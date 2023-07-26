https://sputnik-abkhazia.ru/20230726/inspektsiya-na-granitse-i-itogi-polugodiya-aslan-bzhaniya-posetil-gagrskiy-rayon-1047137909.html

Инспекция на границе и итоги полугодия: Аслан Бжания посетил Гагрский район

Инспекция на границе и итоги полугодия: Аслан Бжания посетил Гагрский район

Президент Абхазии Аслан Бжания провел выездные совещания на КПП "Псоу" и в администрации Гагрского района в среду, 26 июля. 26.07.2023, Sputnik Абхазия

2023-07-26T21:12+0300

2023-07-26T21:12+0300

2023-07-26T21:12+0300

в абхазии

гагрский район

разгул стихии в гагрском районе

абхазия

аслан бжания

кпп "псоу"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/07/1a/1047129744_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_c27a185e0074b8eef1e02772546031ab.jpg

Что изменилось на КПП "Псоу", какие недочеты поручил устранить президент, как для Гагрского района прошли последние полгода и как оценил работу властей Аслан Бжания, читайте в материале корреспондента Sputnik Бадри Есиава.Инспекция на границеВ рамках рабочей поездки президент Абхазии Аслан Бжания посетил контрольно-пропускной пункт "Псоу", где осмотрел инфраструктуру и выслушал доклады руководителей силовых структур.Главнокомандующего уведомили, что в скором времени там появится новое здание пункта таможенного оформления автотранспорта и склад.Он также обратил внимание руководства республики на то, что есть проблемные участки подпорной стены у берега реки Псоу. Хишба попросил оказать содействие в укреплении этого участка.Несколько недель назад на КПП "Псоу" ввели в эксплуатацию новое здание штаба погрануправления СГБ Абхазии. Президент обошел оба этажа здания и заглянул в кабинеты, комнаты отдыха, оружейную.По словам начальника погрануправления Рустама Латипова, созданы все необходимые условия для комфортного отдыха сотрудников в перерывах от работы, чего не было за все послевоенное время."30 лет наши сотрудники спали в машинах", - поделился Латипов.Как он отметил в беседе с журналистами, количество людей, пересекающих границу между Абхазией и Россией, возросло на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составляет более 63 тысяч человек в сутки, а также около 11 тысяч автомобилей. Такие показатели Латипов назвал рекордными.Аслан Бжания осмотрел площадь перед КПП и автовокзал. Он обратил внимание на то, что там не хватает мусорных урн и поручил исправить этот недостаток. Глава Гагрского района ответил, что урны будут установлены в течение десяти дней.Президент также прошел в зал ожидания автовокзала, который в тот момент пустовал. Бжания доложили, что пассажиры почти не пользуются им.Глава республики дал указание привести в порядок зал ожидания, установить кондиционеры, урны.Совещание и указанияВ инспекционной поездке участвовали премьер-министр Абхазии Александр Анкваб, министр внутренних дел Роберт Киут, и.о. председателя СГБ Темур Ахиба, руководитель Администрации президента Джансух Нанба, начальник УКС Тимур Агрба, глава Гагрского района Юрий Хагуш.После осмотра КПП "Псоу" и прилегающей к нему территории, Аслан Бжания провел совещание с руководителями профильных органов."Доложите информацию по инфраструктуре на пункте пропуска. Как у нас обстоят дела? Все ли у нас хорошо для того, чтобы мы могли работать с потоком людей, который у нас сложился? Что еще нужно?", - задал несколько вопросов Бжания.Начальник погрануправления СГБ Рустам Латипов отметил, что за последнее время достигнуты значительные успехи в развитии инфраструктуры КПП "Псоу" и создании условий для несения службы пограничными нарядами. Начальник поста Аляс Хишба выразил мнение, что в случае сохранения динамики на увеличение потока людей и транспорта, пересекающих границу, встанет необходимость об увеличении количества сотрудников.Председатель Государственного таможенного комитета Отар Хеция сообщил, что возглавляемая им служба работает в штатном режиме. Условия труда и отдыха сотрудников улучшены, но ожидают строительства нового здания пункта таможенного оформления транспорта.Министр внутренних дел Роберт Киут рассказал, что совместно с Гагрской администрацией проведена работа по упорядочению движения маршрутного автотранспорта, с чем были серьезные проблемы."Приходится ежедневно присылать сюда группу милиционеров, сотрудников ГАИ для того, чтобы этот процесс регулировать. Помимо этого планируем открытие поста на выезде. Там очень сложное движение. На ротационной основе сюда будет приезжать спецвзвод", - рассказал Киут.Премьер-министр Александр Анкваб подтвердил, что в этой области, действительно, есть проблемы. По имеющей у него информации, туристы и местные жители недовольны организацией пассажиропотока и того, как встречают гостей страны, как их приглашают к автомобилям и есть ли у водителей лицензии."Думаю, вместе с администрацией района в течение 2-3 недель мы наведем здесь порядок", - подчеркнул Анкваб.Бжания спросил, есть ли секторы, которые не находятся под видеоконтролем, и поручил установить камеры видеонаблюдения там, где их нет.Инфраструктуру государственной границы он назвал "неплохой", но при этом отметил, что ее нужно обслуживать.Итоги полугодияПрезидент Абхазии Аслан Бжания в среду, 26 июля, также провел совещание в администрации Гагрского района по итогам работы за первое полугодие 2023 года.Свой доклад глава муниципалитета Юрий Хагуш начал с темы стихийного бедствия, которое обрушилось на Гагрский район с 8 на 9 июля. Он напомнил, что во время наводнения было подтоплено более 1200 домов. Пострадало три села - Лдзаа, Алахадзы и Псахара, поселок Бзыпта и часть города Гагра."В этот же день был создан оперативный штаб по ликвидации последствий стихии, и для помощи гражданам была организована горячая линия. Сотрудники МЧС работали круглые сутки, с 10 июля в пострадавших селах работала вся имеющаяся техника и людской ресурс. Также параллельно была создана комиссия по оценке ущерба нанесенного жителям пострадавших населенных пунктов", - в частности, сказал Хагуш.По словам Хагуш, больше всего нуждаются в помощи государства свыше 400 семей. Комиссия определила степени и суммы материальной помощи, в ближайшие дни власти планируют приступить к оказанию материальной помощи наиболее социально уязвимым категориям граждан.Он также поблагодарил не оставшихся равнодушными к беде людей местных предпринимателей, которые пожертвовали более 11 миллионов рублей пострадавшим от стихии.Хагуш зачитал отчет об исполнении бюджета Гагрского района за шесть месяцев 2023 года. Согласно его данным, на начало текущего года бюджет составлял 658,8 миллиона рублей, субсидии – 114,1 миллиона рублей. Расходная часть – 772,9 миллиона рублей.За рассматриваемый отрезок времени в доходную часть района поступило 384,4 миллиона рублей при плане 201,2 миллиона рублей, что составило 191% исполнения этой части бюджета.Проблемы и перспективыГлава района Юрий Хагуш подчеркнул, что в ближайшей перспективе необходимо решать вопросы водоснабжения и электроснабжения.В селах района и в черте города предстоит заменить около 200 трансформаторов и линии электропередач, опоры, внутригородские сети, на что нужные большие деньги, добавил Хагуш.В Гагре в ближайшей перспективе назревает необходимость для открытия еще одной школы, отметил глава района. По его словам, две средние городские школы испытывают дефицит мест, строительство и оснащение новой школы будет стоить около полумиллиарда рублей."Мы также планируем капитальный ремонт здания бывшей грузинской школы для открытия абхазской школы в поселке Цандрипш на это понадобится более 150 миллионов рублей. Необходимо открытие нового детского сада в поселке Цандрипш - там тоже дефицит мест. Строительство с нуля может обойтись также свыше 120 миллионов рублей", - сказал Хагуш и перечислил ряд дошкольных и общеобразовательных учреждений, которые находятся на стадии строительства или капитального ремонта.Благодаря помощи меценатов, предпринимателей и собственных бюджетных средств, подчеркнул Хагуш, проводятся капитальные ремонты в больницах, оснащение их оборудованием и каретами скорой помощи. При этом он обратил внимание на то, что доведения медучреждений до высокого уровня задача не из легких.Хагуш также затронул важность ремонта многоэтажных домов в Гагре, построенных в 1960-1970-х годах. Они требуют исследования на аварийность.Хагуш выразил несогласие с мнением о том, что этот законопроект приведет "к потере лучших земель".Налоги и раскрываемостьПочти на 100% перевыполнен план по сбору налогов в Гагрском районе. Как доложил президенту начальник налоговой службы района Эдгар Бения, при плане в 262,8 миллиона рублей фактическое поступление составило 509,6 миллиона - 194%.За аналогичный период 2022 года при плане в 185,4 миллиона рублей фактически поступило 285,7 миллиона.Раскрываемость преступлений в Гагрском районе за полгода составила 89,2%, рассказал на совещании с президентом начальник РОВД района Денис Айба.По его словам, за полгода в Гагрском районе совершено 65 преступлений, из которых раскрыто 58.Айба добавил, что из 65 зарегистрированных преступлений в 2023 году тяжких было 21. Из них было раскрыто 14. За аналогичный период прошлого года совершено 15 тяжких, раскрыто 13.Энергетика и медицинаРуководитель Гагрского филиала "Черноморэнерго" Аслан Айба сообщил, что за первое полугодие 2023 года протянуто десять километров низковольтных линий электропередач, порядка 20 километров высоковольтных проводов, установлено около 100 новых опор."К летне-курортному сезону частично были реконструированы высоковольтные линии электропередач, где наблюдалась возможность аварийных отключений. Из всех работ наиболее масштабной было строительство двух высоковольтных линий в селе Алахадзы. Действующая линия была перегружена, существовала острая необходимость увеличения линейных мощностей", - сказал он.Завершено строительство высоковольтной линии в селе Лдзаа, и в течение 3-4 дней она будет запущена. Из-за стихии энергетикам пришлось на некоторое время приостановить работы.Объемы оплаты тарифов за электроэнергию в Гагрском районе премьер-министр Абхазии Александр Анкваб назвал лучшими в стране. Потребление за полгода составило 279,6 миллиона киловатт-часов, что на 11% меньше чем годом ранее.Первый замглавы администрации Гагрского района Адамур Цишба сообщил, что с января по июнь 2023 года по тарифам за электроэнергию было начислено 288,7 миллиона рублей. Из них оплачено 114,9 миллиона рублей. Непогашенными остаются 173,7 миллиона рублей.За аналогичный период 2022 года начислено было 127,8 миллиона рублей. Оплачено – 66,3 миллиона рублей. Задолженность составляла 61,5 миллиона рублей.С отчетом выступила главврач Гагрской ЦРБ Индира Арсалия, которая рассказала, что за полгода было 27 564 обращения в медучреждение.Арсалия также уточнила, что в сравнении с аналогичным периодом прошлого года обращений в ЦРБ было значительно меньше. Связано это с меньшим количеством случаев острой кишечной инфекции.В текущем году бюджет Гагрской ЦРБ увеличили на 6,7 миллиона рублей, из которых 4,3 миллиона рублей направлены на приобретение транспорта для линейной помощи. Также на замену грузового лифта в стационарном корпусе заложено 2,5 миллиона рублей.За счет финансовой помощи местных предпринимателей, которые перечислили ЦРБ более девяти миллионов рублей, проводится ремонт гинекологического отделения, уже проведены ремонт и оснащение реанимационного отделения, лаборатории и приемного покоя. На ремонт родильного отделения понадобилось 7,8 миллиона рублей – 2,8 миллиона рублей поступило от меценатов и 2,0 миллиона рублей из личных средств ЦРБ.По словам Арсалия, существует нехватка специалистов по ряду медицинских направлений – терапевты, хирурги, анестезиологи-реаниматологи, медсестры, санитары."В этом плане Минздрав знает наше состояние. На сегодня есть договоренность с Минздравом Республики Башкортостан и мы на днях ждем прибытия специалистов, но это только на летний период, а больница функционирует круглый год", - сказала Арсалия.Обращение президентаРезюмируя совещание, президент страны Аслан Бжания поблагодарил гагрцев за труд, улучшение качества работы, но напомнил им о том, что остается не решенными еще много проблем.Глава государства отметил, что для выполнения поставленных задач нужны собственные финансы и инвестиции, которые будут работать на пользу народа Абхазии. Также он подчеркнул необходимость решения вопроса с безработицей в стране.По мнению президента, безработица порождает множество других проблем и Абхазия, как молодое государство, будет принимать лучший мировой опыт, адаптировать в собственных условиях с сохранением идентичности и культуры.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230726/bzhaniya-provel-vyezdnoe-soveschanie-na-kpp-psou-1047130259.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230726/okolo-11-millionov-rubley-pozhertvovali-biznesmeny-gagry-dlya-postradavshikh-ot-navodneniya--1047132419.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230726/plan-po-sboru-nalogov-v-gagrskom-rayone-perevypolnen-pochti-na-100-za-polgoda---1047133446.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230726/raskryvaemost-prestupleniy-v-gagrskom-rayone-za-polgoda-sostavila-892-1047134560.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230704/plodotvornoe-sotrudnichestvo-kak-proshel-vizit-maksima-reshetnikova-v-abkhaziyu-1046724286.html

гагрский район

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

гагрский район, разгул стихии в гагрском районе, абхазия, аслан бжания, кпп "псоу"