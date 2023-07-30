https://sputnik-abkhazia.ru/20230730/otrezali-vse-puti-ukraina-lishilas-poslednego-istochnika-dokhoda-1047229563.html

Отрезали все пути: Украина лишилась последнего источника дохода

Отрезали все пути: Украина лишилась последнего источника дохода

Российская пшеница после срыва черноморской инициативы подорожала до 240 долларов за тонну. 30.07.2023, Sputnik Абхазия

2023-07-30T13:30+0300

2023-07-30T13:30+0300

2023-07-30T13:30+0300

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СУХУМ, 30 июл - Sputnik. Блокирование украинских портов может спровоцировать дальнейший рост цен на российскую пшеницу. Но рекордный урожай и запасы позволяют Москве увеличить экспорт и гуманитарную помощь беднейшим странам. Киев тем временем ищет обходные пути. О ситуации на рынке зерна — в материале Надежды Сарапиной для РИА Новости.Терпение лопнулоРоссия воспринимала зерновую сделку как гуманитарную миссию и неоднократно продлевала, несмотря на то, что Запад не выполнял взятые на себя обязательства. Обещанное беднейшим странам зерно направляли в Европу, Африке же доставалось меньше трех процентов, отмечал Владимир Путин.Мировой рынок бурно отреагировал на ракетные удары по целям в портах на Дунае и в Одессе. По данным аналитического центра "Русагротранс", российская пшеница прибавила 12,5 доллара за тонну, американская — 12, французская — 19. Эксперты считают, что отечественный экспорт в июле может побить рекорд в четыре миллиона тонн. Подросли тарифы и на внутреннюю отгрузку, правда, в основном для глубоководных портов.Отраслевые аналитики считают все это эмоциональной реакцией. "Морские пути для Украины практически отрезаны, значит, перевозка будет обходиться Киеву значительно дороже, что не позволит искусственно понижать цены, — говорит президент Российского зернового союза (РЗС) Аркадий Злочевский. — Однако оснований для системного подорожания нет". Урожай хороший, и производство превышает потребление. Тем не менее прекращение демпинга в Черноморском бассейне удержит рынок от падения. "Зерно подешевеет, но не сильно", — уточняет эксперт.В Международном валютном фонде все же предсказывают подорожание на десять-пятнадцать процентов.В то же время Злочевский указывает, что производственные мощности США, Аргентины и Бразилии в разы превосходят украинские и эти игроки без проблем заместят выпавшие 20 миллионов тонн кукурузы.Волновой эффектПостпред Эритреи при ООН София Тесфамариам заявила, что зерновая сделка не решала проблему голода, а была всего лишь "хорошим способом обвинять русских, пользуясь африканцами".Со своей стороны, Владимир Путин заверил, что Москва готова бесплатно давать зерно беднейшим государствам.На саммите Россия — Африка президент сообщил, что уже в ближайшие три-четыре месяца Буркина-Фасо, Зимбабве, Мали, Сомали, ЦАР и Эритрея получат по 25-50 тысяч тонн зерна."Но сложность не только в маршруте. Африканская транспортная сеть очень слаба, потребуется много точек входа груза на континент", — добавляет Беляев.Кто поможетТем временем Украина ищет альтернативные маршруты. Аграрный сектор там — одна из немногих отраслей, которые продолжают действовать и отчислять средства в бюджет. "Это около 80 миллиардов долларов, и 40-50 давало зерно", — поясняет Беляев. Лишиться чуть ли не последней статьи доходов очень болезненно как для киевского режима, так и для его западных покровителей. Кормить 30 миллионов человек даже богатым европейцам не по карману."Мы работаем с нашими союзниками по ЕС, мы работаем с Украиной и другими партнерами в Европе, чтобы понять, есть ли способы доставить зерно на рынки наземным транспортом", — сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби. Вместе с тем он признал, что по эффективности это не сравнить с морскими перевозками.Свои порты предложили прибалты, однако общих границ с Украиной у них нет. "Везти придется по автомагистралям или железным дорогам через Польшу. Получится слишком дорого. К тому же пропускная способность там ограничена. Так что эта затея вряд ли приведет к успеху", — полагает Беляев.Украинская зерновая ассоциация (УЗА) также пытается договориться с Молдавией о создании зеленого коридора в речные порты Дуная через село Паланки. Однако молдавские аграрии и без этого переживают не лучшие времена. Ассоциация "Сила фермеров" сообщила, что порты работают очень медленно, очереди из грузовиков стоят по пять-шесть дней и все задержки приходится компенсировать снижением цен.Министр сельского хозяйства говорил даже о введении режима ЧП, а власти страны обещали поддержать аграриев. Похоже, все больше государств вынуждены решать внутренние проблемы и не торопятся помогать Украине в ущерб собственным интересам.

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