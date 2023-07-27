Кабмин Абхазии утвердил Индикативный план на 2024 год
15:35 27.07.2023 (обновлено: 16:18 27.07.2023)
© Sputnik / Томас Тхайцук Сессия Парламента
© Sputnik / Томас Тхайцук
Проект индикативного плана социально-экономического развития Абхазии на 2024 год формировался с учетом показателей органов госуправления, администраций районов, фактических и плановых показателей финансово-хозяйственной деятельности предприятий за 2022 и 2023 годы.
СУХУМ, 27 июл – Sputnik, Асмат Цвижба. Кабинет министров Абхазии утвердил Индикативный план социально-экономического развития Абхазии на 2024 год на заседании в четверг 27 июля.
Объем услуг, товаров и производства
Согласно плану, совокупный объем производства товаров, работ и услуг в 2024 году составит 149,7 млрд руб. В сельском хозяйстве – 11 млрд руб, внешнеэкономическая деятельность – 46,3 млрд руб. Рост по отношению к фактическим показателям 2022 года составил 34%, а к плановым показателям 2023 года 18%, отметила министр экономики Кристина Озган.
По словам Озган, без учета сельского хозяйства и внешнеэкономической деятельности, прогноз совокупного объема производства планируется в объеме 92,4 млрд руб, что на 24,6% больше аналогичных показателей, которые были запланированы на 2023 год, и на 29,3% больше по сравнению с фактическими показателями 2022 года.
Министр отметила, что наибольшая доля совокупного объема приходится на торговлю (59%), промышленность (10%), курорты и туризм (11%). Объем промышленного производства планируется в размере 9,2 млрд руб, что на 1,5 млрд руб, или 20,0% больше запланированных показателей на 2023 год и на 15,9% больше, чем фактический показатель 2022 года.
В отрасли энергетики, рассказала Озган, совокупный объем производства на 2024 год составит 2 млрд руб, что на 13,4% больше, чем в 2023 году. Спрогнозированный объем услуг в отрасли "связь" составляет 3,1 млрд руб, что на 7,9% больше прогноза на 2023 год и на 16% больше фактических показателей 2022 года.
По словам министра экономики, объем строительных работ сформирован на уровне 4,6 млрд руб, что на 44,1% больше плана на 2023 год.
Объем товарооборота планируется в размере 54,4 млрд руб, что на 22,9% больше прогнозного показателя 2023 года и на 32,8% больше фактических показателей 2022 года.
Также Кристина Озган сообщила, что объем платных услуг планируется на уровне 4,8 млрд руб, что больше уровня планового показателя 2023 года на 32,7%
"Что касается объемов товарооборота и платных услуг, у нас есть определенная уверенность в том, что здесь присутствует низкий уровень администрирования, он связан с тем, что мы пока еще не используем требования законодательства об использовании контрольно-кассовых машин", – сказала министр.
Объем услуг в транспортной сфере составит 1,2 млрд руб, что в два раза превышает показатель 2022 года. Большая часть приходится на перевозки АЖД.
Объем услуг в отрасли туризм прогнозируется на уровне 9,6 млрд руб, рост по отношению к плановым показателям 2023 года составил 44,4% и на 41,9% больше по отношению к фактическим показателям 2022 года.
"У нас достаточно много объектов вводится к эксплуатацию, достаточно крупных, безусловно, это отражается на таких показателях роста", – добавила министр.
В научно-производственной деятельности прогноз совокупного объема производства планируется на уровне 366 млн руб, что на 33,8% больше плановых показателей 2023 года и на 62,3% больше фактических показателей 2022 года.
В кредитно-финансовой сфере прогнозируемый объем составит 2,6 млрд руб, что на 27,3% больше прогноза на 2023 год и на 33,2% больше фактических показателей 2022 года.
Озган подчеркнула, что, по данным Министерства сельского хозяйства Республики Абхазия, прогноз в сельском хозяйстве составит 11 млрд руб, что на 6,2% больше по сравнению с прогнозом на 2023 год.
Прибыль по отраслям экономики
По словам министра экономики, прибыль по всем отраслям экономики спрогнозирована в сумме 7,2 млрд руб, что на 33,8% больше планового показателя 2023 года, и на 21,5% больше по сравнению с фактом 2022 года. Наибольшая доля совокупной прибыли по всем отраслям экономики приходится на торговлю (36%), промышленность (20%), курорты, туризм (19%) и связь (11%).
Показатель прибыли в отраслях экономики, как сообщила Озган, спрогнозирован в следующих параметрах:
промышленность 1,3 млрд руб, что на 25,8% больше плана на 2023 год, средний уровень рентабельности 12%.
энергетика 77,2 млн руб, что на 13,4% больше прогноза 2023 года. Рост прибыли обусловлен принятием новых тарифов за потребляемую электроэнергию. Рентабельность составляет 3,8%.
строительство 217,3 млн руб, что на 57,9% больше прогноза на 2023 года.
торговля 2,5 млрд руб, это 21,6% больше прогнозных данных 2023 года и на 30,2% больше фактических показателей 2022 года.
услуги 340,6 млн руб, что на 28,8% больше прогнозных данных 2023 года.
транспорт 64 млн руб, что в два раза больше показателей 2022 года.
туризм 1,5 млрд руб, что в два раза больше прогнозных данных 2023 года, и на 49,4% больше фактических показателей 2022 года.
кредитная сфера 263,2 млн руб, что на 64,0% больше по сравнению к 2023 году, и на 88,9% больше, чем фактические показатели 2022 года.
Занятое население и зарплата
Глава Минэка отметил, что прогноз численности занятых в отраслях экономики планируется в количестве 23 066 человек, рост по отношению к 2022 году 4297 занятых. Общий фонд заработной платы по отраслям экономики спрогнозирован в сумме 6,1 млрд руб – это на 27% больше фактических показателей 2022 года и на 15,5% больше прогноза 2023 года.
Наибольший удельный вес по годовому фонду заработной платы, отметила Озган, приходится на услуги – 58,8%, курорты и туризм – 53,3%, строительство – 27,3%.
Кристина Озган рассказала, что в 2024 году среднемесячная заработная плата планируется в размере 22 208 руб. Самый высокий уровень заработной платы в кредитно-финансовой сфере 36,9 тысячи руб, в торговле 26 тысяч руб, в туризме 24,5 тысячи руб, в строительстве и энергетике 22 тысячи руб, в промышленности 20 тысяч руб, в связи 18 тысяч руб, самый низкий уровень в транспорте 13,9 тысячи руб и в научно-производственной сфере 14,6 тысячи руб.
Объем ВЭД
Объем внешнеторгового оборота на 2024 год прогнозируется в размере 46,3 млрд руб с ростом в 11,7% по отношению к прогнозу 2023 года год и на 16,1% показателей 2022 года.
По словам Озган, в 2024 году по прогнозам объем экспорта составит 7,9 млрд руб, что составляет 14,5% по отношению к фактическим показателям 2022 года. По сравнению с прогнозными показателями 2023 года рост составил 13,4%.
Прогнозируемый объем импортных поставок составит 38,4 млрд руб, что на 11,7% больше прогнозных показателей 2023 года, при этом, по отношению к факту 2022 года рост составил 16,4%.
Совокупный объем производства в Сухуме составил 56,3%, в Гагрском районе 27%, в Гудаутском - 5,5%, Сухумском - 4,9%, Гулрыпшском - 2,8%, Очамчырском – 2,9%, Ткуарчалском - 0,1%, Галском - 0,5%.
В завершение доклада Озган подчеркнула, что в плане не отражаются услуги, реализуемые в социальной сфере – в здравоохранении, образовании, что отражается в показателях заработной платы. Министр порекомендовала главам соответствующих министерств взять ситуацию на контроль.
"Есть медицинские учреждения, которые оказывают услуги платным образом и государственные медучреждения, которые де-факто оказывают услуги на финансовой основе", – сказала она.
Министр экономики объяснила, что при подготовке плана были использованы фактические показатели предыдущих лет, наличие объемов по заключенным контрактам, инфляционные процессы и отчеты о финансово-хозяйственной деятельности.