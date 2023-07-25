https://sputnik-abkhazia.ru/20230725/zona-rossiyskoy-svo--kladbische-bredli-i-leopardov-1047108071.html

Зона российской СВО – кладбище "Брэдли" и "Леопардов"

Зона российской СВО – кладбище "Брэдли" и "Леопардов"

Контрнаступление украинской армии провалилось, и увлекло за собой репутацию натовской боевой техники. 25.07.2023, Sputnik Абхазия

2023-07-25T08:55+0300

2023-07-25T08:55+0300

2023-07-25T08:55+0300

военная спецоперация рф в донбассе

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Александр Хроленко, военный обозревательГруппировка российских войск с 4 июня на всех направлениях уничтожила более 26 тысяч бойцов ВСУ, многие десятки БМП Bradley и танков Leopard, переданных США и НАТО киевскому режиму для "победы над Россией". Запад тревожно подсчитывает убытки и запоздало переоценивает ценность "украинского проекта".Ранее Владимир Путин отметил явное разочарование западных кураторов ходом контрнаступления ВСУ, которым не помогают "колоссальные вкачанные ресурсы" – сотни миллиардов долларов и евро, поставки оружия, тысячи военных советников и наемников из стран НАТО.Американский военный журнал Military Watch сообщил, что Украина превратилась в "кладбище" для десятков боевых машин Bradley, которые изначально считались "истребителями танков". Не помогают 25-мм пушки с боеприпасами из обедненного урана, противотанковые ракеты, и даже украинская "аппликация" советской динамической защиты – российские управляемые ракеты "Вихрь" пробивают БМП Bradley насквозь. США передали Украине 113 таких машин. Не ясно, на что надеялись. В Ираке легковооруженные "повстанцы" сожгли более сотни Bradley. На украинском ТВД репутация американского ВПК уничтожена еще в мае – вместе с батареей ЗРК Patriot.Стратеги ВСУ и НАТО явно переоценили потенциал американской и европейской бронетехники, которая массово уничтожается артиллерией, минными заграждениями, управляемыми ракетами и ударными дронами ВС России.Атлантическая турбулентностьЗапад тревожат большие потери живой силы ВСУ под Купянском, Красным Лиманом, на Запорожском направлении. Особенный резонанс вызвало уничтожение высокоточными ракетами ВМФ России во Львове значительного количества "иностранных военных контрактников", преимущественно поляков и немцев. "Лунный кратер" на территории Академии сухопутных войск ВСУ – уже "третий звонок" для НАТО, после российских ударов по Яворовскому полигону в марте 2022 года и по арсеналу с обедненным ураном в Хмельницком в мае 2023-го. Ракеты ложатся все ближе, поэтому на июльском саммите НАТО в Вильнюсе доминировал инстинкт самосохранения (животный ужас) – никто на Западе не планирует закончить свое жалкое существование синхронно с марионеточным киевским режимом.На фоне провального контрнаступления ВСУ начальник Объединенного комитета начальников штабов Армии США Марк Милли признал фиаско натовской разведки. Американское издание The Drive опубликовало отрезвляющий анализ обстановки на украинском ТВД, и главный вывод: ВСУ не способны проводить сложные общевойсковые операции на широком фронте. Основная причина – отсутствие необходимого уровня боевой слаженности подразделений (хотя США и их союзники обучили общевойсковым маневрам 17 бригад ВСУ, то есть 63 тысячи украинских военнослужащих). Прямое конвенционное столкновение вооруженных сил НАТО с Российской армией наверняка выглядело бы еще безнадежнее (вспоминаем недавние "уроки" афганских талибов). И надежда военных аналитиков США исключительно на "деградацию боевого духа русских, которая приведет к внезапному или постепенному краху российской обороны" – выглядит по-детски нелепо. Неприступность российской эшелонированной обороны способна трансформироваться лишь в российское наступление – на основе боевого превосходства в силах и средствах, в тактике и стратегии, ресурсах ОПК.С другой стороны – трагикомичное "камлание" замминистра обороны Украины Анны Маляр об "освобождении" за минувшую неделю "около пяти квадратных миль" на нескольких участках фронта "в направлении Мелитополя и Бердянска". Растущие на Западе разногласия по формату и размерам военной помощи киевскому режиму. Глубинная Америка начинает всерьез переоценивать антинародную внешнеполитическую "оргию кровавого высокомерия Вашингтона", многолетнюю и бессмысленную серию военных операций США – в Ираке, Афганистане, Ливии, Сирии и других странах. Североатлантическая многомерная турбулентность отражает глубокий кризис "однополярного мира", и не обещает киевскому режиму бесконечной поддержки "контрнаступления".Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram

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