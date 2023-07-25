https://sputnik-abkhazia.ru/20230725/sud-doprosil-obvinyaemogo-po-delu-o-troynom-ubiystve-na-naberezhnoy-sukhuma-1047122592.html

Суд допросил обвиняемого по делу о тройном убийстве на набережной Сухума

Суд допросил обвиняемого по делу о тройном убийстве на набережной Сухума

Рассмотрение дела о тройном убийстве на набережной Махаджиров в Сухуме, которое произошло в ноябре 2019 года, продолжилось в здании СГБ Абхазии 25 июля. 25.07.2023, Sputnik Абхазия

2023-07-25T17:45+0300

2023-07-25T17:45+0300

2023-07-25T18:38+0300

верховный суд абхазии

в абхазии

дело о тройном убийстве на набережной сухума

абхазия

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В убийстве криминальных авторитетов Астамура Шамба, Алхаса Авидзба и официантки ресторана "Сан-Ремо" Доминики Акиртава, а также в покушении на убийство Рустама Шамба и Шамиля Авидзба обвиняются Эрик Чкадуа, Беслан Бганба, Аслан Блабба и братья Дато и Демур Ахалая.Всем им вменено совершение умышленного убийства общеопасным способом. Подсудимые в том числе обвиняются в незаконном обороте огнестрельного оружия и умышленном уничтожении чужого имущества.Эрик Чкадуа обвиняется еще и в хищении транспортных средств – автомобилей марки Mercedes-Benz и Lexus GX.Sputnik, Асмат ЦвижбаОбвинение и задержаниеНа очередном судебном заседании показания дал обвиняемый Демур Ахалая. Он обвиняется в участии в банде, которая умышленно совершила спланированное преступление. По версии обвинения, на Демура возлагалось приобретение машины, на которой впоследствии и приехали обвиняемые на место преступления.Как утверждает обвинение, в октябре 2019 года Демур Ахалая по поручению руководителей банды Чкадуа и Бганба подъехал на одну из автостоянок Сухума и приобрел машину Toyota Mark2 белого цвета.В суде, как и на предварительном следствии, Ахалая заявил, что не принимал участия ни в какой банде, виновным в предъявляемых ему обвинениях себя не признает. По его словам, до задержания с Блабба и Чкадуа лично знаком не был, а с Бганба был знаком через брата Дато, но виделся лично не более трех-четырех раз, общих интересов между ними не было.Демур Ахалая был задержан в Сухуме в декабре 2019 года. По его словам, его задержали оперативники СГБ и сообщили, что он подозревается "по одному нехорошему делу".Ахалая был доставлен в СГБ и 15 декабря допрошен в качестве свидетеля. В допросе, как рассказывает подсудимый, участвовал следователь Генпрокуратуры Ломия и заместитель генпрокурора Руслан Тыркба. Демура спрашивали, где он был в день убийства и покупал ли он машину в октябре. Обвиняемый, как он утверждает, рассказал о месте своего нахождения в день убийства и заявил, что никакую машину не покупал.Позже Ахалая отвезли на процедуру опознания. Для чего и кто его опознает обвиняемый не знал, спустя время ему сообщили, что его опознали как человека, который приобрел машину, на которой было совершено убийство.Опознавших Ахалая увидел лишь в марте 2021 года на очной ставке. Демур утверждает, что один из них не узнал его и даже принял за адвоката.Визит БганбаВ марте в суде была допрошена гражданская жена Демура Ахалая Жанна Князева. В суде Князева рассказала, что после событий тройного убийства в ее доме "поселился" незнакомый ей мужчина. Согласно материалам дела, гость появился 23 ноября на следующий день после убийства, но эту информацию Жанна подтвердить точно не смогла. Свидетельница утверждает, что его имени она не знала, знакома с ним не была, не общалась.По словам Князевой, она не заметила, что у мужчины были признаки ранения или, что он хромал. Женщина лишь обратила внимание на своеобразную походку мужчины – "как медвежата ходят".По словам Ахалая, Бганба пришел к нему домой 23 или 24 ноября 2019 года и находился примерно два дня. Никаких ран или признаков ранений обвиняемый на Бганба не заметил. Демур вспомнил, что Бганба, находясь у него дома, увидел мазь и спросил для чего она, так как он сам забыл свою мазь дома, а средство было необходимо ему для "борьбы" с язвами от инъекций наркотиками.Спустя два дня, по словам Ахалая, Бганба ушел, больше они не встречались.Очная ставкаАхалая, как ранее и Блабба, отказался отвечать на вопросы стороны обвинения, поэтому начальник судебного управления Генпрокуратуры Абхазии Даур Амичба ходатайствовал об оглашении данных им в ходе предварительного следствия показаний и протоколов очных ставок. Ходатайство было удовлетворено.В показаниях Ахалая говорит, что уже на протяжении двух лет не владеет автомобилем и не приобретал машину, так как на это нет финансовых возможностей. В суде же Демур уточнил, что имел в виду, что не имел машины именно в период совершения убийства.Гособвинение озвучило и протоколы очной ставки Ахалая с сотрудником автостоянки, где была приобретена машина, и владельцем машины. Нарсоу Палавандзия на очной ставке отметил, что Демур похож на человека, который покупал Toyota Mark2, Ахалая же утверждал, что видит его впервые.Бывший владелец авто Артур Ншанян заявил, что Ахалая "очень сильно похож" на человека, который купил у него машину. Он рассказал, что на процедуре опознания в декабре 2019 года выделил его среди двух других представленных лиц по росту, овалу лица, скулам, прическе."Сейчас по голосу еще больше убеждаюсь, что он очень похож на покупателя", – говорится в протоколе.Ахалая напомнил, что в суде Ншанян говорил, что он лишь приблизительно похож на покупателя машины и не утверждал, что опознал его.На этом судебное разбирательство не закончилось, следующее заседание состоится 1 августа.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230711/pervye-pokazaniya-sud-doprosil-obvinyaemogo-po-delu-o-troynom-ubiystve-v-sukhume-1046851175.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230330/gost-kotorogo-ne-nado-znat-sud-prodolzhil-rassmotrenie-troynogo-ubiystva-v-sukhume--1044952329.html

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верховный суд абхазии, дело о тройном убийстве на набережной сухума, абхазия