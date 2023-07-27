https://sputnik-abkhazia.ru/20230727/kabmin-abkhazii-utverdil-indikativnyy-plan-na-2024-god-1047159245.html

Кабмин Абхазии утвердил Индикативный план на 2024 год

Кабмин Абхазии утвердил Индикативный план на 2024 год

Проект индикативного плана социально-экономического развития Абхазии на 2024 год формировался с учетом показателей органов госуправления, администраций... 27.07.2023, Sputnik Абхазия

2023-07-27T15:35+0300

2023-07-27T15:35+0300

2023-07-27T16:18+0300

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СУХУМ, 27 июл – Sputnik, Асмат Цвижба. Кабинет министров Абхазии утвердил Индикативный план социально-экономического развития Абхазии на 2024 год на заседании в четверг 27 июля.Объем услуг, товаров и производстваСогласно плану, совокупный объем производства товаров, работ и услуг в 2024 году составит 149,7 млрд руб. В сельском хозяйстве – 11 млрд руб, внешнеэкономическая деятельность – 46,3 млрд руб. Рост по отношению к фактическим показателям 2022 года составил 34%, а к плановым показателям 2023 года 18%, отметила министр экономики Кристина Озган.По словам Озган, без учета сельского хозяйства и внешнеэкономической деятельности, прогноз совокупного объема производства планируется в объеме 92,4 млрд руб, что на 24,6% больше аналогичных показателей, которые были запланированы на 2023 год, и на 29,3% больше по сравнению с фактическими показателями 2022 года.Министр отметила, что наибольшая доля совокупного объема приходится на торговлю (59%), промышленность (10%), курорты и туризм (11%). Объем промышленного производства планируется в размере 9,2 млрд руб, что на 1,5 млрд руб, или 20,0% больше запланированных показателей на 2023 год и на 15,9% больше, чем фактический показатель 2022 года.В отрасли энергетики, рассказала Озган, совокупный объем производства на 2024 год составит 2 млрд руб, что на 13,4% больше, чем в 2023 году. Спрогнозированный объем услуг в отрасли "связь" составляет 3,1 млрд руб, что на 7,9% больше прогноза на 2023 год и на 16% больше фактических показателей 2022 года.По словам министра экономики, объем строительных работ сформирован на уровне 4,6 млрд руб, что на 44,1% больше плана на 2023 год.Объем товарооборота планируется в размере 54,4 млрд руб, что на 22,9% больше прогнозного показателя 2023 года и на 32,8% больше фактических показателей 2022 года.Также Кристина Озган сообщила, что объем платных услуг планируется на уровне 4,8 млрд руб, что больше уровня планового показателя 2023 года на 32,7%Объем услуг в транспортной сфере составит 1,2 млрд руб, что в два раза превышает показатель 2022 года. Большая часть приходится на перевозки АЖД.Объем услуг в отрасли туризм прогнозируется на уровне 9,6 млрд руб, рост по отношению к плановым показателям 2023 года составил 44,4% и на 41,9% больше по отношению к фактическим показателям 2022 года."У нас достаточно много объектов вводится к эксплуатацию, достаточно крупных, безусловно, это отражается на таких показателях роста", – добавила министр.В научно-производственной деятельности прогноз совокупного объема производства планируется на уровне 366 млн руб, что на 33,8% больше плановых показателей 2023 года и на 62,3% больше фактических показателей 2022 года.В кредитно-финансовой сфере прогнозируемый объем составит 2,6 млрд руб, что на 27,3% больше прогноза на 2023 год и на 33,2% больше фактических показателей 2022 года.Озган подчеркнула, что, по данным Министерства сельского хозяйства Республики Абхазия, прогноз в сельском хозяйстве составит 11 млрд руб, что на 6,2% больше по сравнению с прогнозом на 2023 год.Прибыль по отраслям экономикиПо словам министра экономики, прибыль по всем отраслям экономики спрогнозирована в сумме 7,2 млрд руб, что на 33,8% больше планового показателя 2023 года, и на 21,5% больше по сравнению с фактом 2022 года. Наибольшая доля совокупной прибыли по всем отраслям экономики приходится на торговлю (36%), промышленность (20%), курорты, туризм (19%) и связь (11%).Показатель прибыли в отраслях экономики, как сообщила Озган, спрогнозирован в следующих параметрах:Занятое население и зарплатаГлава Минэка отметил, что прогноз численности занятых в отраслях экономики планируется в количестве 23 066 человек, рост по отношению к 2022 году 4297 занятых. Общий фонд заработной платы по отраслям экономики спрогнозирован в сумме 6,1 млрд руб – это на 27% больше фактических показателей 2022 года и на 15,5% больше прогноза 2023 года.Наибольший удельный вес по годовому фонду заработной платы, отметила Озган, приходится на услуги – 58,8%, курорты и туризм – 53,3%, строительство – 27,3%.Объем ВЭДОбъем внешнеторгового оборота на 2024 год прогнозируется в размере 46,3 млрд руб с ростом в 11,7% по отношению к прогнозу 2023 года год и на 16,1% показателей 2022 года.По словам Озган, в 2024 году по прогнозам объем экспорта составит 7,9 млрд руб, что составляет 14,5% по отношению к фактическим показателям 2022 года. По сравнению с прогнозными показателями 2023 года рост составил 13,4%.Прогнозируемый объем импортных поставок составит 38,4 млрд руб, что на 11,7% больше прогнозных показателей 2023 года, при этом, по отношению к факту 2022 года рост составил 16,4%.В завершение доклада Озган подчеркнула, что в плане не отражаются услуги, реализуемые в социальной сфере – в здравоохранении, образовании, что отражается в показателях заработной платы. Министр порекомендовала главам соответствующих министерств взять ситуацию на контроль."Есть медицинские учреждения, которые оказывают услуги платным образом и государственные медучреждения, которые де-факто оказывают услуги на финансовой основе", – сказала она.Министр экономики объяснила, что при подготовке плана были использованы фактические показатели предыдущих лет, наличие объемов по заключенным контрактам, инфляционные процессы и отчеты о финансово-хозяйственной деятельности.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220728/kabinet-ministrov-abkhazii-utverdil-indikativnyy-plan-razvitiya-na-2023-god-1040567342.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230725/turizm-kruglyy-god-k-chemu-nuzhno-stremitsya-abkhazii-1047124635.html

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