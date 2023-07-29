https://sputnik-abkhazia.ru/20230729/rossiyskomu-etalonnomu-sortu-nefti-byt-ili-ne-byt-1047190837.html

Российскому эталонному сорту нефти: быть или не быть

Российскому эталонному сорту нефти: быть или не быть

Как, когда и на каких условиях в России может появиться собственный нефтяной эталон, который встанет в один ряд с Brent, WTI и Dubai – объясняет глава СПбМТСБ... 29.07.2023, Sputnik Абхазия

2023-07-29T09:50+0300

2023-07-29T09:50+0300

2023-07-29T09:50+0300

россия

экономика

нефть

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Sputnik, Вадим ПавловЧто такое "российский эталонный сорт нефти" и в каком состоянии инициатива его создания находится сегодня, как Москва добивается "нефтяного суверенитета" и как обстоит ситуация с созданием общего биржевого рынка в Евразийском экономическом союзе?Об этом в большом интервью Sputnik рассказал президент Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) Алексей Рыбников.Российский нефтяной эталон – о чем речь?В прошлом году авторитетные международные информационные агентства со ссылкой на собственные источники в российском правительстве и разработанные им документы сообщали о планах РФ по созданию собственного национального эталона нефти в 2023 году.Сегодня в мире существует три основных маркерных (эталонных) сорта "черного золота": Brent (используется как ценовой ориентир в Европе и, в меньшей степени, в Азии), WTI (в западном полушарии, в Северной Америке) и Dubai (в странах Ближнего Востока, Персидского залива и Азиатско-Тихоокеанского региона).По мнению Алексея Рыбникова, когда в информационном поле зашел разговор о планах России по созданию собственного национального эталона нефти – речь шла в первую очередь о трех моментах."Во-первых, российская нефть – будь то Urals или ВСТО – известна мировому рынку достаточно давно. Более того, еще до прекращения поставок нефти в Европу в прежних объемах многие аналитики считали, что ценообразующим сортом для Европы является именно Urals, а не "черное золото", входящее в корзину Brent. В силу величины объемов поставок, важности для европейского нефтяного рынка и многих других факторов", – рассказал в беседе со Sputnik президент СПбМТСБ."Во-вторых, эталоном в нефтяном мире считается не просто какой-то сорт, которого много, а сорт, вокруг которого строится ценообразование, – продолжил Алексей Рыбников. – И к тому сорту, который может потенциально стать эталоном, рынок предъявляет большой набор требований: этой нефти должно быть много, она должна свободно и без каких-либо ограничений поставляться в разных направлениях, ее ценообразование должно быть рыночным и свободным от какого бы то ни было государственного вмешательства, плюс, желательно, чтобы производителей этого сорта нефти было много и кто-то один не мог манипулировать рынком и ценой".Всеми этими составляющими, отметил президент Биржи, обладал и сорт Urals, что потенциально давало ему возможность претендовать на роль основы для ценообразования.Для этого, по его словам, Россия вела большую работу по выстраиванию собственной системы ценообразования – чтобы выступать на мировом рынке не просто "прайс-тейкером" (забирать с рынка диктуемую цену), а являться "прайс-мейкером" (определять цену самим)."В-третьих, желательно, чтобы бенчмарк не просто представлял из себя рыночную цену, по которой все торгуют, но и чтобы на основе этой рыночной цены можно было бы облагать нефтяные компании пошлинами и налогами (на добычу полезных ископаемых, на добавленный доход и пр.), которые все вплоть до недавнего времени считались исключительно от иностранных индикаторов. То есть, еще раз: все наши российские налоги и пошлины, которые платили и платят российские компании, считались от иностранных индикаторов", – рассказал Алексей Рыбников.Уход от иностранных индикаторовСейчас, как рассказал президент СПбМТСБ, действующий порядок подразумевает, что участники рынка смотрят цены на российскую нефть на мировом рынке за предыдущие месяцы, после чего на основе этих данных принимаются решения о величине экспортной пошлины на последующий месяц."На базе Биржи функционирует система регистрации внебиржевых сделок с большой номенклатурой товаров, включая российскую экспортную нефть. Уже много лет мы видим практически все экспортные сделки российских компаний – вплоть до конкретных товарных партий, которые погружены на судно или прокачаны по трубе. Мы видим кто, кому, когда, в какие сроки и на каком базисе отгрузил нефть, условия поставки, сколько в конечном счете было заплачено за российскую нефть, и так далее. Мы смотрим на то, сколько денег было получено при отгрузках за предыдущий месяц. И предлагаем именно эти показатели использовать в расчетах пошлины и налогов", - поделился Алексей Рыбников.Для решения этой задачи в начале года в Госдуму РФ был внесен закон о поправках в Налоговый кодекс, который был очень быстро принят, отметил Алексей Рыбников. Так в законодательном акте появилось два "столпа", на которых сегодня стоит определение пошлин и налогов на экспорт и на добычу полезных ископаемых. Считается это все от большей из двух величин на сегодняшний день.Первый базис – это "Brent минус обговоренный дисконт", который с 1 июля составляет $25 за баррель.Второй – "цена Urals, сложившаяся на средиземноморском и роттердамском рынках нефтяного сырья". "При этом данных рынков уже фактически не существует, поскольку после 5 декабря российская нефть в указанных направлениях не едет. Иностранное ценовое агентство эту величину определяет расчетным образом. Однако насколько эта цена отражает реальное состояние рынка – очень большой вопрос", – рассказал президент СПбМТСБ.Собственно, отметил он, само ценовое агентство так об этом и говорит: "Мы берем оценку на базе FOB (условие, при котором стоимость фрахта и страховки груза оплачивает покупатель, - Ред.), добавляем к этой оценке умозрительный фрахт, потому что фрахта из РФ в Европу нет, добавляем к этой оценке умозрительную страховку, и получаем теоретическую стоимость российской нефти на рынке в Роттердаме"."Понятно, что эта расчетная цена довольно далека от реальности", – заявил Алексей Рыбников.На пути к нефтяному суверенитетуПо словам Алексея Рыбникова, к настоящему моменту Биржа проработала с ключевыми экономическими ведомствами (Минфин, Минэк, Минэнерго и др.) вопрос использования собственных данных для целей определения уровня экспортных пошлин и НДПИ на сырую нефть."Предлагается использовать нашу котировку, образующуюся по результатам регистрации на Бирже экспортных сделок с российской нефтью за предыдущий месяц, отсеяв нерыночные "выбросы", и внести этот индикатор в налоговый кодекс в качестве еще одного "столпа". И тогда Минфин будет сравнивать уже все показатели, выявлять, какая величина окажется больше, а уже по ней будет облагать нефтяников экспортными пошлинами и прочими налогами. Данный подход принципиально согласован, все согласны, что это необходимо сделать. Мы ожидаем, что в течение лета все необходимые поправки в законодательство будут внесены", – поделился президент СПбМТСБ.В развитии данного индекса, по его словам, будут принимать участие все заинтересованные стороны – Биржа приняла решение о формировании экспертного совета по этому индикатору, приглашения войти в него разосланы ведущим российским нефтяным компаниям, ключевым органам исполнительной власти и экспертам."В ближайшее время мы объявим состав экспертного совета и он соберется на первое заседание", – заявил Алексей Рыбников.Как заявил президент СПбМТСБ, следующим этапом достижения "нефтяного суверенитета" – после появления биржевой котировки в налоговом кодексе – будет продолжение работы по формированию новой системы ценообразования для российской экспортной нефти на основе физических партий сырья, поставляемых на основных экспортных базисах (Приморск, Новороссийск, Усть-Луга и Козьмино).Сейчас, по его словам, не нужно пытаться "собрать всех вместе и обязать работать по единым стандартам". Какие-то вещи, считает он, должны прижиться, после чего уже можно будет думать, нужно все это вместе собирать или нет."Потенциально, на мой взгляд, нужно, потому что это усилит нашу переговорную позицию по отношению к покупателям, а также и цену реализации, поскольку будет более ликвидный и стандартный товар, – поделился мнением президент Биржи. – Но к этому нужно прийти постепенно. Необходимо пройти этап индивидуальной работы каждой компании со своей клиентурой на своих условиях поставки по своему договору со своими условиями расчетов".Весь этот процесс по его оценке может занять полгода-год, поскольку все необходимые предпосылки для этого есть."Тогда в эталонной тематике появится самый важный аспект – ценообразование на базе основных физических потоков, – отметил он. – Сами потоки не изменятся, определенные сорта нефти продолжат прокачиваться по трубе до определенных точек. Но когда цена на эти потоки будет образовываться здесь, у нас, когда мы будем продавать эту нефть на своих условиях, то тогда можно будет говорить о том, что создали собственный ценовой эталон. И не только для целей налогообложения, но и для целей ценообразования. А это уже гораздо более интересная история".Но на это, по его словам, уйдет больше времени, чем 6-12 месяцев."Потому что, повторюсь, надо пройти ранее упомянутый индивидуальный этап, после – этап, на котором все торгуют по единым правилам, потом, через какое-то время, образуется единая цена, и только следом за этим трейдер, когда его спросят о ценовом эталоне, ответит, что все очевидно, что "это ценовой эталон на вот таких-то базисах и он применяется в качестве составной части формулы цены в контрактах на поставку нефти". Ну а следом можно на базе этого эталона перезапускать рынок фьючерсов на нефть", – рассказал Алексей Рыбников."Безусловно", – так на вопрос о том, идет ли сегодня Россия по этому пути, ответил президент СПбМТСБ."Думаю, можем идти даже быстрее, – заявил он. – Рынок сейчас очень гибкий, с ним можно работать, потому что люди готовы тестировать разные стратегии продаж и работы со своими клиентами. Экономические условия для них очень интересные, дисконты большие".Общий рынок ЕАЭСК 2025 году в Евразийском экономическом союзе должны заработать общие рынки – финансовый, электроэнергетический, газовый, а также нефти и нефтепродуктов.По замыслу, это позволит обеспечить государствам-участникам ЕАЭС получить свободное движение финансовых услуг, а также свободную поставку электроэнергии, газа, нефти и нефтепродуктов, что, в свою очередь, будет способствовать сохранению стабильности энергосистемы на территории Союза."На каждом из этих рынков прогресс идет в своем темпе, – отметил Алексей Рыбников. – На рынке электроэнергии, на мой взгляд, он самый большой. Наверное, он будет первым общим рынком, который реально начнет работать на пространстве ЕАЭС. Тут принят уже ряд важных решений, согласованных правительствами".Например, отметил он, это решение о едином операторе по торгам "на сутки вперед" (им станет российский администратор торговой системы). "И это правильно, потому что все должно управляться из единого центра", - считает президент СПбМТСБ.В прошлом году, напомнил он, также было принято решение о том, что на рынке централизованной торговли срочными контрактами на электроэнергию будет три площадки, на базе которых будет развиваться эта торговля. СПбМТСБ – одна из них."Это решение подтверждено по всей цепочке органов власти ЕАЭС. Мы сейчас с коллегами из других бирж обсуждаем, как нам построить этот рынок технологически – должна быть единая торговая сессия, чтобы максимально сконцентрировать ликвидность, чтобы все клиенты могли дотягиваться до общего рынка, до общего пула поставщиков и клиентов", – поделился Алексей Рыбников."Правильная ли это тема – создание общих энергетических рынков? Да, правильная и нужная. Это в конечном счете должно сыграть на руку потребителям. Потребитель на едином рынке, где много продавцов и покупателей, где все конкурируют между собой, должен получить лучшие условия", – резюмировал Алексей Рыбников.

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