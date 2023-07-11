https://sputnik-abkhazia.ru/20230711/pervye-pokazaniya-sud-doprosil-obvinyaemogo-po-delu-o-troynom-ubiystve-v-sukhume-1046851175.html

Первые показания: суд допросил обвиняемого по делу о тройном убийстве в Сухуме

Первые показания: суд допросил обвиняемого по делу о тройном убийстве в Сухуме

Рассмотрение дела о тройном убийстве на набережной Махаджиров в Сухуме, которое произошло в ноябре 2019 года, продолжилось в здании СГБ Абхазии 11 июля. 11.07.2023, Sputnik Абхазия

2023-07-11T20:13+0300

2023-07-11T20:13+0300

2023-07-11T20:23+0300

в абхазии

дело о тройном убийстве на набережной сухума

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В убийстве криминальных авторитетов Астамура Шамба, Алхаса Авидзба и официантки ресторана "Сан-Ремо" Доминики Акиртава, а также в покушении на убийство Рустама Шамба и Шамиля Авидзба обвиняются Эрик Чкадуа, Беслан Бганба, Аслан Блабба и братья Дато и Демур Ахалая.Всем им вменено совершение умышленного убийства общеопасным способом. Подсудимые в том числе обвиняются в незаконном обороте огнестрельного оружия и умышленном уничтожении чужого имущества.Эрик Чкадуа обвиняется еще и в хищении транспортных средств – автомобилей марки Mercedes-Benz и Lexus GX.SputnikПоказания обвиняемогоСторона защиты на заседании 11 июля допросила обвиняемого Аслана Блабба. Свои показания Блабба начал с заявления о том, что с убитыми он дружил, был в хороших отношениях и соболезнует их родным.3 января 2020 года во двор Блабба ворвались люди в масках, по его словам, для задержания. Обвиняемого доставили в СИЗО СГБ Абхазии, изъяли личные вещи и предъявили пистолет, который был похож на тот, что принадлежал ему. На одном из заседаний специалист по тонировке машин Автандил Чолария рассказывал, что 19 ноября 2019 года обвиняемый Аслан Блабба попросил его о тонировке передних боковых стекол иномарки и предупредил, что затонировать стекла к мастеру приедет девушка.Так и произошло – в мастерскую приехала девушка на Honda Accord. Мастер объяснил ей, что работа будет окончена в течение часа. Девушка вернулась примерно через 40 минут, работа была к этому моменту окончена. Позже, по словам свидетеля, Блабба снова набрал ему и предупредил, что машина вновь вернется и нужно будет затонировать и лобовое стекло. Однако вернулась уже не Honda, а Toyota Mark2, за рулем которой был Дато Ахалая. Он сказал, что приехал от Блабба и попросил затонировать машину полностью.По версии обвинения, именно на Toyota обвиняемые приехали на место убийства и скрылись с него.По словам Блабба, следователь на допросе уверил его, что Чкадуа его подставил, и на тонировку к Чолария приехала не Audi, а тот самый Mark2. Обвиняемый признался, что изначально не поверил в эту теорию, но из-за шокового состояния и по совету защитника он дал показания, согласно которым не был в курсе того, какую именно машину отправил на тонировку.13 января Блабба, по его словам, попросил предоставить ему распечатку звонков, а на депонировании показаний утверждал, что Чолария врет. Спустя некоторое время обвиняемый получил распечатку разговоров и просил, чтобы его допросили, но, "следствие не реагировало", "тянуло время" и "не хотело узнать правду".Обстоятельства тонировки"19 ноября 2019 года я действительно звонил Чолария", - рассказал Блабба.По его словам, Эрик Чкадуа попросил его затонировать для знакомой два передних стекла в долг, так как у него не было наличных денег. Блабба, как он рассказывает, набрал Чолария и попросил затонировать два передних стекла на серебристой Audi.Днем Чолария сообщил Блабба, что тонировка завершена, после чего Чкдауа попросил Блабба затонировать и переднее стекло. Блабба утверждает, что он попросил мастера затонировать и лобовое стекло этой же машины. Чолария за работу потребовал 4000 рублей.С Чолария обвиняемый был знаком и до ситуации, связанной с убийством на набережной. Мастер работал у знакомого Блабба, который обучил его тонировке. Спустя время Чолария решил открыть свою мастерскую недалеко от прежнего места работы, что не устраивало его "учителя". По словам Блабба, в той ситуации владелец мастерской позвал его для мирного урегулирования. На вопрос адвоката, были ли между Блабба и Чолария разногласия, обвиняемый ответил, что не заметил ноток обиды в свою сторону.Ходатайство обвиненияНачальник Судебного управления Генпрокуратуры Абхазии ходатайствовал об оглашении данных показаний Блабба от 4 января 2020 года, так как он отказался отвечать на вопросы стороны обвинения и представителя пострадавших из-за противоречий в показаниях. Ходатайство судом было удовлетворено.В них Блабба рассказывает, что в ноябре 2019 года Эрик Чкадуа действительно попросил его договориться с Чолария о тонировке машины в долг, так как он с обвиняемым был в хороших отношениях. В этих показаниях Блабба утверждает, что не уточнил у Чкадуа, какую именно машину нужно затонировать, этим он позже не интересовался и у Чолария.После окончания работы, Блабба сообщил о результате Чкадуа и больше с ним на эту тему не общался. Стоимость работы Блабба пришлось оплатить самому, Чкадуа ему деньги так и не вернул."Я там же говорил, что это Audi, но это не записали, потому что я просил время, взять распечатку, все вспомнить и дать уже в полном объеме показания. Как будто я сейчас придумал, что это Audi, не надо суд вводить в заблуждение", - сказал Блабба.Подсудимый считает, что следователи "специально не допрашивали" его после первого допроса, так как знали, что он все вспомнил и получил распечатки телефонных звонков.Такие же показания, согласно протоколу, Блабба давал во время второго допроса 13 января 2020 года."Обратите внимание, абсолютно один в один текст, обратите внимание, пожалуйста. Такого в практике не бывает. Просто в компьютере было набрано, и текст перенесен. Это был формальный допрос, потому что мой подзащитный сказал: "Принесите распечатку, я тогда полностью разложу по минутам, по секундам", - сказала адвокат Блабба Марина Тания.Заместитель генпрокурора Руслан Тыркба подчеркнул, что 8 января во время депонирования показаний Блабба действительно упомянул Audi, но 13 января, об иномарке в его показаниях снова не было и речи.4 марта 2021 года обвиняемого допрашивал уже другой следователь, но от дачи показаний он отказался и отметил, что "к ранее данным показаниям мне добавить нечего". Тыркба задался вопросом, если Блабба был недоволен работой первого следователя, почему же не дал развернутые показания новому.Тания объяснила, что ее подзащитный не доверял следствию и хотел дать развернутые показания в суде.В еще одних показаниях от марта 2021 года Блабба свою вину признает частично, считает себя виновным в незаконном хранении огнестрельного и холодного оружия, однако утверждает в очередной раз, что к преступлению не причастен.В этих показаниях впервые в протоколе указано, что Блабба назвал машину марки Audi, которую по просьбе Чкадуа и попросил затонировать Чолария. Он объясняет, что не скрывал эту деталь, а, наоборот, просил допросить его, но "все попытки были игнорированы".На вопрос суда, были ли у Чолария мотивы, чтобы оговаривать Блабба, обвиняемый ответил, что, по его мнению, были."Думаю, что были, но не стоит их озвучивать. Он так считает, что были, но на самом деле, не было", - сказал он.Блабба подчеркнул, что не относит себя к преступному миру Абхазии и о конфликте между сухумским и гудаутским "кланами" он не знает.На этом судебное следствие не закончено, следующее судебное заседание состоится 18 июля.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230706/sud-issledoval-telefonnye-zvonki-obvinyaemykh-po-delu-o-troynom-ubiystve-v-sukhume-1046751468.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230703/vozbuzhdeno-ugolovnoe-delo-po-faktu-ubiystva-romana-dzhugeliya-1046693956.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230623/verkhovnyy-sud-rassmotrit-delo-ob-ubiystve-v-gagrskom-kafe-1046510107.html

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дело о тройном убийстве на набережной сухума, сухум, абхазия, новости