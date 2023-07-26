https://sputnik-abkhazia.ru/20230726/skazki-o-voyne-chem-i-zachem-gruziny-opravdyvayut-svoe-porazhenie-spustya-30-let-1047090690.html

Сказки о войне: чем и зачем грузины оправдывают свое поражение спустя 30 лет

Сказки о войне: чем и зачем грузины оправдывают свое поражение спустя 30 лет

Стотысячный абхазский народ не дрогнул и не покорился пятимиллионному грузинскому, и сумел одержать Победу в 1993 году. Для этого всем и каждому пришлось... 26.07.2023, Sputnik Абхазия

2023-07-26T10:15+0300

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Алексей Ломия, SputnikСоцсети мне интересны. В том числе потому, что преподносят сюрпризы. И вот один такой, будем называть его казус, произошел на полях одной из самых распространенных в мире платформ. Просматривая ленту, обнаружил весьма интересную переписку. Бурная дискуссия развернулась между представителями нашей молодежи и их сверстниками из соседней Грузии. Обычная вроде история, каждая из сторон выжимала максимум из своих патриотизма и знаний в современной истории на тему, что предшествовало войне 1992-1993 годов, как все развивалось и чем закончилось. Я, честно говоря, порядком подустал "биться" с оппонентами с той стороны, взял временную паузу – берегу нервную систему. Но по диагонали перечитываю баталии других, выискивая оригинальные версии трактовки исторических событий. Наверняка в любом другом случае я, скорее всего, вскользь просмотрев эту переписку, начал бы листать дальше. Но мое внимание привлек один из участвующих. Его "аргументы" выстраивались на том, что он знает про войну не понаслышке, а как непосредственный участник боевых действий, хлебнувший все горести и невзгоды тех суровых дней. Это меня неподдельно заинтересовало. Я даже стал изучать его профиль. На удивление, он был "живой", то бишь его ведет реальный человек с фотографиями и установочными данными. Вдвойне интересно. Не люблю, когда люди прячутся под невероятными никами или вымышленными фамилиями, именами. Прокрутив его фотографии, я понял, что я знаю его. Им оказался представитель так называемой элиты грузинской молодежи довоенных пор, достаточно известная личность тогда, неплохо играл в баскетбол. И когда полыхнула война, может, и не сразу, но записался в ряды грузинской армии, и до последних дней принимал активное участие.Ирония судьбыИрония судьбы в том, что мы с ним даже пересеклись. Дело было в сентябре 1993 года, когда мы прорвали оборону грузинских войск, заняли обширный плацдарм вокруг нижнего гумистинского моста. После очередного изнурительного дня противостояния мне довелось нести дозор на самой передней линии боевого соприкосновения. Если по-простому, мы выдвигались ползком поближе к врагу, выбирали более менее подходящее укрытие на ночь и просто осуществляли дежурство. Чтобы хоть как-то скоротать ночь и не потерять бдительность, я решил пообщаться с врагом. Сперва мы переругивались, используя самые недопустимые выражения, но потом любопытство взяло вверх, и мы познакомились. Каково же было обоюдное удивление, что мы знали друг друга, хоть и не довелось лично общаться. Последовали вопросы типа, зачем тебе это, на чьей стороне правда. Диалог не удался, каждый остался при своем мнении, закончилось просто перестрелкой без ущерба для обоих.И можно было бы забыть эту неприметную историю, если бы я не прочитал его длинные комментарии. Он засыпал молодежь своей осведомленностью о войне. И главным аргументом причины проигрыша грузинского оккупационного контингента он считал прямое участие регулярных российских войск на стороне абхазского ополчения. "Я лично отражал атаки российских десантников в сентябре! Сколько их положил, не счесть! Но силы и средства были на их стороне. Их было очень много, их поддерживала артиллерия и авиация! Конечно, мы вынуждены были отступить. Ни одного абхаза там не было, точно знаю!" – делился он воспоминаниями. И вот тут я естественно не сдержался и встрял в дискуссию. Пришлось освежить ему память. В деталях разложить те моменты, особенно по поводу "ни одного абхаза". После некоторой паузы, видимо, изучив мой профиль, он понял, что уж я-то точно не дам ему рассказывать легенды об "огромных полчищах русской десантуры, коварно вмешавшихся в войну против маленького грузинского народа", и исчез из поля зрения. Предполагаю, что заблокировал меня, чтобы я не мешал полету его фантазии.Преимущество не в оружииКонечно, сложно простой логикой постичь, как мог стотысячный абхазский народ не дрогнуть, не покориться перед пятимиллионным грузинским и даже одержать победу. Для этого всем и каждому надо совершить подвиг! И мы сделали это!В любом другом случае инстинкт самосохранения придавит тебя, ты потеряешь самообладание и не сможешь встать в полный рост и побежать навстречу своей пуле, своему осколку. Может, нас было не настолько много, чтобы идти на укрепрайоны врага, а военная наука предполагает кратное превышение над количеством личного состава обороняющихся. Может, мы и были хорошо экипированы, но не настолько, чтобы легко обратить в бегство врага. Никакого превосходства в артиллерии, авиации или тяжелой технике уж точно у нас не было, все как раз с точностью до наоборот. Но я наверняка знаю, что мы понимали, что рискуем ради того, чтобы освободить Родину. И как бы пафосно не звучало, это и было нашим главным превосходством, решающим фактором Победы. Ровно тридцать лет назад ради достижения своей высокой цели народ Абхазии совершил великий подвиг. Июльское наступление было самым кровопролитным и самым главным сражением. Чтобы враг начал откатываться с насиженных позиций наши бойцы совершили героические поступки, которые не укладываются ни в какую логику. Кого-то высадили с вертолетов глубоко в тылу врага, чтобы в назначенное время ударить по блиндажам и окопам противника сзади и застать его врасплох. Для этого им пришлось скрытно, в горах, по тропам пройти огромное расстояние. Кто-то форсировал реку и в лобовой атаке смертников занял плацдарм на нижнем мосту Гумисты, чтобы оттянуть внимание грузинского командования, имитируя наступление с этого рубежа. Кто-то вброд перешел реку и штурмом взял неприступные шромские укрепы. В это же время наши партизаны в восточной Абхазии перекрыли центральную трассу на Сухум, лишив врага возможности подтягивать резервы на помощь сухумской группировке оккупантов. Кто-то взошел на баржи, проплыл вдоль берега и высадился в Тамыше, тем самым вдвойне увеличив возможности восточников удерживать трассу. Кто-то высадился с вертолета на стратегическую высоту Ахбюк, кто-то взобрался на гору Апианда, кто-то на Цугуровку. Всего не вспомнить, всего не перечесть, но это действительно было событие, которое стало решающим в полном разгроме врага.Оправдания – удел проигравшегоБольше чем уверен, что тому "сказочнику", про которого я писал выше, даже стыдно вспоминать эти дни такими, какими они были реально. Ему необходимо хоть как-то оправдаться перед подрастающим поколением. Ведь у них возникнет резонный вопрос, как вы могли тогда проиграть войну, каким образом? Вот и появляются всякого рода небылицы о некоей третьей силе, о "большой поддержке извне". Но правда она на то и правда, что ее не скрыть. И подвиг народа Абхазии останется в памяти будущих поколений навсегда!Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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Алексей Ломия https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102300/61/1023006122_251:0:932:680_100x100_80_0_0_bff5ec9e516a50af069334e3fa5adb58.jpg

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