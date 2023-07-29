https://sputnik-abkhazia.ru/20230729/prezident-vsekh-abkhazov-pamyati-tarasa-shamba-1047219484.html

Президент всех абхазов: памяти Тараса Шамба

Президент всех абхазов: памяти Тараса Шамба

Общественному и политическому деятелю, доктору юридических наук, профессору Тарасу Шамба сегодня исполнилось бы 85 года. 29.07.2023, Sputnik Абхазия

2023-07-29T17:00+0300

2023-07-29T17:00+0300

2023-07-29T20:12+0300

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Известный общественно-политический деятель Абхазии и России, кавалер ордена "Ахьдз-Апша" I степени, потомственный юрист Тарас Шамба родился 29 июля 1938 года в Сухуме. Он сыграл большую роль в объединении абхазо-абазинской диаспоры и становлении Всемирного конгресса народа абаза, сыгравшего ключевую роль в национально-освободительной борьбе Абхазии. Тараса Шамба не стало в июле 2020 года, он умер в Москве после заражения коронавирусом.В день рождения выдающегося абхаза Sputnik предлагает вспомнить об основных этапах его жизненного пути.SputnikУвлечение Тараса Шамба политикой и общественной жизнью Абхазии предопределила атмосфера в семье. Отец общественного деятеля Мирон Шамба часто рассказывал об истории и национально-освободительном движении абхазов. Так будущий политик и общественный деятель воспитывался в духе патриотизма. Позже сам Тарас, как и отец, стал разговаривать на тему Абхазии со своим младшим братом Сергеем.С 1989 по 1991 год Тарас Шамба был Народным депутатом СССР. Тогда абхазам очень сложно было выдвинуться на этот пост."Выдвигали туда самых лучших представителей нашего народа. Туда же входили Владислав Ардзинба, Алексей Гогуа, Фазиль Искандер и другие. Тогда Тараса тоже выдвинули. Он первым вышел на сцену, когда не давали слово абхазской делегации. Вырвался фактически на трибуну и высказался очень эмоционально о том, что нам не дают слово. После этого как раз дали слово Владиславу Ардзинба", – рассказал брат общественного и политического деятеля.Перед Отечественной войной народа Абхазии Тарас Шамба подготовил проект Конституции Абхазии, которая позже была использована в составлении действующего на сегодняшний день и основного закона страны."Этот проект вместе с проектом другого нашего соотечественника, который проживал в США, уже после войны рассматривала комиссия при Владиславе Ардзинба. И как раз из этих двух проектов и составлялась нынешняя Конституция", – отметил Сергей Шамба.Всемирный конгресс абхазо-абазинского народаВо время войны Тарас Шамба был избран президентом Всемирного конгресса абхазо-абазинского народа, и на этом посту он проработал 25 лет. Конгресс создавался в непростое для Абхазии время, и Тарас Шамба, конечно же, понимал необходимость объединения всего народа Абаза.Работа конгресса продолжилась и после войны. Все контакты и связи, которые были налажены в судьбоносное для Абхазии время, Тарас Шамба стал наращивать и укреплять."После было много поездок и поисков абхазских корней в Турции, Сирии, Египте, Тунисе и других странах. Конечно, все это дало толчок развитию тех взаимоотношений, которые есть сегодня. Естественно это нужно поддерживать и развивать. Большая работа была им проведена. Да и он всегда был настроен на то, чтобы всеми силами и возможностями помогать Абхазии, помогать нашему народу. Я очень рад, что сегодня на место Тараса пришел такой энергичный человек, как Муса Экзеков. Уверен, он и дальше будет работать в этом направлении", – добавил младший брат профессора.Юрист и неофициальный президент абхазовТарас Шамба известен не только как политик и общественный деятель, но и как талантливый юрист. Он был первым проректором Российского государственного торгово-экономического университета.У Тараса Мироновича Шамба есть и неофициальный пожизненный титул "Народного президента Абхазии"."Однажды Эдуард Кокойты шутя сказал Сергею Багапш: "Я думал ты президент Абхазии, а оказывается это Тарас Миронович". Сергей Васильевич улыбнулся и ответил: "Я президент Абхазии, а он президент абхазов". Конечно, это была шутка, но и в этой шутке есть определенная доля правды, потому что, на самом деле, он и по своему возрасту, и по своему вкладу в развитие абхазского общества мог вполне пользоваться таким титулом", – добавил Сергей Шамба.Тарас Шамба прошел путь от старшего преподавателя до профессора кафедры государственного строительства и права Академии общественных наук при ЦК КПСС (ныне Академия государственной службы при президенте РФ). Он являлся народным депутатом СССР.Тарас Шамба – автор более 300 научных публикаций по проблемам государственности, демократии, законности, правопорядка, национально-государственного устройства. Труды Тараса Шамба широко известны научной общественности, а патриотическая деятельность по сплочению прогрессивных демократических сил Абхазии и Кавказа получила международное признание. В 1992 году он был избран президентом Всемирного конгресса абхазо-абазинского (абаза) народа, который возглавлял 25 лет.Тарас Шамба – лауреат Государственной премии имени Дмитрия Гулиа, кавалер ордена "Ахьдз-Апша" I степени.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221207/pamyatnik-tarasu-shamba-otkryli-v-sukhume-1043001738.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220729/khintba-o-tarase-shamba-geroy-ne-tolko-dlya-abkhazov-no-i-dlya-vsekh-kavkazskikh-narodov---1040589626.html

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