЗ был преобразован в Государственный Русский театр драмы. Война изменила все, собрать новую труппу после разрухи оказалось непросто, практически весь старый состав театра разъехался.В послевоенные годы театр выпустил две группы в 2000 и 2007 году, были поставлены спектакли "Предложение", "Юбилей", "Скват", "Полковник Птица", "Вариации на темы полетов" и другие."У нас были преданные зрители, у людей не было денег, но они очень любили театр", – вспоминает тот период актриса.Утоление актерского голода"Не могу сказать, что у меня есть любимая роль, они все мои любимые, я над всеми долго работала", – признается Наталия.По словам актрисы, она не ассоциирует себя с определенным жанром, ей нравится играть как драматические, так и комедийные роли. Сейчас она задействована в 13 постановках РУСДРАМа и утверждает, что такой объем и темп работы ее более чем устраивает, ведь много лет у нее был "актерский голод".Несмотря на большой опыт, Наталия утверждает, что каждый раз испытывает мандраж перед выходом на сцену, ведь это большая ответственность, перед режиссером, напарниками, собой, а главное – зрителями."Это живое чувство, его не взвесишь в граммах и не измеришь в молекулах", – объясняет она.Наталья мечтает сыграть "хоть стул, хоть шкаф" Чехова, пока что такой возможности не представилось.Родной РУСДРАМ поздравит Наталью с юбилеем самым лучшим способом, всю неделю театр будет показывать спектакли с ее участием.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230517/khintba-o-rusdrame-v-arkhangelske-pokazali-chto-teatr--odno-iz-preimuschestv-abkhazii-1045854823.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230325/ukol-v-serdtse-v-rusdrame-proshel-predpokaz-spektaklya-krasavets-muzhchina-1044852208.html

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