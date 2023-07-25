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Круглогодичный отдых в Абхазии и Крыму: перспективы и сотрудничество обсудили в Sputnik

Круглогодичный отдых в Абхазии и Крыму: перспективы и сотрудничество обсудили в Sputnik

Видеомост Сухум – Симферополь "Основные направления развития круглогодичного туризма в Абхазии и Крыму" прошел в пресс-центре Sputnik. 25.07.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 25 июл – Sputnik, Бадрак Авидзба. Основные направления круглогодичного отдыха в Абхазии и Крыму обсудили эксперты в рамках видеомоста Сухум – Крым в пресс-центре Sputnik Абхазия.Участники рассказали о взаимодействии Абхазии и Крыма в туристическом направлении и о перспективах сотрудничества.Потенциал пещерПредседатель отделения Русского географического общества в Республике Крым Геннадий Самохин отметил, что сотрудничество с абхазскими коллегами имеет большие перспективы в будущем. Он рассказал, что совместно с Госкомитетом по экологии Абхазии уже проводятся исследования пещер в Абхазии.Председатель Госкомитета по экологии и охране природы Абхазии Савелий Читанава в отметил, что Абхазия насыщена известняками, в республике расположено множество пещер."Говорить о том, что их изучение завершено, пока не приходится, самые глубочайшие пещеры в мире расположены на Гагрском хребте. Благодаря тому, что российская группа спелеологов приезжает к нам и проводит исследования, нам это дает большой научный материал", – сказал Читанава.Глава Госкомитета не исключил, что в дальнейшем одним из направлений туризма может стать спелеотуризм, однако для этого необходимо провести тщательное изучение пещер и использовать для этого подходящие глубины, которые не представляли бы опасности для туристов и были бы удобными для посещения."Чтобы привлекать больше туристов в страну, конечно, надо выбирать те пропасти, которые в своем распространении не вертикальны, а горизонтальны, то есть были бы легко посещаемы и проходимы", – отметил он.Руководитель клуба начинающих спелеологов Алхас Смыр рассказал, что заинтересовать людей спелеологией – непростая задача, однако удалось создать группу из нескольких ребят и начать изучать пещеры республики.Перспективы круглогодичного отдыхаДоцент кафедры туризма Крымского федерального университета Игорь Вахрушев подчеркнул, что основная проблема туристической отрасли и в Абхазии, и в Крыму – это наличие ярко выраженного сезона отдыха. Поэтому необходимо думать над тем, чтобы сделать туристический сезон круглогодичным."Крым, как и Абхазия, является частью купально-пляжной рекреации – это главное, за что любят Крым и Абхазию, это прекрасные пляжи, но этого недостаточно, чтобы развивать межсезонный туризм. И здесь есть несколько путей, основная идея – это создание таких якорных туристических центров притяжения, когда вне сезона будут создаваться какие-то комплексы с бассейнами, со спа-процедурами и так далее", – отметил Вахрушев.Одним из решений для получения круглогодичного туризма может стать открытие туристических "троп" по горным местностям в Абхазии, считает он.Президент Абхазского союза туризма Анна Калягина рассказала, что отношения Абхазии и Крыма давно сложились, существуют рекламные туры – идет обмен опытом между специалистами. "Есть то, в чем мы сильно похожи, и есть то, где вы нас уже обошли, вы развиваетесь намного интенсивнее. То, как развиваемся мы, тоже очень интересно в том плане, что мы не ведем бурное развитие, но глубинную работу проводим очень много", – сказала она.Что касается межсезонного туризма – это очень важная составляющая для Абхазии и Крыма, и развивать это направление необходимо. Оздоровительный туризм – это то, на чем можно продлить туристический сезон, подчеркнула Калягина.

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