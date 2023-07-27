https://sputnik-abkhazia.ru/20230727/vozmezdie--ne-otdelnye-udary-a-sut-rossiyskoy-svo-1047163415.html

Возмездие – не отдельные удары, а суть российской СВО

Возмездие – не отдельные удары, а суть российской СВО

Вооруженные силы РФ наносят ракетные удары по объектам ВСУ на всей подконтрольной киевскому режиму территории и наступают на нескольких участках фронта. 27.07.2023, Sputnik Абхазия

2023-07-27T20:15+0300

2023-07-27T20:15+0300

2023-07-27T20:15+0300

военная спецоперация рф в донбассе

аналитика

россия

украина

армия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/07/1b/1047163054_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c87e6c8456cde95eda202d297f4fb533.jpg

Александр Хроленко, военный обозревательПродвижение особенно заметно на Краснолиманском и Купянском направлениях. Все попытки "контрнаступления" украинской армии подавляются – противник несет огромные потери в живой силе и боевой технике, уничтожено до трети всего поставленного Западом тяжелого вооружения.ВС России 26 июля нанесли сосредоточенные удары высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по аэродромам, пунктам управления и дислокации ВСУ, сборочным цехам и местам хранения беспилотных катеров, а также ракет, вооружения и военной техники, переданных странами НАТО. На широком оперативном пространстве от Харькова до Львова поражены или уничтожены крылатыми и гиперзвуковыми ракетами подземный пункт военного управления под Киевом и центр связи кибервойск ВСУ и НАТО во Львовской области, украинские самолеты Су-24М и склад британских ракет Storm Shadow на аэродроме Староконстантинов в Хмельницкой области, объекты на аэродроме Озерное в Житомирской области, склады боеприпасов и военной техники в Одесской области, несколько точек дислокации иностранных наемников в Николаеве, объект критической инфраструктуры в Харькове, где днем ранее горели хранилища с беспилотными "Стрижами" и "Рейсами". Натовские комплексы ПВО в очередной раз продемонстрировали технологическую беспомощность перед российскими высокоточными "Кинжалами", "Искандерами", "Ониксами" и планирующими авиабомбами.Украинская армия более 500 суток находится под огнем – как послушный инструмент агрессивной внешней политики США и НАТО. Очевидная, последовательная и успешная демилитаризация Украины прямо и непосредственно затрагивает экономические интересы, военные арсеналы, само будущее коллективного Запада. И Вашингтон стремится к продолжению конфликта не ради сохранения киевского режима, а во спасение собственной "гегемонии". Поэтому Белый дом готов потратить на украинском ТВД не одну сотню миллиардов долларов, пожертвовать запасами вооружения армии США, всем мобресурсом ВСУ и благополучием прочих европейских лимитрофов (включая страны НАТО).Перспективы освобождения ХарьковаПодразделения ВС России на Купянском направлении 25 июля форсировали реку Жеребец близ Райгородка, освободили села Новоегоровка, Надежда, Сергеевка, и вышли к Харьковской области. Прорыв российских войск на 3 км по фронту и в глубину вызвал в рядах ВСУ панику, а затем хаотичный "отход" (бегство) на 5 км западнее оставленных позиций. Украинское командование лихорадочно пытается восстановить оборонительные позиции восточнее Оскольского водохранилища (севернее которого находится Купянск, западнее – Изюм). Российские подразделения закрепились на новых рубежах, и отбили несколько контратак – противник за минувшие сутки потерял здесь 190 бойцов и 17 единиц бронетехники. Наступление ВС России на Харьков ставит резервы ВСУ "на шпагат", ведь основное направление украинского "контрнаступления" – Запорожское (с целью выхода к Мелитополю и Бердянску). Для активных действий на севере и на юге сил и средств у Киева недостаточно.Под давлением Вашингтона, недовольного темпами и результатами первых 50 суток украинской наступательной активности, ВСУ вчера начали "основную фазу контрнаступления", и только на Ореховском направлении (Запорожье) сосредоточили четыре бригады – до 20 тысяч военнослужащих, 90 танков, 120 РСЗО, 80 артиллерийских орудий и минометов. Американские военные советники рекомендуют украинскому командованию высадить тактические десанты в российском тылу, для этого ВСУ могут задействовать имеющиеся 30 – 60 вертолетов. Цель десанта – испугать российские войска, вызвать панику, однако потери ВСУ при этом будут огромны, а вероятность провала операции оценивается в 70 процентов.Между тем, три батальонных тактических группы из состава бригад стратегического резерва ВСУ 26 июля пытались проломить российскую оборону близ населенного пункта Работино в Запорожской области. Подразделения 810-й бригады морской пехоты и 71-го мотострелкового полка 42 мотострелковой дивизии отразили все атаки, и уничтожили 22 танка, 10 боевых машин пехоты противника, а также более 100 украинских военнослужащих. Противник откатился на исходные позиции для восстановления боеспособности, и может лишь мечтать о Бердянске и Мелитополе.Трезвомыслящие западные аналитики считают немедленное выполнение Киевом всех условий Москвы последним шансом для сохранения оставшейся под контролем украинской территории и государственности. Лишь "комплекс превосходства" мешает коллективному Западу объективно оценить украинский конфликт и "риск испепеления Западной Европы". И все же, военные аналитики США уже прогнозируют начало распада НАТО – в 2024 году.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram

https://sputnik-abkhazia.ru/20230725/zona-rossiyskoy-svo--kladbische-bredli-i-leopardov-1047108071.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230720/svo-rossiyskie-voyska-nastupayut-na-trekh-napravleniyakh-1047034599.html

россия

украина

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Александр Хроленко https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102233/20/1022332024_25:0:172:147_100x100_80_0_0_885639a20a70a4034a2d118f33e55a49.jpg

Александр Хроленко https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102233/20/1022332024_25:0:172:147_100x100_80_0_0_885639a20a70a4034a2d118f33e55a49.jpg

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Александр Хроленко https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102233/20/1022332024_25:0:172:147_100x100_80_0_0_885639a20a70a4034a2d118f33e55a49.jpg

аналитика, россия, украина, армия