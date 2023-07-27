https://sputnik-abkhazia.ru/20230727/patronatnye-roditeli-v-abkhazii-poyavilsya-novyy-sotsialnyy-proekt-1047137796.html

Патронатные родители: в Абхазии появился новый социальный проект

Патронатные родители: в Абхазии появился новый социальный проект

Полноценный запуск проекта о патронатном воспитании детей до 18 лет планируется с января 2024 года. 27.07.2023, Sputnik Абхазия

2023-07-27T08:55+0300

2023-07-27T08:55+0300

2023-07-27T10:26+0300

абхазия

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СУХУМ, 26 июл – Sputnik. Культурно-благотворительный фонд "Ашана" и Минсоцобеспечения Абхазии запустили проект по поиску патронатных родителей для детей, оказавшихся в трудных жизненных обстоятельствах."На протяжении нашей работы мы сталкиваемся с ситуацией, когда наши дети остаются без попечения родителей по многим причинам. В связи с тем, что у нас еще не организован кризисный центр, а детей надо куда-то пристраивать, было принято решение об организации этой программы", – отметила начальник службы соцподдержки детей и семей Министерства социального обеспечения и демографической политики республики Ольга Мороз.Юрист аппарата Уполномоченного по правам ребенка Екатерина Ляховецкая рассказала о необходимости реализации данного проекта."К сожалению, нередки те случаи, когда к уполномоченному поступают обращения, которые содержат в себе сигнал о несовершеннолетних, которые остались в социально опасном положении. Это дети без попечения родителей, опекунов или попечителей и лиц их заменяющих. Для того, чтобы обеспечить основополагающее право о том, что каждый ребенок имеет право жить и воспитываться в семье, предполагается реализация данного пилотного проекта патронатных семей", – подчеркнула Ляховецкая.Аппарат Уполномоченного по правам ребенка уже получил 15 обращений о детях, которые находятся в сложных жизненных ситуациях, которые по тем или иным причинам попали в социально опасное положение – остались без попечения родителей и опекунов.По словам Екатерины Ляховецкой, уже появляются люди, которые готовы выступить патронатными воспитателями. Начальник службы соцподдержки Ольга Мороз заметила, что часть людей хотят взять детей, но не представляют, как будут их возвращать."На сегодняшний день у нас идут отклики, в основном это желающие усыновить, уже даже звонят с конкретными вопросами девочка или мальчик, какого возраста. Маловато готовых взять и потом отдать ребенка. Мы рассматриваем, что это будет семья, разработаны категории детей, которые могут попасть в категорию патронатной семьи, кому мы сможем доверить ребенка", – отметила Мороз.Она заметила, что периоды пребывания ребенка в патронатной семье могут быть как краткосрочными, так и долгосрочными."Иногда у нас бывает, что ребенку нужно буквально обеспечить ночлег, нам его сегодня надо куда-то поместить, а завтра уже будет все нормально. Пока программа не работает, но мы уже находим таких людей, которые выручают в таких ситуациях. К сожалению, бывают ситуации, когда нам надо найти ребенку семью не только на несколько недель, а даже на несколько лет. Таких случаев немного, порядка 70 детей на сегодняшний день находятся в такой ситуации, что может произойти что-то сегодня. Из этого количества детей двоих-троих, может быть, пятерых из одной семьи нужно будет экстренно куда-то размещать", – сказала Мороз.При этом главная задача состоит в том, чтобы ребенок находился в своей семье, подчеркнула она, оказывая помощь в случае необходимости.Заинтересованные в том, чтобы стать патронатными родителями и желающие получить более подробную информацию, могут позвонить по этим телефонам: (+7940 771 07 83), (+7940 969 30 77), (+7940 773 78 70), (+7940 924 31 46).

https://sputnik-abkhazia.ru/20230725/takie-obstoyatelstva-lyakhovetskaya-i-moroz-o-proekte-patronatnykh-roditeley-v-abkhazii--1047120987.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230623/glavnoe---vzaimodeystvie-v-sputnik-obsudili-voprosy-zaschity-prav-detey-1046512870.html

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